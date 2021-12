Snapchat partage de nouvelles informations sur l’efficacité des annonces instantanées pour les marques de CPG

Snapchat a publié un nouveau rapport de recherche qui utilise la modélisation du mix marketing pour fournir plus de perspective sur la façon dont les publicités Snap contribuent aux ventes de biens de consommation emballés (CPG) et sur l’efficacité de la plate-forme pour les marques CPG.

L’un des principaux défis du marketing CPG est que, comme les articles CPG sont achetés à la fois en ligne et en magasin, cela rend l’attribution directe des campagnes numériques plus complexe. La modélisation du mix marketing, qui utilise des informations de point de vente aux côtés de points de données internes et en ligne, fournit une vue plus précise de l’impact global de la publicité, qui ne sera pas toujours aussi clair à partir des seules données en ligne.

Snap a chargé Nielsen de mener une série d’études à ce sujet, offrant une vue plus large de la façon dont Snapchat Ads a aidé à générer des résultats pour les annonceurs dans les catégories CPG et Beauté aux États-Unis.

Comme expliqué par Snap :

« Tout d’abord, nous avons analysé les références de retour sur investissement (ROI) à l’aide de la base de données MMM Normative Benchmarking de Nielsen Compass pour des références glissantes sur 104 semaines au quatrième trimestre 2020 ainsi que les deux trimestres précédents de données rétrospectives. Ensuite, nous avons sélectionné un ensemble représentatif de cinq annonceurs américains dans le secteur vertical des soins personnels et de la beauté, et Nielsen a construit un ensemble de données agrégées des ventes de chaque annonceur, des dépenses publicitaires Snapchat, des dépenses publicitaires à la télévision et des dépenses sur d’autres canaux numériques à l’aide de leur ensemble de données Ad Intel. , des informations sur les prix et d’autres variables.

Il ne s’agit donc pas d’un ensemble de données comparatives massives, étant donné qu’il a été réduit à cinq annonceurs. Néanmoins, les résultats indiquent que les annonces Snap peuvent être très efficaces pour les marques CPG pour maximiser la portée et la résonance de leurs produits.

Tout d’abord, sur la base de la base de données d’analyse comparative de Nielsen, les résultats montrent que Snap Ads a généré le double du retour sur investissement par rapport aux analyses comparatives globales des médias, des réseaux sociaux et du numérique.

Les annonces instantanées ont également fourni un meilleur retour sur investissement que la publicité sociale, vidéo en ligne ou télévisée.

« En fait, Snapchat a montré 1,7 fois plus de retour sur les ventes publicitaires par rapport à la publicité télévisée et est 2,7 fois plus efficace pour générer des ventes pour les annonceurs. »

Enfin, l’analyse a également examiné les campagnes de RA et la manière dont les outils Lens de Snap peuvent améliorer les résultats pour les spécialistes du marketing CPG en permettant aux gens d’interagir et de participer aux promotions de produits, par opposition aux campagnes statiques.

« Lors de l’évaluation des annonceurs dans la catégorie Soins personnels et beauté, Les lentilles AR étaient l’une des formes de publicité les plus efficaces mesurées, en partie à cause de l’élément expérientiel que les autres formes de publicité n’offrent pas. «

Il y a quelques qualificatifs supplémentaires ici, y compris le public que vous essayez d’atteindre et les produits eux-mêmes commercialisés. Si vous souhaitez vous connecter avec des consommateurs plus âgés, rien de tout cela n’est probablement pertinent, car ils n’utiliseront pas Snapchat – mais si votre marché cible se situe dans la fourchette d’utilisation clé de l’application, les données ici suggèrent que Snap peut être un un accompagnement puissant à vos campagnes CPG.

Beaucoup de choses se résument à la création elle-même – et bien sûr, toutes les marques ne seront pas en mesure de mettre en place des campagnes de RA pour leurs promotions. Mais les données ici suggèrent que cela pourrait bien valoir l’investissement supplémentaire.

Et comme la RA continue de se généraliser, cela pourrait devenir encore plus pertinent pour davantage de marques à l’avenir.

Vous pouvez consulter le rapport complet d’analyse de la publicité CPG de Snap ici.