Snapchat déploie une mise à niveau majeure de sa fonction de numérisation et la déplace afin qu’elle soit placée au premier plan dans l’application. Comme indiqué pour la première fois par The Verge, la fonction Scan peut être utilisée pour identifier une gamme de choses dans le monde réel, comme des vêtements ou des races de chiens.

Snapchat dit que sa fonction d’analyse intégrée, qui a commencé il y a deux ans comme moyen de « numériser un Snapcode » pour déverrouiller des expériences de réalité augmentée, a subi une refonte majeure. Plus particulièrement, la fonctionnalité a été déplacée vers l’interface principale de l’appareil photo dans l’application Snapchat pour iOS.

L’application Snapchat s’ouvre directement sur la vue de la caméra à chaque fois, donc placer le nouveau bouton Scan sur cette interface fera une différence dramatique dans l’adoption. Comme l’explique The Verge, l’un des principaux changements ici est également ce qu’on appelle les raccourcis de l’appareil photo. Eva Zhan, responsable du produit caméra de Snap, explique la fonctionnalité :

Un autre pilier central de Scan est ce que Snap appelle les raccourcis de l’appareil photo. Il fonctionne en recommandant une combinaison d’un mode appareil photo, d’une bande-son et d’un objectif. Ainsi, si vous dirigez la caméra vers le ciel, les objectifs spécialement conçus pour fonctionner avec le ciel seront affichés à côté d’un clip de chanson et d’un filtre de couleur, vous permettant d’appliquer tous les changements en même temps. Selon Zhan, Snap travaille à ajouter des raccourcis de caméra à son rival TikTok Spotlight, permettant potentiellement au spectateur d’une vidéo de sauter rapidement dans sa caméra avec la même configuration que celle utilisée pour créer la vidéo qu’il vient de regarder.

En termes de détection, Scan doit également reconnaître une poignée de nouvelles choses, notamment les races de chiens, les plantes, le vin, les voitures et les informations nutritionnelles. Il y a aussi un focus particulier sur le shopping et les vêtements :

La plus grande nouveauté de Scan est une fonctionnalité d’achat conçue par Snap et aidée par sa récente acquisition de Screenshop, une application qui vous permet de télécharger des captures d’écran de vêtements et d’acheter des articles similaires. Scan peut recommander des vêtements similaires en fonction de ce que vous regardez et vous permettre d’acheter des vêtements que vous découvrez. La fonction d’achat de Scan sera également bientôt ajoutée à la section de pellicule de Snapchat appelée Memories, permettant aux gens d’acheter des vêtements en fonction de ce qu’ils ont enregistré à partir de leur appareil photo ou de leurs captures d’écran.

Consultez le rapport complet sur The Verge pour plus de détails sur les nouvelles fonctionnalités Scan AR de Snapchat. Vous pouvez également regarder la vidéo ci-dessous pour en savoir plus. La fonctionnalité est déployée dans l’application Snapchat pour iOS à partir d’aujourd’hui.

