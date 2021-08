Snapdeal lance une campagne de marque pour les marchés du sud ciblant les acheteurs soucieux de la valeur

Plus tôt cette année, Snapdeal avait lancé sa marque Waali Quality, Bazaar Waali Deal, pour son marché de langue hindi

Snapdeal a lancé sa campagne de marque pour les marchés du sud, notamment le Karnataka, l’Andhra Pradesh, le Telangana, le Tamil Nadu et le Kerala. La campagne intitulée « Brand Waali Quality, Bazaar Waali Deal » cible les acheteurs avisés et soucieux de leur valeur. Il sera diffusé en direct sur toutes les plateformes de médias sociaux telles que YouTube, Facebook, Instagram, Twitter et les plateformes OTT comme Hotstar et MX Player. Cependant, la plate-forme de commerce électronique lancera la campagne sur le marché malayalam avec des promotions de créateurs Youtube et des publicités de contenu de marque Facebook uniquement.

La campagne s’attaque au fardeau d’un style de vie de marque. Il tente de décrire comment les utilisateurs se déchargent lorsqu’ils découvrent la sélection abordable et de haute qualité disponible sur Snapdeal.

Alors que les marchés du sud représentent une clientèle importante pour Snapdeal, la portée et le potentiel d’accroître sa portée sur ces marchés sont immenses, a déclaré Soumyadip Chatterjee, directeur du marketing de la marque, Snapdeal.

« Avec la qualité Waali de la marque Snapdeal, Bazaar Waali Deal, nous brisons le mythe selon lequel seuls les produits chers et de marque offrent une bonne qualité. Il souligne également notre positionnement en tant que plateforme e-commerce de premier plan à valeur ajoutée. Nous voulons également sensibiliser les gens au fait qu’une bonne qualité ne doit pas coûter plus cher et qu’ils peuvent désormais trouver de nombreuses options et choix adaptés en ligne dans le confort de leur foyer », a ajouté Chatterjee.

Dans un segment encombré au milieu de concurrents aux poches profondes tels que Flipkart, Amazon, Snapdeal s’efforce de se démarquer en se concentrant sur le segment de la valeur. Alors que la vente au détail de valeur a traditionnellement prospéré dans les bazars indiens et, plus récemment, grâce aux détaillants de valeur au format moderne, un équivalent en ligne de la même chose manquait, a déclaré la société dans un communiqué.

Plus tôt cette année, Snapdeal avait lancé sa marque Waali Quality, Bazaar Waali Deal, pour son marché de langue hindi avec une série de dix vidéos mettant en vedette les acteurs de Bollywood Riteish Deshmukh et Genelia Deshmukh.

