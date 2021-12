Snapchat partage de nouvelles données sur les avantages marketing des expériences AR immersives

Snapchat a partagé de nouvelles informations sur la valeur de la RA pour la publicité, en soulignant à quel point les expériences de RA immersives et engageantes peuvent être, et comment les outils de RA de Snap, en particulier, peuvent générer une meilleure réponse.

Snapchat a chargé la société d’études de marché Alter Agents de mener une étude sur l’immersion en réalité augmentée, qui a mesuré la variabilité de la fréquence cardiaque lors de la visualisation de différents types d’expériences de contenu social.

Comme expliqué par Snap :

« Quand nous parlons d’« immersion », nous faisons référence à un état neurologique basé sur le niveau relatif d’attention et de connexion émotionnelle d’une personne. Lorsque les gens sont très immergés, ils prêtent attention, s’engagent émotionnellement et mémorisent activement des informations. Pour le dire différemment, ils sont « dans la zone » et l’expérience résonne avec eux à un niveau fondamental – au point qu’il peut prédire le comportement futur.

Sur la base de cette étude, Snapchat a découvert que les expériences de réalité augmentée sont en effet plus immersives, les processus de réalité augmentée sur Snapchat, TikTok, Facebook et Instagram générant tous des scores d’immersion supérieurs à la moyenne générale du divertissement.

Mais les outils AR de Snap étaient encore plus immersifs – selon les résultats, l’AR de Snapchat a été mesuré à 1,7 fois « plus immersif » que toute autre application.

Or, certaines de ces mesures sont variables, en fonction de la méthodologie et du processus. La variabilité de la fréquence cardiaque en est-elle vraiment la meilleure mesure, ou les données de suivi oculaire et de réponse neurologique fourniraient-elles des mesures plus indicatives de l’engagement réel et de la réponse mentale ?

À cet égard, je dirais que sur la base de cette étude, c’est une façon de suggérer que les outils AR de Snapchat sont très immersifs, et cela mérite d’être pris en compte dans votre processus. Mais le poids que vous accordez à chaque analyse et processus spécifique dépendra de votre point de vue sur ces derniers.

En plus de cela, Snapchat a également constaté que la publicité AR générait une meilleure réponse des consommateurs à travers divers éléments.

Encore une fois, le processus comporte certaines variables, mais cela fournit des éléments de réflexion supplémentaires en ce qui concerne la publicité AR, et avec les lunettes AR en route, cela deviendra une considération plus importante pour de plus en plus de marques à l’avenir.

Vous pouvez consulter l’étude d’immersion AR complète de Snapchat ici.