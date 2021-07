Snapchat lance une nouvelle campagne publicitaire pour maximiser sa dynamique de croissance

Fort de ses solides performances au deuxième trimestre, qui lui ont permis d’ajouter 13 millions d’utilisateurs quotidiens supplémentaires et d’afficher un chiffre d’affaires record, Snapchat lance une nouvelle campagne publicitaire mondiale, conçue pour maximiser son élan et encourager une utilisation accrue.

Comme vous pouvez le voir, la nouvelle campagne vise à mettre en évidence les fonctionnalités AR en constante évolution de l’application, afin d’inciter davantage d’utilisateurs à essayer l’application.

Comme expliqué par Snapchat :

“Ouvrez votre Snapchat est une invitation pour les consommateurs et les annonceurs à se plonger pleinement dans la RA, débloquant des centaines d’expériences personnalisées localisées sur chaque marché. La campagne couvrira les panneaux d’affichage, les bus, les sites Web et tout le reste dans de nombreuses grandes villes du monde. »

La campagne « Open Your Snapchat » se déroulera sur divers marchés à travers le monde, en commençant par les États-Unis, le Royaume-Uni et le Mexique, avant de s’étendre à l’Inde, une région de croissance clé pour l’application.

“La campagne comportera de nombreux emplacements OOH et numériques qui incluront des Snapcodes, révélant des centaines de lentilles créatives et AR personnalisées qui seront en grande partie spécifiques à chaque ville. Les grandes villes incluent Atlanta, Charlotte, Chicago, Denver, Detroit, Londres, Los Angeles, Mexico, Minneapolis, Mumbai, New York, Philadelphie, Phoenix, Orlando et Tampa.”

La réalité augmentée a longtemps été le principal attrait de Snapchat pour attirer plus d’utilisateurs, avec ses lentilles virales, de plus en plus de personnes téléchargent l’application et explorent ses outils de changement de visage. Et tandis que de nombreuses autres applications se sont depuis accrochées à la tendance des effets AR, Snap connaît toujours un élan important avec ses options AR, même au milieu de la montée en puissance de TikTok, car de nombreux utilisateurs de TikTok créent en fait des clips à l’aide de Snap Lenses, puis les téléchargent sur TikTok à la place.

Cela amène alors de plus en plus de personnes à rechercher sur Snap les dernières tendances et effets visuels, et avec Snap facilitant également de plus en plus de créateurs AR, qui ont collectivement fabriqué plus de 1,5 million de Lenses à ce jour, les opportunités pour de nouvelles formes d’expression sont presque illimitées, stimuler davantage l’engagement et la rétention dans l’application.

En tant que tel, il s’agit d’un objectif intelligent pour cette nouvelle campagne, et cela devrait l’aider à inciter davantage de personnes à essayer ses nombreux outils de réalité augmentée alors qu’elle cherche à renforcer davantage sa base d’audience.

Et avec les lunettes AR en route et le battage médiatique plus large autour de la construction AR, il semble maintenant que Snap soit le bon moment pour faire un gros effort à cet égard.