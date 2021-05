Snapchat présente ses nouvelles lunettes de réalité augmentée Spectacles qui interagissent davantage avec l’environnement réel | La technologie

La dernière génération de lunettes de réalité virtuelle Snapchat est arrivée. La société a présenté de nouveaux Spectacles avec plus de luminosité et de capacité d’interaction.

Il s’agit de la quatrième génération de lunettes AR que Snapchat présente, un modèle plus lourd que la génération précédente, mais toujours dans le but d’offrir une expérience interactive amusante à tout utilisateur, loin du domaine professionnel et éducatif sur lequel Microsoft s’est concentré avec ses Hololens. .

Les nouveaux Spectacles ont été annoncés cette semaine, montrant des mondes fantastiques pleins de papillons, d’animaux de compagnie virtuels et de sports numériques de la main de Evan Spiegel, PDG de Snapchat. «La prochaine génération de Spectacles peut aider à débloquer une nouvelle façon d’utiliser la RA en mains libres», a-t-il expliqué.

Rivaux directs des lunettes de Facebook, les Spectacles ont des écrans à double ondes qui chevauchent les effets AR créés avec les outils logiciels de Snapchat. Pendant ce temps, le support intègre quatre microphones intégrés, deux haut-parleurs stéréo et un panneau tactile pour contrôler le système d’exploitation.

Enfin, les deux caméras frontales aident les lunettes à détecter les objets réels devant nous et à ajuster plus naturellement les effets AR à cet environnement. Ainsi les papillons savent se poser sur la main de l’utilisateur ou les animaux se fixent en courant sur le sol où nous sommes.

Cependant, ce nouveau modèle présente un inconvénient majeur, il ne sera pas encore à vendre. Ceci est une version de test qui sera distribué parmi un groupe de développeurs d’effets AR pour alimenter les applications et expériences dans les verres. Un petit groupe choisi parmi les 200 000 personnes qui pratiquent déjà la RA pour l’application mobile AR.

Un autre aspect négatif est sa courte autonomie, sa batterie ne supporte que 30 minutes d’utilisation continue, un effet causé par la puissance de l’écran qui est capable d’atteindre le 2000 lentes de luminosité pour une utilisation en extérieur. Cependant, loin de ces inconvénients, les nouveaux Spectacles ont d’autres nouveautés plus intéressantes, par exemple, ils permettent à plusieurs personnes de voir et d’interagir avec la même scène en RA.

Snapchat a lancé un laboratoire d’innovation appelé Ghost pour 3,5 millions de dollars pour aider les créateurs à créer leurs effets AR. Il a également promu une collaboration avec Verizon pour stimuler l’utilisation de la RA par rapport à la 5G et travaille sur un drone caméra tout en mettant ses lunettes sur le marché.

La société dit qu’il pourrait prendre une décennie pour atteindre une adoption généralisée, peut-être un mélange entre l’innovation et le travail de développement et une stratégie de marketing pour créer le buzz.