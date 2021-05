Snapdeal lance l’initiative “ Sanjeevani ” pour aider les patients à trouver des donneurs de plasma potentiels alors que l’Inde se bat contre la deuxième vague de COVID-19

Afin d’aider les personnes touchées par l’infection au COVID-19 et ayant besoin d’une thérapie plasmatique, Snapdeal a lancé l’initiative Sanjeevani qui aidera les gens à se connecter et à trouver des donneurs. La plate-forme de commerce électronique tirera parti de sa large portée dans les petites villes de l’Inde et recherchera des donneurs de plasma. La plate-forme “ Sanjeevani ” est facilement accessible via une application mobile ou un site Web, a déclaré Snapdeal dans un communiqué. Il est à noter que le plasma des patients atteints de coronavirus récupérés est administré à ceux qui sont hospitalisés et luttent contre l’infection virale.

«Sanjeevani a d’abord été lancé pour aider les employés de Snapdeal à trouver d’éventuels donateurs. Mais étant donné qu’il a été particulièrement difficile de trouver des donneurs de plasma éligibles à l’heure actuelle, Snapdeal a ouvert cette plate-forme à tout le monde », lit-on dans le communiqué de la société. Snapdeal a en outre déclaré que Sanjeevani s’efforcerait également de sensibiliser le public à l’importance pour les gens de donner leur plasma après s’être rétablis de l’infection et encourage ces personnes à faire un don.

Comment ça fonctionne

Les patients ainsi que les donneurs devront s’inscrire sur la plate-forme en utilisant leurs coordonnées – numéros de téléphone portable / identifiants de courrier électronique et mentionner également certaines informations pertinentes, notamment le groupe sanguin, l’âge, l’emplacement, ainsi que leur date de récupération. Une fois l’enregistrement terminé, Snapdeal utilisera un algorithme pour rechercher des correspondances pertinentes et aider les patients concernés à se connecter avec des donneurs potentiels.

Comment s’inscrire

Pour s’inscrire sur la plate-forme Sanjeevani, les patients COVID-19 et les donneurs récupérés devront visiter le site officiel – https://m.snapdeal.com/donate/covidhelp. Sur la page Web, des informations pertinentes telles que le groupe sanguin, la date de rétablissement du patient, le lieu, l’âge, l’ordonnance du médecin, entre autres, seront soumises. L’algorithme de Snapdeal basé sur le groupe sanguin et l’emplacement recherchera les correspondances entre les donneurs et les patients. Une fois qu’une correspondance est trouvée, un consentement du donneur sera recueilli et ses détails seront partagés avec le receveur potentiel. Il est probable que les donneurs et les receveurs soient informés de la banque de plasma la plus proche où ils peuvent donner / recevoir du plasma.

