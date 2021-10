Snapdeal lance une nouvelle campagne avec Mohit Raina

Cette saison des fêtes, Snapdeal mène des campagnes régionales et a collaboré avec des influenceurs populaires des médias sociaux.

La société de commerce électronique Snapdeal a déployé une nouvelle campagne mettant en vedette Mohit Raina dans le cadre de sa campagne grand public Toofani Sale en cette période festive. Amplifiant la campagne de marque de Snapdeal, « Brand Waali Quality, Bazaar Waali Deal », qui aborde l’idée que seuls les produits/marques chers offrent une bonne qualité, Mohit Raina collabore avec Snapdeal pour des campagnes de médias numériques et sociaux, a déclaré la société dans un communiqué.

Avec ce partenariat, Raina sera vue en train de commander divers looks de Diwali pour lui-même et son ami, interprétés par Chahatt Khanna, une actrice de télévision populaire, avec des choix de mode populaires disponibles sur Snapdeal.com, ses réseaux sociaux. « Nous considérons le partenariat avec Mohit comme un moyen d’atteindre et d’établir la confiance avec le public du cœur de l’Inde, et de crédibiliser notre efficacité et la promesse de notre marque. Il est une star de cinéma autodidacte avec des débuts modestes et obtient un immense respect et amour de la part des téléspectateurs et des téléspectateurs indiens, en raison de ses rôles plus grands que nature dans des émissions comme Mahadev et des films à succès comme Uri », Soumyadip Chatterjee, directeur marketing de la marque , a déclaré Snapdeal lors du lancement de la nouvelle campagne.

Cette saison des fêtes, Snapdeal mène des campagnes régionales et a collaboré avec des influenceurs populaires des médias sociaux. Avant de passer en direct avec Mohit Raina, il avait mené des campagnes au Gujarat et au Bengale occidental, avec Aarohi Patel et Subhashree Ganguly, qui se concentraient sur les célébrations de Navratri et Durga Puja. La campagne est actuellement diffusée sur Facebook, Instagram, YouTube et des OTT comme Zee5 et MX Player.

Auparavant, il a collaboré avec Ahaana Krishna, Kalidas Jayaram, Mirnaa Menon et Siddharth Menon pour Onam ciblant les clients parlant malayalam et a lancé sa campagne « Brand Waali Quality, Bazaar Waali Deal » pour les marchés du sud en télougou, kannada et tamoul.

