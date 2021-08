Snapchat répond aux tweets viraux et TikToks, dit qu’il ne connaît votre lieu/heure de naissance que si vous le lui dites

Au cours de la semaine dernière, une poignée de publications virales sur Twitter et TikTok ont ​​soulevé des inquiétudes quant à la façon dont Snapchat pourrait « savoir quand vous êtes né ». En fin de compte, il est probable que vous ayez fourni ces informations à l’application, probablement dans le cadre de sa fonction populaire de profil astrologique.

Les publications virales sur Twitter et TikTok allèguent que Snapchat aurait pu apprendre quand et où vous êtes né sans que vous ne lui donniez aucune information au-delà de votre anniversaire. Peut-être sans surprise, ce n’est pas le cas. Dans une déclaration au Verge, Snapchat a expliqué que les utilisateurs saisissent ces données dans le cadre de la capacité de « Profil astrologique » de l’application.

Les informations de date et d’heure de naissance indiquées ci-dessus ont en fait été saisies par les utilisateurs eux-mêmes afin d’obtenir des informations plus spécifiques, issues de notre dernière fonctionnalité de profils astrologiques. La fonctionnalité nécessite la date et l’heure de naissance exactes de chaque personne afin de calculer leur lecture exacte de la carte du ciel. Nous prenons très au sérieux la confidentialité des informations personnellement identifiables chez Snap, et ces informations plus précises sur la date et l’heure de naissance ne sont utilisées que pour cette fonction de profil astrologique.

Comme l’explique The Verge, Snapchat a lancé son support pour les profils astrologiques en novembre de l’année dernière, permettant aux utilisateurs de « partager une comparaison des horoscopes sur leurs histoires et de vérifier leur compatibilité relative avec leurs amis ». Les informations affichées sur la page Profil de l’application Snapchat sont privées et ne peuvent être consultées par vos amis.

Un effet secondaire de laisser Snapchat jouer à l’astrologue est que l’application a maintenant tous les détails de votre anniversaire et de votre lieu de naissance stockés dans la section “Anniversaire” des paramètres en tant que “Mon anniversaire astrologique”. Snapchat ne partage aucune information de naissance à moins que vous ne le vouliez (au plus, ce serait votre date de naissance avec des amis), et vous pouvez supprimer cette heure de naissance et cette information de localisation à tout moment en appuyant sur. Aucune de ces informations individuelles n’est particulièrement dommageable en soi, mais c’est une bonne illustration de la façon dont les applications peuvent collecter des informations sur vous au fil du temps, même si elles ne sont jamais destinées à être partagées ou nécessairement utilisées par l’application.

La question de savoir si vous devez ou non transmettre votre heure et votre lieu de naissance est une discussion pour une autre fois et, en fin de compte, une décision que vous devez prendre. Néanmoins, Snapchat veut que vous sachiez qu’il ne se passe rien de mal ici, malgré ce que certains utilisateurs de TikTok et Twitter pourraient prétendre.

