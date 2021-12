Snapchat partage les meilleurs outils et campagnes de RA de 2021

Snapchat a partagé un nouvel aperçu des principales campagnes et outils de RA dans son rapport « Lens de l’année », qui souligne la valeur croissante de la RA, à des fins diverses.

Selon Snap :

« Avec plus de 6 milliards de lectures par jour en moyenne, Les lentilles offrent une fenêtre unique sur les moments culturels de l’année, les réalisations en matière d’innovation en RA et les tendances qui ont eu un impact durable. Rejoignez-nous alors que nous célébrons notre communauté et les objectifs 2021 qui ont révolutionné la façon dont les Snapchatters créent, explorent, apprennent et jouent.

La vue d’ensemble fournit une perspective intéressante sur les tendances Web plus larges, tout en soulignant également comment elles peuvent être incorporées dans les applications de RA. Et avec la RA appelée à devenir une partie encore plus importante de la publicité numérique à l’avenir, il vaut la peine de prendre note des principales tendances, en vue de savoir comment vous pourriez utiliser ces outils dans vos propres efforts promotionnels.

Tout d’abord, sur les principales tendances AR de l’année, Snapchat rapporte que « Little Bernie », « Squid Game » et « 3D Cartoon » étaient les objectifs les plus populaires de l’application.

Vous avez sans aucun doute vu tout cela, sous différentes formes, tout au long de l’année, chacun d’eux étant visionné des milliards de fois.

Bien sûr, deux d’entre eux sont liés à des tendances Web plus larges, et non à des tendances spécifiques à Snapchat ou à la réalité augmentée, ce qui les rend plus difficiles à adopter en tant qu’outils promotionnels de marque. Mais ils fournissent des indications sur ce avec quoi les Snapchatters cherchent à s’engager, ce qui pourrait vous amener à réfléchir à la façon de créer des moments viraux avec vos propres campagnes de RA.

Parmi les autres objectifs populaires, citons l’objectif « Smile », qui colle un sourire sur votre visage – que vous soyez réellement heureux ou non, l’objectif « Photo Crop » pour se concentrer sur des éléments spécifiques dans le cadre, et « Fire Glasses », qui ajoute flammes actives à vos pare-soleil virtuels.

Snapchat met également en évidence les meilleurs Lenses inspirés de la musique dans l’application, avec plus de 1,2 milliard de Snaps vidéo créés en 2021 qui incluent un accompagnement audio. Snap a étendu ses options audio tout au long de l’année, car il semble s’aligner sur l’utilisation de TikTok-lead, qui comprend également son ajout récent de clips sonores pour Snaps d’émissions de télévision populaires.

Les musiciens les plus populaires de l’application, via des Lenses dédiées, étaient J Balvin, Olivia Rodrigo, le Notorious BIG pour une petite saveur rétro.

Snapchat met également en évidence les principales utilisations de la RA par la marque, les applications de produits progressant pour fournir un élément supplémentaire précieux et faciliter davantage les achats en ligne.

« La RA est l’avenir du shopping – elle peut aider à visualiser non seulement à quoi ressemble une paire de lunettes de soleil, mais aussi à quoi elle ressemble sur vous. Allant au-delà de l’expérience d’achat en ligne 2D d’aujourd’hui, AR permet d’essayer des vêtements entièrement personnalisés. De Prada à MAC Cosmetics, il y a tellement de façons d’exprimer votre style et de mettre la main sur les articles les plus convoités de l’année.

En effet, les outils d’essai AR de Snap évoluent, notamment les sacs à main virtuels de Prada, l’essayage de vêtements via Farfetch et les lunettes de soleil de Zenni.

Les outils d’essayage de vêtements de Snap, en particulier, devraient évoluer de manière significative en 2022, avec l’acquisition de la société de dimensionnement numérique FitAnalytics en mars. L’ajout d’outils FitAnlytics permettra à Snap de fournir des correspondances de taille et de style plus précises, ce qui verra plus d’applications de vêtements AR au fil du temps, mais Snap a identifié ces trois marques, en particulier, comme des innovateurs AR pour l’année.

Il est intéressant d’examiner l’évolution de la RA et sa place dans l’espace d’engagement numérique plus large, à travers diverses applications et processus. Et avec les lunettes AR qui devraient commencer à être déployées auprès des consommateurs au cours des 24 prochains mois, la RA pourrait devenir une considération beaucoup plus importante, pour toutes les marques – et en tant que tel, il vaut la peine de prendre note de ces tendances et d’examiner comment elles s’appliquent à vos futures initiatives et promotions, et où se trouvent les opportunités.

Vraiment, une fois que les lunettes AR fonctionnelles seront mises à la disposition des consommateurs, l’adoption s’accélérera rapidement, et vous aurez probablement besoin d’en savoir plus de toute façon – ce qui est une autre raison pour laquelle cet aperçu des tendances est précieux, en termes de planification, de perspicacité et de considération.

Les options se multiplient, à la fois pour la création et l’utilisation, et la liste de Snap fournit des informations clés sur ces tendances.

Vous pouvez consulter le rapport complet de « L’objectif de l’année » de Snapchat ici.