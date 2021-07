Snapchat partage de nouvelles informations sur la façon dont les amis se connectent dans l’application [Infographic]

Snapchat a partagé de nouvelles informations sur la façon dont il aide les gens à maintenir le lien avec leurs amis, dans le cadre de la Journée internationale de l’amitié, qui est célébrée ce vendredi 30 juillet.

Selon Snap :

“Les vrais amis ont toujours occupé une place importante dans la vie des Snapchatters, et ils sont prêts à rattraper le temps perdu cet été alors que le monde revient à un sentiment de normalité.”

Connecter de vrais amis est devenu l’objectif principal de Snapchat, ce qui l’a aidé à se tailler une niche plus spécifique dans le paysage des médias sociaux, en mettant l’accent sur le maintien d’interactions en petits groupes, par opposition à la diffusion pour le monde entier.

Cela a vu l’utilisation de Snap continuer à augmenter, avec une activité de conduite d’engagement plus intime :

“Près de 3 Snapchatters sur 4 parlent à leurs amis de leur vie quotidienne en utilisant l’application. 77% des Snapchatters utilisent plus de fonctionnalités Snapchat qu’il y a un an, et près de la moitié conviennent que Bitmojis rend la communication plus amusante.”

Il s’agit d’un élément important à prendre en compte dans l’expérience Snap, en particulier pour les spécialistes du marketing – les utilisateurs de Snap cherchent à maintenir la connexion avec des groupes plus petits et autour d’intérêts plus spécifiques.

Pour fournir plus d’informations à ce sujet, Snapchat a partagé un aperçu de certaines tendances de connexion clés.