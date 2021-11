Snapchat lance une nouvelle vitrine de magasinage AR dans le cadre de sa campagne de vacances

Snapchat cherche à étendre ses références en matière de commerce électronique avec une vitrine majeure de ses outils de réalité augmentée en évolution, liée au Black Friday, qui marque le début de la dernière poussée d’achat de l’année.

Snapchat s’est associé à une gamme de grandes marques sur plusieurs initiatives d’achat axées sur la RA, dont la plus importante est son « Snap Holiday Market », qui comprend des expériences d’achat immersives en RA d’Amazon, Coca-Cola, Hollister, Under Armour, Verizon, et Walmart.

Comme expliqué par Snap :

« Chaque marque disposera d’un environnement de magasin virtuel dédié au sein du marché des fêtes, où les Snapchatters pourront parcourir les produits et les offres de vacances dans un espace AR qui a été construit sur mesure et unique à chaque marque. »

Accessibles via le carrousel de lentilles dans l’application, les intégrations fourniront des vitrines de produits dédiées, y compris des éléments interactifs et d’essai, ainsi qu’une image de marque initiale pour chaque entreprise partenaire.

Comme indiqué, l’initiative vise à fournir une vitrine aux outils de commerce électronique évolutifs de Snap, qui pourraient être très attrayants pour les entreprises cherchant à atteindre les jeunes consommateurs et à s’aligner sur les dernières tendances en matière d’engagement d’achat numérique.

En plus de cela, Snapchat s’est également associé à une gamme de marques de mode et de beauté pour ajouter davantage de lentilles d’essai AR et de commerce électronique.

Diverses grandes marques, dont Dior, American Eagle et Tory Burch, participent à cette vitrine commerciale plus large, qui contribuera toutes à l’effort plus important de Snap pour faciliter la connexion avec le jeune public grâce à des outils de commerce électronique plus immersifs et engageants.

L’essor des achats en ligne au cours des deux dernières années a ouvert de nouvelles opportunités, et toutes les principales plateformes sociales cherchent maintenant à se connecter et à fournir une connexion plus directe à leur public. Snapchat, en particulier, cherche à franchir les prochaines étapes vers des outils et des options de RA plus immersifs et indicatifs, qui auront probablement un attrait plus spécifique pour son public plus jeune, tout en faisant également passer Snap devant d’autres applications sociales en fournissant des informations similaires. expériences d’achat d’applications.

Snapchat n’a cessé de développer ses options d’achat sur la plate-forme, qui intègrent à la fois des articles physiques et numériques – et même certains projets qui s’alignent sur les deux, avec des utilisateurs capables de créer des produits numériques dans l’application, qui peuvent ensuite être commandés en tant que pièces physiques personnalisées.

Et bien qu’il ne dispose pas des mêmes ressources technologiques que Facebook et Apple, en ce qui concerne la construction de la prochaine étape de l’AR, Snap est toujours sans doute le leader dans l’espace, avec des outils d’essai AR avancés et des Lenses qui continuent de fournir plus de façons de faciliter les achats dans l’application, afin que vous puissiez voir à quoi ressemblent les articles de mode sur vous, en particulier, directement depuis votre appareil.

De tels développements ont bien placé Snap pour capitaliser sur la prochaine vague de commerce, et cette nouvelle vitrine des fêtes fournira plus d’informations sur la façon dont Snap cherche à fournir une plate-forme avancée permettant aux détaillants de se connecter avec les acheteurs au cours de cette prochaine phase, qui s’appuie également sur le changement métavers plus large.

Ce dont, bien sûr, tout le monde bourdonne maintenant, puisque Facebook a légitimé la prochaine plateforme avec son changement de nom ‘Meta’. Personne ne sait, cependant, ce que sera exactement le métavers, mais des intégrations et des projets comme les nouveaux outils de Snap donnent plus de renseignements sur la façon dont nos mondes physique et numérique se heurteront de plus en plus, et comment les jeunes consommateurs, en particulier, mèneront ce changement.

Pour donner un coup de pouce supplémentaire, Snapchat lance également une nouvelle campagne marketing pour la saison, qui invitera les Snapchatters à « Scan to Shop » via divers Snapcodes, ce qui activera ces nouvelles expériences AR Lens.

La RA reste au cœur des efforts de Snap et sera un élément clé de la prochaine étape. En effet, Snap dit qu’il facilite désormais plus de 6 milliards de jeux AR Lens chaque jour, ce qui souligne le potentiel, et cette nouvelle vitrine suscitera sans aucun doute beaucoup plus d’intérêt pour les outils de connexion de niveau supérieur de l’application comme moyen d’exploiter la montée changement de commerce électronique.

Ensuite, il y a les propres lunettes AR de Snap, qui pourraient également arriver plus tôt que beaucoup ne le pensent.