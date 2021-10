Snapchat s’engage sur de nouveaux objectifs d’émissions de carbone et annonce de nouvelles initiatives de sensibilisation au changement climatique

Snapchat a annoncé qu’il visera à atteindre des émissions nettes de carbone négatives – ce qui signifie qu’il éliminera plus de carbone qu’il n’en émet – d’ici 2030, dans le cadre d’un engagement élargi à lutter contre le changement climatique en tant qu’entreprise, en abordant un élément clé pour le plus grand bien, ce qui est également conforme aux attentes de son public.

Comme expliqué par Snap :

« Au printemps dernier, nous avons annoncé notre toute première stratégie climatique, avec des engagements envers la neutralité carbone, des objectifs de réduction fondés sur la science et une électricité 100 % renouvelable. Aujourd’hui, nous sommes fiers d’aller plus loin dans cette stratégie en nous engageant à atteindre Net Zero – en éliminant de l’environnement autant de carbone que nous en émettons chaque année – puis en allant au-delà de Net Zero pour rendre Snap net négatif d’ici 2030, ce qui signifie que nous allons éliminer plus de carbone que nous n’en émettons.

La science derrière l’élimination du carbone évolue constamment, et Snapchat reconnaît qu’il devra peut-être revoir ses objectifs au fil du temps, à mesure que la situation et les systèmes évoluent. Mais l’engagement est une autre étape pour jouer son rôle dans la lutte contre la crise climatique et pour lutter contre les principaux impacts sociétaux du mieux possible grâce aux options qui s’offrent à lui.

Snapchat sait également qu’en tant que plate-forme avec une large portée pour les jeunes utilisateurs, il s’agit d’un élément clé de l’attention de son public, et en tant que tel, il s’engage en outre à partager plus d’informations sur le changement climatique et ses impacts via divers moyens dans l’application.

« Nous annonçons un nouveau Snap Original, « Planet Rewild », produit par Re:wild et Underknown. Cette série a été développée dans le cadre d’un partenariat pluriannuel plus large entre Snap et Re:wild, axé sur la mission de Re:wild de « protéger la nature qui reste et de restaurer le reste » dans l’application, permettant aux Snapchatters d’apprendre, d’explorer et de découvrir certaines des menaces les plus urgentes pour la nature et notre propre survie.

Le programme, à venir en 2022, décrira à quoi ressemblera la Terre dans les décennies à venir si nous n’apprenons pas à « réensauvager » notre planète, qui vise à sensibiliser aux impacts plus larges du changement climatique comme moyen d’inspirer davantage action.

Snap dit qu’il poursuivra également son partenariat avec le Programme des Nations Unies pour l’environnement pour créer des lentilles AR pour marquer la Journée mondiale de l’environnement et le Jour de la Terre, entre autres projets visant à sensibiliser son public.

Ce qui, comme indiqué, est important, Snap atteignant plus de 90 % de la population américaine de la génération Z, dont beaucoup consomment désormais régulièrement ses émissions Discover et se connectent aux mises à jour et informations critiques dans l’application.

Avec ces nouvelles initiatives, Snap cherche à faire bon usage de cette connexion et à étendre les messages climatiques pour inspirer l’action.