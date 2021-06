Snapchat ne fonctionne pas ? Voici quelques façons d’essayer de réparer Snapchat

Mise à jour, 28 juin 2021 (8 h 18 HE) : Il semble que Snapchat souffre de graves problèmes en ce moment. Les utilisateurs de Twitter ont inondé le compte d’assistance officiel de Snapchat de plaintes, signalant qu’une nouvelle mise à jour a fait planter l’application presque immédiatement après son lancement. De nombreux utilisateurs de Downdetector ont également signalé le problème.

La panne semble être liée à la dernière mise à jour de l’application sur iOS, ce qui suggère que cela n’affecte que les propriétaires d’iPhone plutôt que les propriétaires d’Android. Snapchat a confirmé qu’il examinait le problème, alors j’espère que les choses seront bientôt résolues. Mais pour l’instant, nous vous conseillons d’éviter de mettre à jour l’application jusqu’à ce que l’équipe de développement donne le feu vert aux utilisateurs.

Article original: Snapchat est un moyen amusant de rester en contact avec vos amis et votre famille, et si cela ne fonctionne pas, vous pourriez être exclu de la boucle. Pour ces événements malheureux lorsque Snapchat ne fonctionne pas, nous avons dressé une liste de moyens de le réparer. Suivez le guide de dépannage ci-dessous et vous pourrez résoudre tous les problèmes Snapchat que vous pourriez rencontrer.

Vérifiez si Snapchat est en panne

Si Snapchat ne fonctionne pas pour vous, la première chose à considérer est qu’il ne fonctionne pour personne. Il y a deux endroits pour vérifier si Snapchat est en panne ou non.

Down Detector est un site qui suit toutes sortes de services et s’ils sont en panne ou non. Dirigez-vous vers la page Snapchat de Down Detector et elle s’affichera Aucun problème sur Snapchat ou alors Problèmes sur Snapchat. Vous pouvez également consulter la carte des pannes en direct pour voir si le problème est limité à des régions spécifiques.

La deuxième option est le compte de support officiel de Snapchat Twitter. Il sera toujours au courant des dernières pannes de Snapchat et de la durée jusqu’à ce qu’il soit de nouveau opérationnel, alors suivez-le si vous voulez rester à jour.

Redémarrer et mettre à jour Snapchat

Si Snapchat est opérationnel et qu’il ne fonctionne toujours pas pour vous, fermez l’application et rouvrez-la. Si les problèmes persistent, essayez de vous déconnecter de votre compte et de vous reconnecter. Cela resynchronisera vos snaps locaux avec le serveur et pourra résoudre le problème.

Pendant que l’application est fermée, il peut être utile de vérifier les mises à jour. Ouvrez le Google Play Store ou l’App Store et recherchez les mises à jour. Lorsque vous vous reconnecterez à Snapchat, tous les clichés que vous aurez manqués vous attendront.

Redémarrez votre téléphone

Comme de nombreux problèmes techniques, la solution la plus simple consiste à redémarrer l’appareil. Lorsque Snapchat ne fonctionne pas, la même logique s’applique.

Réinitialisez votre appareil et il peut résoudre instantanément vos problèmes de Snapchat. Si cela ne fait pas l’affaire, passez au correctif suivant.

Vérifiez votre connexion

Si l’application ou des clichés spécifiques ne se chargent pas, cela peut être dû à votre connexion Internet. Essayez de désactiver les données et de passer au Wi-Fi. Si le signal est faible, rapprochez-vous de votre routeur. La réinitialisation du routeur peut également résoudre le problème, même si votre connexion Internet fonctionne sur d’autres appareils.

Pour ceux d’entre vous qui utilisent un VPN, vous devrez peut-être le désactiver pendant que vous utilisez Snapchat. Snapchat peut cesser de fonctionner s’il détecte des applications tierces, y compris parfois des VPN.

Vérifier les autorisations réseau de l’application

Si votre connexion Internet est solide et fonctionne dans d’autres applications, Snapchat peut ne pas disposer des autorisations appropriées pour fonctionner. Les autorisations nécessaires peuvent inclure Téléphone, Emplacement, Stockage et autres. Il existe un moyen simple de vérifier les autorisations de Snapchat depuis l’application.

Comment modifier les autorisations dans Snapchat

Ouvert Snapchat

Ouvrez votre profil

Robinet Paramètres

Robinet Autorisations

Les autorisations manquantes s’afficheront Appuyez pour activer. Cela ouvrira les paramètres système pour ajuster toutes les autorisations pour l’application.

Vider le cache de l’application Snapchat

La plupart des applications téléchargent des médias et d’autres types de données sur votre téléphone, et si ces fichiers sont corrompus, Snapchat peut cesser de fonctionner. L’effacement de ces fichiers ne vous fera perdre aucune donnée ni aucun cliché, il n’y a donc rien à craindre.

Comment vider le cache de Snapchat

Ouvert Snapchat

Ouvrez votre profil

Robinet Paramètres

Faites défiler vers le bas et appuyez sur Vider le cache

Que faire lorsque les snaps ne sont pas envoyés

Si vous ne pouvez pas envoyer de clichés à vos amis même si votre réseau fonctionne bien, il vous reste quelques options. Essayez d’abord de redémarrer votre téléphone comme mentionné ci-dessus.

Si cela ne fonctionne pas, essayez d’effacer la conversation. Cela supprimera tous les Snaps envoyés et reçus, de sorte que tous les Snaps non ouverts seront perdus.

Comment effacer une conversation dans Snapchat

Ouvrez votre profil

Robinet Paramètres

Faites défiler vers le bas et appuyez sur Conversation claire

Sélectionnez la conversation à effacer et confirmer

Si vous avez effacé la conversation et que les snaps ne fonctionnent toujours pas, votre meilleure option est de supprimer votre ami et de le rajouter. Cela supprimera également tous les Snaps envoyés et reçus avec cet ami, mais cela peut résoudre le problème.

Comment supprimer un ami dans Snapchat

Ouvrez votre profil

Robinet Ajouter des amis

Robinet Mes amies

Sélectionnez le ami ôter

C’est tout pour notre guide sur ce que faire lorsque Snapchat ne fonctionne pas. Si aucun de ces éléments ne parvient à résoudre le problème, tout espoir n’est pas perdu. Vous pouvez contacter Snapchat directement en cliquant sur le lien ci-dessous.

