Snapdeal dépose des projets de documents d’introduction en bourse avec SEBI et prévoit de lever plus de 1 250 crore de roupies

Snapdeal, la plateforme de commerce électronique soutenue par Softbank, a déposé aujourd’hui une introduction en bourse (Initial Public Offering). La société cherche à augmenter Rs 1 250 crore par le biais d’une nouvelle émission d’actions et d’une offre de vente (OFS) de 3,8 crore d’actions par les actionnaires existants de la société. Les actionnaires vendeurs comprennent Sequoia Capital, Kenneth Stuart Glass, Starfish I, Myriad Opportunities Master Fund, entre autres. Selon le DRHP, Softbank ne vendra pas sa participation dans le cadre de l’introduction en bourse prévue. La société a déclaré qu’elle pourrait augmenter le crore de Rs 250 grâce à un placement pré-IPO.

Snapdeal possède et exploite une plate-forme de commerce électronique en ligne, offrant des produits allant des téléphones mobiles, téléviseurs, consoles de jeux, accessoires de mode, articles en fourrure, appareils électroménagers, produits de beauté et bien plus encore. La société a été créée par Kunal Bahl et Rohit Bansal, qui sont actuellement respectivement le PDG et le directeur de l’exploitation de la société. Jusqu’à présent, la société a effectué 12 levées de fonds, selon S&P Capital IQ.

