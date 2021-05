Snapdragon 7C Gen 2, kit de développement Snapdragon Windows annoncé

Qualcomm a lancé le Snapdragon 7C en décembre 2019, en tant que chipset de milieu de gamme pour Windows sur les appareils Arm et les Chromebooks. Maintenant, le concepteur de puces américain a annoncé le Snapdragon 7C Gen 2, destiné aux PC et aux Chromebooks Arm d’entrée de gamme. Mais ceux qui s’attendent à des améliorations majeures pourraient être déçus.

Tout comme le chipset phare Snapdragon 8CX Gen 2 était fondamentalement le même que le 8CX d’origine, le Snapdragon 7C Gen 2 est pratiquement identique au processeur d’origine. Cela signifie que vous avez une conception 8 nm avec un processeur octa-core Kryo 468 (deux cœurs Cortex-A76 à 2,55 GHz et six cœurs Cortex-A55 à 1,8 GHz) et un GPU Adreno 618.

Qualcomm a comparé le nouveau processeur aux chipsets Intel Celeron N4020, Pentium Silver N5030 et MediaTek MT8183 dans les benchmarks, le nouveau chipset sortant en tête. Nous devrions prendre cela avec une pincée de sel car nous préférerions attendre des tests indépendants. Mais il convient également de noter que le MT8183 en particulier a été lancé fin 2019, le MT8192 le remplaçant.

Sinon, le Snapdragon 7C Gen 2 arbore également un modem X15 pour la connectivité LTE (jusqu’à 600 Mbps), un processeur de signal d’image Spectra 255 et un processeur de signal numérique Hexagon 692. D’autres caractéristiques notables incluent une résolution d’affichage maximale de QHD ou 2048 x 1536 à 60 Hz, la prise en charge audio Qualcomm Aqstic, Bluetooth 5.0 et Wi-Fi 5.

Un PC Snapdragon dans un petit format

Qualcomm a également eu une bonne nouvelle pour les développeurs, car il a lancé le kit de développement Snapdragon pour Windows. Offrant un facteur de forme NUC rappelant un Mac Mini plus grand, le kit de développement a été construit en partenariat avec Microsoft.

Il n’y a pas de mot sur le SoC, la RAM et le stockage, mais une vue latérale montre au moins un port USB de taille normale, un emplacement pour carte SD et un autre emplacement de la taille d’une carte. Nous avons vraisemblablement plus d’options d’E / S à l’arrière (à part la sortie HDMI attendue).

La société n’a pas indiqué de prix ni de date de lancement spécifique pour le kit de développement Snapdragon, mais a déclaré qu’il serait «abordable» et serait lancé à l’été 2021 via le Microsoft Store.