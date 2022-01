Snapdragon 8 Gen 1, capteur principal 50MP, et plus

TL;DR

La sous-marque Vivo Iqoo a annoncé la série phare Iqoo 9 en Chine. Les téléphones offrent le Snapdragon 8 Gen 1, une charge de 120 W et une option de stockage de base de 256 Go. Le prix commence à ~ 630 $.

La sous-marque Vivo Iqoo a annoncé cette semaine son nouveau couple phare sous la forme d’Iqoo 9 et Iqoo 9 Pro. Les produits phares abordables offrent un design attrayant axé sur les performances de jeu et de charge, mais une spécification, en particulier, mérite d’être mentionnée.

Comme repéré par MyDrivers, la série Iqoo 9 commence avec 256 Go de stockage interne comme option d’entrée de gamme. Ce n’est en aucun cas la première série de smartphones à en faire le quota de stockage de référence, le Huawei P50 Pocket et le Samsung Galaxy Z Fold 3 l’offrant tous deux comme option de départ. Cependant, la série Iqoo 9 est une gamme relativement abordable offrant cette option de stockage de base plus grande.

Quelle quantité de stockage de base les compagnies de téléphone devraient-elles offrir sur les produits phares ?

45 voix

Moins de 128 Go

0%

128 Go

36%

256 Go

44%

512 Go

18%

Plus de 512 Go

2%

De plus en plus d’entreprises de smartphones devraient envisager de supprimer les modèles de 128 Go de leurs gammes phares. Notamment, Apple et Samsung en sont toujours coupables, même avec leurs modèles Pro Max et UItra.

Série Iqoo 9 : qu’est-ce que vous obtenez d’autre ?

Au-delà des configurations de stockage, qu’apporte la série Iqoo 9 d’autre ? Eh bien, le modèle standard contient un AMOLED de 6,78 pouces à 120 Hz avec le SoC Snapdragon 8 Gen 1 en dessous. C’est l’un des téléphones les moins chers avec ce chipset actuellement disponible. Il y a aussi un capteur principal Samsung GN5 50MP à l’arrière, avec une prise en charge de la lecture en mode portrait 13MP ultra-large et 12MP. Pour l’alimentation, une batterie de 4 700 mAh se recharge grâce à un support de charge de 120 W.

Le modèle Pro est presque identique mais apporte quelques améliorations de bon goût. Au lieu de cela, il remplace l’ultralarge 13MP par un capteur 50MP, l’objectif portrait 12MP pour un téléobjectif 16MP, et échange l’écran plat de 6,78 pouces contre une option incurvée LTPO de résolution supérieure.

Les deux modèles incluent également un tireur selfie 16MP monté dans un trou de perforation centré et exécutent le système d’exploitation Origin basé sur Android 12.

Prix ​​et disponibilité

L’Iqoo 9 commence à 3 999 yuans (~ 628 $) pour la configuration de base 8 Go/256 Go, passant à 4 799 yuans (~ 753 $) pour l’alternative 12 Go/512 Go. Le Pro coûte 4 999 yuans pour son option 8 Go/256 Go. Un modèle haut de gamme de 12 Go/512 Go nécessite 5 999 yuans (~ 942 $).

Les appareils seront mis en vente en Chine plus tard ce mois-ci, mais il n’y a pas de mot sur la disponibilité mondiale. Les coloris incluent l’orange, le noir et le blanc avec des accents BMW Motorsport. Cependant, le modèle Pro laisse tomber l’option du milieu.

Que pensez-vous de la série Iqoo 9 ? Pensez-vous que davantage d’entreprises de smartphones devraient abandonner les configurations de stockage de base de 128 Go pour quelque chose de plus grand ? Faites-le nous savoir dans le sondage ci-dessus.

