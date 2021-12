Snapdragon 8 Gen 1 : tout ce que vous devez savoir

Lors de son sommet technologique annuel, Qualcomm a dévoilé le Snapdragon 8 Gen 1, le design phare du fabricant de puces en 2022. Le Snapdragon 888 a fini par alimenter les meilleurs téléphones Android de 2021, et Qualcomm cherche à faire de même avec les téléphones de l’année prochaine avec le Snapdragon 8 Gen 1. À cet effet, la plate-forme a subi de nombreux changements.

Le changement de nom est d’abord et avant tout. Qualcomm manquait de chiffres avec sa convention Snapdragon 8xx actuelle, et alors que la série entrait dans sa dixième année, la société souhaitait revoir le nom avec cette génération.

À l’avenir, tous les modèles du portefeuille Snapdragon comporteront un système de nommage à un chiffre ; Qualcomm dit que cela a été fait pour permettre aux utilisateurs de comprendre plus facilement ce qu’ils achètent. Et vous remarquerez qu’il n’y a pas de Qualcomm dans le nom – c’est intentionnel, le surnom de Snapdragon étant dérivé comme sa propre marque.

Bien sûr, utiliser une convention de dénomination à un chiffre rend les choses plus difficiles à différencier les chipsets entre les années, donc Qualcomm appelle le premier chipset le Snapdragon 8 Gen 1. Maintenant, cela a du sens s’il n’y a qu’un seul design par an, mais Qualcomm aime déployer plusieurs variantes au sein d’une même série ; pour 2021, nous avons le Snapdragon 888, le Snapdragon 870 et le Snapdragon 888+.

Alors, comment cela fonctionnera-t-il avec le nouveau nom ? Qualcomm ne le dit pas, et je suis sûr que cela créera forcément beaucoup de confusion au lieu de l’éclaircir. Avec cela à l’écart, examinons toutes les nouvelles fonctionnalités du Snapdragon 8 Gen 1, et pourquoi vous devriez être excité.

Sauter à:

Snapdragon 8 Gen 1 arrive sur ces téléphones en 2022

Source : Xiaomi

Le Snapdragon 8 Gen 1 fera son chemin dans les appareils de plus de 15 fabricants, notamment le Galaxy S22, le Xiaomi 12, le OnePlus 10, l’OPPO Find X5, le Vivo X80 et bien d’autres.

Xiaomi a déjà révélé que son produit phare 2022 sera le premier à présenter le Snapdragon 8 Gen 1 dans le monde, et avec un lancement prévu pour décembre, nous n’avons pas à attendre trop longtemps pour savoir ce qui nous attend avec l’appareil. Voici la liste complète des fabricants utilisant le Snapdragon 8 Gen 1 :

Xiaomi Redmi OnePlus OPPO Vivo Realme Nubia Black Shark Motorola iQOO Honor Sony ZTE SHARP

Snapdragon 8 Gen 1 dispose des derniers cœurs

Source : Qualcomm

Le Snapdragon 888 de l’année dernière a vu l’introduction du noyau Cortex X1 et son objectif était de faire une chose : offrir les meilleures performances possibles. Il a réussi à le faire, et avec le Snapdragon 8 Gen 1, nous assistons aux débuts du Cortex X2. Comme ces dernières années, Qualcomm opte pour une conception à trois clusters, avec le X2 rejoint par les cœurs A710 et A510.

Le passage aux cœurs v9 d’Arm signifie que le Snapdragon 8 Gen 1 est 20 % plus rapide que le Snapdragon 888.

Un autre facteur à considérer ici est que les trois cœurs sont basés sur l’architecture mobile Arm v9, offrant la plupart des gains de performances que nous observons cette génération. En plus du cœur X2 qui va jusqu’à 3,0 GHz, le Snapdragon 8 Gen 1 possède trois cœurs A710 cadencés à 2,5 GHz et quatre cœurs A510 économes en énergie jusqu’à 1,8 GHz.

La combinaison des nouveaux cœurs et des fréquences accrues signifie que Qualcomm vante une augmentation vertigineuse des performances de 20 % par rapport à l’année dernière, et c’est intéressant en soi car le Snapdragon 888 continue d’être un interprète exceptionnel. Le Snapdragon 8 Gen 1 est construit sur le nœud 4 nm de Samsung, et le passage du 5 nm devrait offrir une meilleure efficacité. Qualcomm revendique une efficacité jusqu’à 30% supérieure avec les mêmes performances que le Snapdragon 888, et nous devrons voir si cela tient dans le monde réel. Le Snapdragon 888 était décevant dans ce domaine, j’ai donc hâte de voir si Qualcomm a corrigé les lacunes de l’année dernière.

Fait intéressant, Qualcomm n’est pas le premier à utiliser les cœurs v9 d’Arm, MediaTek ayant annoncé son challenger il y a quelques semaines dans le Dimensity 9000. Normalement, les efforts de MediaTek se concentrent sur le segment de milieu de gamme et ses chipsets phares n’ont pas vu beaucoup de conception. gagne globalement. Cela pourrait changer en 2022 grâce à un design très agressif qui est à la hauteur de ce que Qualcomm propose ici.

Snapdragon 8 Gen 1 est une centrale de jeu

Source : Qualcomm

Qualcomm modifie également le nom des conceptions Adreno et utilise désormais simplement le surnom d’Adreno sans aucun numéro de modèle. Cela ne manquera pas de compliquer inutilement les choses sur toute la ligne, mais le GPU lui-même a beaucoup à offrir.

Le nouveau GPU Adreno offre une augmentation de 30% des performances par rapport à l’Adreno 660.

D’une part, Qualcomm affirme que le nouveau GPU Adreno offre une efficacité jusqu’à 25 % supérieure pour les mêmes performances que l’Adreno 660. C’est un gros problème, et en termes de gains de performances, le nouvel Adreno offre une augmentation de 30 % par rapport à l’année dernière. Il existe un nouveau moteur de mouvement conçu pour fournir de meilleurs chiffres en fps tout en maintenant les mêmes niveaux de puissance, des mises à jour de l’ombrage variable et une nouvelle boîte à outils que les fabricants de jeux mobiles peuvent utiliser pour tirer pleinement parti des nouvelles fonctionnalités.

Avec des revenus de jeux mobiles maintenant à 90 milliards de dollars – plus de la moitié des 175 milliards de dollars qui composent l’industrie du jeu – Qualcomm double avec une plate-forme de jeu G3x Gen 1 personnalisée qui a de meilleures performances thermiques. Le chipset est conçu pour les consoles de jeux portables similaires au Steam Deck, et Qualcomm met une conception de référence à la disposition des fournisseurs de matériel. La conception de référence est réalisée par Razer, et Qualcomm note que d’autres fabricants peuvent utiliser la plate-forme de jeu G3x Gen 1 pour créer leurs propres consoles portables.

Snapdragon 8 Gen 1 porte l’imagerie mobile à des hauteurs vertigineuses

Source : Qualcomm

Au cours des deux dernières années, Qualcomm a introduit de nouvelles fonctionnalités incroyables pour ses FAI mobiles, et cela n’a pas changé depuis 2022. Cette fois, il y a un FAI 18 bits (au lieu de 14 bits) sous le capot, et il a la capacité pour prendre 240 photos 12MP en une seconde.

Attendez-vous à de gros gains dans les photos en basse lumière et les portraits des produits phares de 2022.

Il comprend la détection des visages basée sur l’IA, avec plus du double du nombre de repères faciaux pouvant être détectés par le nouveau moteur d’IA. Il existe également une correction automatique de l’aberration chromatique pour l’objectif grand angle et un mode nuit 5x meilleur.

Fait intéressant, la vidéo HDR a également changé, Qualcomm introduisant la possibilité de filmer jusqu’à 8K en HDR 10+. Il existe également un moteur de bokeh pour la vidéo 4K et la possibilité de filmer des vidéos HDR 8K et de prendre des photos de 64 MP en même temps.

Snapdragon 8 Gen 1 dispose de la 5G mondiale et d’un nouveau moteur d’IA

Source : Qualcomm

La connectivité 5G se généralisant sur quelques marchés, Qualcomm double sa connectivité. Le Snapdragon 8 Gen 1 dispose d’un modem X65 intégré avec une connectivité 5G globale, et il va désormais jusqu’à 10 Gigabit. Qualcomm dispose également d’un nouveau système FastConnect avec Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 et Snapdragon Sound avec AptX Lossless.

Pour terminer, le moteur AI de 7e génération est présenté comme quatre fois plus rapide pour les cas d’utilisation quotidiens. Le Sensing Hub obtient un moteur multicœur qui comprend désormais un quatrième FAI avec une caméra toujours allumée, permettant un déverrouillage plus rapide du téléphone. Fondamentalement, tout téléphone qui exploite cette fonctionnalité aura une caméra frontale toujours allumée alimentée par le Sensing Hub, et elle se déverrouillera au moment où vous regarderez votre téléphone.

Il y a beaucoup à aimer dans le Snapdragon 8 Gen 1, et il sera intéressant de voir à quel point ces gains feront la différence dans des cas d’utilisation réels. Avec Xiaomi et d’autres fabricants Android prêts à déployer des téléphones alimentés par la plate-forme, nous n’avons pas à attendre trop longtemps pour le savoir.

Cela dit, avec MediaTek offrant un concurrent sérieux dans le Dimensity 9000, Qualcomm a enfin un rival à égalité dans cette catégorie. Si une chose est sûre, les produits phares de 2022 devraient être très excitants.

