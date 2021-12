Snapchat présente les options AR avancées au Lens Fest 2021, y compris de nouvelles fonctionnalités pour ses lunettes AR

Snapchat a organisé son événement vitrine annuel Lens Fest AR, qui a de nouveau été hébergé numériquement cette année en raison des impacts de COVID.

Lens Fest fournit à Snap une plate-forme pour montrer ses dernières avancées en matière de RA, et où il se dirige avec la technologie, qui cette fois-ci comprend une gamme de nouvelles options pour les développeurs de Lens, des opportunités avancées de connexion à la marque via l’affichage AR et des mises à jour sur Les lunettes compatibles AR de Snap, qui sont actuellement en développement.

Voici un aperçu de quelques-uns des faits saillants de l’événement.

Tout d’abord, Snap a partagé une gamme de mises à jour de son outil Lens Studio, permettant de nouveaux types de création de Lens, via des animations numériques qui interagissent mieux avec les stimuli du monde réel.

Le développement le plus excitant sur ce front est la physique du monde réel, ce qui signifie que davantage de créations AR de Snap apparaîtront et réagiront de manière plus réaliste aux forces telles que la gravité et les collisions.

Snapchat a également dévoilé une forme avancée de sa cartographie AR « World Mesh », qui permettra aux créateurs de mieux utiliser les informations de profondeur et la compréhension de la géométrie du monde pour créer des expériences AR plus réalistes.

Snap’s a également ajouté de nouvelles intégrations de données en temps réel qui permettront aux créateurs de Lens d’incorporer des éléments tels que la météo et les informations boursières dans leurs créations.

Les nouvelles intégrations seront activées via la bibliothèque API de Snap pour les objectifs, avec des partenaires initiaux tels que iTranslate, alpaga, AccuWeather et FTX pour ces écrans.

Il cherche également à faire progresser ses outils Landmarker Lens, qui permettent aux créateurs de s’appuyer sur des objets du monde réel, en ajoutant des « repères personnalisés », grâce auxquels les créateurs AR pourront numériser dans n’importe quel lieu ou objet du monde réel, puis créer des visuels sur sommet de cette structure.

Pour les marques et les créateurs cherchant à monétiser leur travail, Snap ajoute également une nouvelle option d’appel à l’action Lens, qui permettra aux créateurs d’inclure un lien dans un Lens, facilitant ainsi la génération de trafic direct à partir d’un effet AR.

Bien qu’il existe également de nouvelles analyses pour les créateurs de lentilles, intégrées dans la section « Mes lentilles » de Lens Studio.

Snapchat a également décrit une gamme de nouvelles avancées pour les marques et les opportunités croissantes de la RA plus largement, avec 100 millions de consommateurs achetant désormais avec la RA, selon les données de Snap.

Snapchat dit que l’utilisation de la RA est désormais un comportement habituel enraciné pour le jeune public – « tout comme les SMS l’est pour les générations plus âgées » – ce qui présente des opportunités importantes pour les entreprises, et ses nouvelles avancées permettront mieux aux marques de créer des expériences de produit et d’achat dans les outils de RA .

Snapchat souligne sa récente acquisition de la société de modélisation 3D Vertebrae, qui permet aux marques de créer et de gérer des versions 3D réalistes de leurs produits, et d’étendre ces modèles dans Snapchat et à leurs propres sites Web pour permettre la visualisation et l’essai virtuel.

Et avec deux consommateurs sur trois désormais plus susceptibles d’acheter après avoir rencontré une expérience de RA de marque, associée à l’essor du commerce électronique plus largement, cela pourrait ouvrir une gamme de nouvelles possibilités et opportunités pour les entreprises qui peuvent utiliser ces outils de connexion pour présenter leurs offrandes.

Enfin, Snap a également partagé des informations supplémentaires sur ses prochains Spectacles compatibles AR, qui sont en développement depuis un certain temps et se rapprochent maintenant d’un lancement dans le commerce de détail.

« Nous avons présenté Spectacles il y a plus de cinq ans en tant qu’appareil photo mains libres amusant conçu pour vous aider à capturer votre point de vue et à rester dans l’instant présent. Depuis lors, nous avons adopté une approche itérative et publique pour améliorer chaque génération et apprendre aux côtés de la communauté. Désormais, nos lunettes de nouvelle génération (avec affichage AR) ont aidé les créateurs à fabriquer des centaines d’objectifs qui apportent de nouvelles perspectives aux choses que nous faisons tous les jours.

Le développement le plus intéressant ici est les « lentilles connectées » pour les lunettes (ci-dessus), qui permettent à plusieurs utilisateurs de découvrir des éléments de réalité augmentée via l’appareil.

Snapchat a également ajouté des « déclencheurs de localisation » pour Spectacles AR, qui permettent aux créateurs de créer des visuels disponibles dans un rayon GPS spécifié.

Sur un autre front, Snap a également annoncé un nouveau programme d’accélérateur de contenu en réalité augmentée pour les créateurs appelé « 523 », qui fournira un soutien aux « petites sociétés de contenu appartenant à des minorités et aux créateurs qui manquent traditionnellement d’accès et de ressources ».

Les candidats approuvés recevront un financement (10 000 $ par mois) et le soutien de l’équipe de Snap pour les aider à développer de nouvelles expériences de réalité augmentée.

Il y a un tas à saisir et un tas d’opportunités ici, qui pourraient ouvrir la porte à une gamme de nouvelles fonctionnalités et outils pour les créateurs et les marques dans l’espace en évolution de la RA.

Et cela vaut la peine d’être considéré. En plus des lunettes de Snap, Apple et Facebook développent également leurs propres lunettes AR, tandis que Snap note que ses utilisateurs s’engagent déjà avec AR plus de 6 milliards de fois par jour, en moyenne.

Il y a beaucoup de potentiel ici, et il vaut la peine d’examiner de plus près ces éléments en évolution, et de considérer ce qu’ils signifient pour les tendances de consommation plus larges à l’avenir, et comment cela finira par avoir un impact sur la diffusion numérique.

Vous pouvez consulter les sessions d’ouverture du Lens Fest 2021 ici.