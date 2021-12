Snapdragon 8 Gen 1 vs Dimensity 9000 : Bataille des rivaux

Qualcomm vient d’annoncer le Snapdragon 8 Gen 1, le successeur des processeurs de la série Snapdragon 888 qui ont alimenté de nombreux téléphones Android phares en 2021. Le nouveau processeur devrait être adopté par de nombreux produits phares premium l’année prochaine, mais ce n’est pas le seul tout nouveau SoC haut de gamme disponible pour les marques Android.

Mediatek se joint également à la fête, car le nouveau Dimensity 9000 se positionne comme un SoC phare premium à part entière. Mais est-ce un vœu pieux de la part de Mediatek ou Qualcomm va-t-il se battre l’année prochaine ? Voici comment le Snapdragon 8 Gen 1 et le Dimensity 9000 se comparent en termes de spécifications et de fonctionnalités.

Snapdragon 8 Gen 1 vs Dimensity 9000 : Spécifications

Mediatek Dimensity 9000Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1CPU

Mediatek dimension 9000 :

1x Cortex-X2 @ 3.05GHz

3x Cortex-A710 à 2,85 GHz

4x Cortex-A510 à 1,8 GHz

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 :

1x Cortex-X2 @ 3GHz

3x Cortex-A710 à 2,5 GHz

4x Cortex-A510 à 1,8 GHz

GPU

Mediatek dimension 9000 :

Bras Mali-G710 MC10

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 :

Adreno

Affichage

Mediatek dimension 9000 :

180 Hz en FHD+

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 :

144 Hz à QHD+

60 Hz à 4K

Apprentissage automatique

Mediatek dimension 9000 :

APU 5.0

six noyaux

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 :

Hexagone

Modem

Mediatek dimension 9000 :

Architecture Hélio M80

Sous-6GHz

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 :

Muflier X65

Sous-6GHz

mmOnde

Caméra

Mediatek dimension 9000 :

320MP simple

32MP+32MP+32MP triple

Enregistrement 8K/24fps

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 :

200MP simple

64MP+36MP double

36MP+36MP+36MP triple

Enregistrement HDR 8K/30 ips

Lecture vidéo

Mediatek dimension 9000 :

8K

Décodage AV1, H.264, H.265, VP9

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 :

8K

Décodage H.264, H.265, VP9

RAM

Mediatek dimension 9000 :

LPDDR5X

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 :

LPDDR5

Connectivité

Mediatek dimension 9000 :

Bluetooth 5.3

Wi-Fi 6E

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 :

Bluetooth 5.2

Wi-Fi 6E

Traiter

Mediatek dimension 9000 :

TSMC 4 nm

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 :

Samsung 4 nm

CPU/GPU

En ce qui concerne la catégorie très importante des processeurs, Mediatek et Qualcomm proposent une proposition très similaire. Les deux sociétés proposent un seul cœur de processeur Cortex-X2 pour les tâches lourdes, trois cœurs Cortex-A710 pour les activités moyennes et quatre cœurs Cortex-A510 pour les tâches légères. La différence la plus visible ici est la vitesse d’horloge, le Dimensity 9000 bénéficiant d’un léger avantage en termes d’horloges X2 et Cortex-A710.

Pendant ce temps, le chipset Mediatek voit également une forte augmentation de la taille du cache par rapport à son prédécesseur et au Snapdragon 888, avec 8 Mo de cache L3 et 6 Mo de cache au niveau du système (SLC) proposés. Qualcomm propose un cache L3 plus petit de 6 Mo et un SLC de 4 Mo. Ses cœurs Cortex A510 à faible consommation d’énergie partagent également leur cache L2 entre deux cœurs, tandis que les cœurs équivalents du Dimensity 9000 ont leur propre L2 privé de 256 Ko. Combiné à des vitesses d’horloge plus élevées, le Dimensity 9000 peut être une puce légèrement plus rapide dans certains scénarios.

Les deux chipsets utilisent les derniers cœurs de processeur Armv9 dans un arrangement 1+3+4, mais il existe des différences subtiles.

Passant au côté graphique des choses, Qualcomm a traditionnellement bénéficié d’un avantage sur Mediatek à cet égard. Le fabricant de Snapdragon s’en tient à nouveau aux graphiques Adreno (abandonnant un numéro de modèle à partir de maintenant), promettant un rendu graphique 30% plus rapide et une efficacité de 25% par rapport à la série Snapdragon 888.

Mediatek, quant à lui, utilise un GPU Arm Mali-G710 MC10. Il revendique une augmentation des performances de 35% par rapport au Snapdragon 888 ainsi que d’énormes gains d’efficacité de 60%. Cela donne certainement l’impression que le Dimensity 9000 sera extrêmement compétitif avec le Snapdragon 8 Gen 1 à première vue, surtout en ce qui concerne les performances durables.

Le dernier GPU de Qualcomm offre également une variété de fonctionnalités, telles qu’un ombrage à taux variable amélioré, la prise en charge d’Unreal Engine 5 et le rendu volumétrique. Le processeur de Mediatek, quant à lui, prend en charge le lancer de rayons logiciel via Vulkan pour Android.

L’une des manières notables dont nous voyons l’utilisation des GPU est de générer des taux de rafraîchissement plus élevés, et Qualcomm a un chiffre impressionnant ici. La puce Snapdragon 2022 propose un taux de rafraîchissement de 144 Hz à une résolution QHD +, tandis que Mediatek n’a pas divulgué de taux de rafraîchissement à cette résolution. Il a cependant revendiqué un 180 Hz aux résolutions FHD +.

Enfin, le Dimensity 9000 prend en charge la RAM LPDDR5X par rapport au LPDDR5 dans le processeur Qualcomm. Cela signifie une vitesse d’horloge RAM de pointe légèrement plus rapide de 3 750 MHz par rapport aux 3 200 MHz de Qualcomm, ce qui entraîne une comparaison de la bande passante de 60 Gbit/s et 51,2 Gbit/s respectivement. Bien que nous devions voir si des appareils commerciaux finissent par utiliser cette RAM plus chère et légèrement plus faible.

Imagerie intelligente et vidéo

Eric Zeman / Autorité Android

Les capacités et les performances de la caméra sont un facteur clé de différenciation de nos jours entre les chipsets haut de gamme, et les deux sociétés apportent ici des références impressionnantes.

Un détail intéressant est que Qualcomm vante une vitesse de 3,2 gigapixels par seconde pour son processeur de signal d’image (ISP), par rapport au FAI de Mediatek atteignant neuf gigapixels par seconde. On se demande si les gigapixels par seconde sont en train de devenir une mesure marketing, comme nous l’avons vu avec les benchmarks de l’IA (par exemple TOPS). Mais de quoi ces FAI sont-ils capables en premier lieu ?

En commençant par les capacités photo de la puce Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 1 prend en charge les images 200MP, les doubles caméras 64MP+36MP et la prise en charge triple caméra 36MP (36MP+36MP+36MP). Passant à la vidéo, il propose l’enregistrement HDR 8K/30fps comme principale mise à niveau cette année. Il s’agit de la première mise à niveau majeure de l’enregistrement 8K que nous ayons vue sur mobile depuis l’introduction de l’option de qualité. Parmi les autres caractéristiques notables, citons l’enregistrement 4K/120 ips et le ralenti à 960 ips à 720p.

Mediatek a fait de grands progrès dans le domaine des caméras, mais Qualcomm a également élevé son niveau de jeu.

Qualcomm vante également une foule d’autres fonctionnalités ici, telles que le double du nombre de prises de vue en mode rafale (240 prises de 12 MP) et 30 images de traitement d’image multi-images (au lieu de six). Ce dernier devrait se traduire par une amélioration du mode nuit et/ou de la capture HDR. Il existe également une correction des aberrations chromatiques pour les caméras ultra-larges, un moteur de bokeh pour la capture vidéo 4K et une super-résolution vidéo.

Le Dimensity 9000 de Mediatek, d’autre part, prend en charge un seul appareil photo 320MP et un support triple caméra 32MP. Il apporte également l’enregistrement 8K au portefeuille de Mediatek pour la première fois (8K/24fps) mais manque de HDR à cette résolution.

Le nouveau chipset propose également une vidéo HDR 4K à trois expositions et trois flux vidéo 4K HDR simultanés. Mediatek n’a pas révélé grand-chose de plus concernant les fonctionnalités de l’appareil photo du chipset, mais la génération précédente Dimensity 1200 offrait également des fonctionnalités telles que AI Panorama Night Shot, le bokeh vidéo multi-personnes, la réduction du bruit vidéo et l’exposition automatique/autofocus/auto basée sur l’IA. balance des blancs. Nous supposons donc que la plupart de ces fonctionnalités sont également disponibles sur le nouveau chipset.

Apprentissage automatique

L’apprentissage automatique est un élément majeur de la quasi-totalité des téléphones sur le marché aujourd’hui, utilisé pour des tâches telles que la vision par ordinateur, la photographie, les performances, etc. Et les deux processeurs phares apportent ici la chaleur en ce qui concerne le silicium dédié.

Le Snapdragon 8 Gen 1 apporte un processeur Hexagon amélioré et un accélérateur Hexagon Tensor. Qualcomm vante des performances d’apprentissage automatique quatre fois plus rapides que la génération précédente ainsi qu’un accélérateur de tenseur deux fois plus rapide.

Fait intéressant, le concentrateur de détection permanent du chipset dispose désormais d’une puce d’imagerie supplémentaire capable de détecter les visages (mais pas d’authentification). Qualcomm dit à Android Authority qu’il peut détecter les visages pendant que le téléphone est en veille sans « aucun changement important » dans la durée de vie de la batterie.

Le Dimensity 9000 de Mediatek est également assez performant du côté de l’apprentissage automatique. Il propose désormais un APU de cinquième génération, étant une conception à six cœurs composée de quatre cœurs haute puissance et de deux cœurs basse puissance. Qu’est-ce que cela signifie pour les améliorations réelles cependant? Eh bien, la société dit que vous pouvez vous attendre à une augmentation des performances de 400 % et à un gain d’efficacité de 400 % par rapport au Dimensity 1200.

Il est difficile de savoir quel chipset offre les meilleures informations d’identification d’apprentissage automatique, en raison de la grande variété de tâches qui utilisent les capacités de ML en premier lieu. Mais les deux processeurs semblent offrir des fonctionnalités de premier ordre à cet égard.

5G et autres connectivités

Il va sans dire que les nouveaux processeurs phares de Mediatek et Qualcomm offrent une connectivité 5G. Les deux chipsets prennent en charge la connectivité 5G inférieure à 6 GHz, mais seul le Snapdragon 8 Gen 1 prend en charge mmWave. Cette norme 5G est principalement limitée aux États-Unis, mais c’est néanmoins une omission notable.

Le chipset Snapdragon atteint également des vitesses de liaison descendante de 10 Gbit/s par rapport aux vitesses de 7 Gbit/s du SoC Mediatek. Bien sûr, vous ne verrez ces vitesses maximales sur aucun appareil, mais la prise en charge de mmWave signifie que le Snapdragon SoC devrait être plus rapide là où la couverture est disponible.

Le Snapdragon 8 Gen 1 et le Dimensity 9000 prennent également en charge le Wi-Fi 6E et le Wi-Fi 6, tandis que le chipset Mediatek prend en charge Bluetooth 5.3 et le Snapdragon SoC offre Bluetooth 5.2. Bluetooth 5.3 n’est pas une énorme mise à niveau, mais apporte toujours une meilleure efficacité énergétique, une fiabilité améliorée et une sécurité plus stricte.

Snapdragon 8 Gen 1 vs Dimensity 9000 – quel est le meilleur ?

Il est difficile de juger quel processeur régnera en maître lorsqu’il n’y a pas encore d’appareils réels à tester. Il faudra donc attendre jusque-là pour un verdict définitif. En disant cela, il semble que les deux puces soient sur un terrain similaire en termes de puissance CPU. Nous ne savons pas non plus quel chipset sera le meilleur en termes de puissance graphique, mais nous pouvons dire que Qualcomm offre une plus grande variété de fonctionnalités.

Il n’y a finalement qu’une seule perte majeure confirmée pour Mediatek pour le moment (mmWave), tandis que l’enregistrement HDR 8K est un autre avantage notable de Qualcomm sur la société taïwanaise. Mais Mediatek présente également quelques avantages confirmés, tels que la prise en charge des nouvelles normes Bluetooth et RAM ainsi que la prise en charge du décodage AV1.

Quoi qu’il en soit, il semble que ce soit le produit phare des deux sociétés le plus proche depuis des années. Et cela ne peut être qu’une bonne chose pour les consommateurs. 2022 ne peut pas venir assez tôt.

Lequel vous semble être le meilleur chipset ? Faites-le nous savoir via le sondage ci-dessous.

Snapdragon 8 Gen 1 ou Dimensity 9000 ?

12 voix

Snapdragon 8 Gen 1

42%

Dimension 9000

58%

