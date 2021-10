Snapchat partage de nouvelles informations sur l’engagement des fans de la NBA dans l’application [Infographic]

La saison NBA 2021-22 est sur le point de commencer, et avec les fans qui devraient être autorisés à revenir dans les stades et les stars s’alignant sur les super équipes, il y a beaucoup de battage médiatique et beaucoup d’anticipation pour ce que la nouvelle saison apportera.

Et si vous êtes un spécialiste du marketing qui cherche à profiter de cette excitation, cela vous aidera – Snapchat a partagé de nouvelles informations sur la façon dont ses utilisateurs interagissent avec le contenu de la NBA et sur la façon dont Snap travaille avec la NBA sur la couverture officielle et les campagnes qui aident à stimuler la NBA. fandom parmi les utilisateurs de Snapchat.

En ce qui concerne le contenu original, la NBA partagera les faits saillants sur Snapchat pour chaque match de la saison, tandis qu’elle créera également son émission « Best of the NBA » pour Discover, qui proposera des rediffusions, des mises à jour et des Snaps, diffusés deux fois par semaine. .

Et sur la base de ces chiffres, la concentration est logique. Quelques considérations clés pour votre approche stratégique.