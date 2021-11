Snapchat signe un nouvel accord avec Sony Music

Snapchat a conclu cette semaine un accord avec Sony Music pour apporter encore plus de chansons à sa plate-forme de caméras, comme la société préfère l’appeler. Bien que les termes de l’accord n’aient pas été divulgués, Snapchat est désormais partenaire des trois principales maisons de disques, dont Universal Music Group et Warner Music Group.

L’accord entre Snap Inc. et Sony Music a été révélé pour la première fois par Variety, mais le montant d’argent derrière l’accord est inconnu.

Le partenariat devrait augmenter le nombre de chansons disponibles pour les utilisateurs de Snapchat à ajouter à leurs Snaps et Stories. Comme indiqué dans le rapport, des chansons telles que le remix de Whitney Houston de Kygo, « Giant » de Calvin Harris et Rag’n’Bone Man et « Him and I » de G-Eazy et Halsey sont sous les droits de Sony Music.

Snap a conclu un accord de licence avec Sony Music Entertainment – ​​ce qui signifie que la musique des trois principaux labels/éditeurs et de nombreux indépendants est désormais disponible sur la plate-forme (qui préfère s’appeler une société de caméras, pas un réseau de médias sociaux). Ces partenaires incluent Universal Music Group, Warner Music Group, Universal Music Publishing Group, Warner Chappell, Kobalt, BMG et bien d’autres.

Sur une note connexe, Snapchat apporte également la fonction Sounds on Snap aux lentilles AR pour la première fois. Bientôt, les créateurs pourront intégrer des chansons dans les objectifs AR, qui sont des effets prédéfinis pour les photos et les vidéos. Avec ce changement, les objectifs AR auront leurs propres chansons par défaut.

Il n’y a pas de détails sur le moment où les nouvelles chansons seront ajoutées au catalogue de Snapchat, ni sur le moment où Sounds on Snap sera disponible pour les objectifs AR.

