Snapdragon 860 pour seulement 199 euros: le POCO X3 Pro est à un prix avantageux, un bon mobile pour jouer | La technologie

Si vous voulez un mobile complet, le POCO X3 Pro l’est. Il est assez puissant et a aussi maintenant un prix qui n’atteint pas 200 euros, une vraie aubaine.

POCO est de retour, et il l’a également fait en pariant sur la clé de son succès il y a quelques années, lorsque le Pocophone F1 a balayé les ventes dans le monde entier. Cette firme asiatique a mis en vente en quelques mois plusieurs téléphones d’un haut niveau et à un prix abordable.

L’un d’eux, le POCO X3 Pro, dispose d’un processeur avec lequel vous pouvez exécuter n’importe quelle application Android, ainsi que des jeux.aussi exigeants qu’ils soient. C’est le Snapdragon 860, qui surprend dans un mobile qui coûte actuellement 199 euros sur Amazon.

Nous avons pu le soumettre à l’analyse avec d’excellents résultats dans tous les domaines.

Il s’agit du nouveau mobile moyen-haut de gamme de POCO, une marque associée à Xiaomi et qui fait encore une fois pression sur le prix de l’un de ses appareils.

Pour moins d’argent, il n’y a pas de meilleurs téléphones, ou du moins pas plus puissants. Si vous êtes un joueur et que vous jouez à des titres comme PUBG Mobile ou Call of Duty Mobile, entre autres, c’est un smartphone qui vous donne tout ce dont vous avez besoin et plus encore.

Démarquez-vous par exemple votre écran, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui rend la fluidité de l’écran lorsqu’il s’agit de jouer à des jeux et de regarder des vidéos est excellente, bien meilleure que d’habitude jusqu’à il y a quelques mois.

Les écrans à 90 et 120 Hz arrivent petit à petit, ce qui améliore considérablement l’expérience utilisateur, et sans avoir à investir de grosses sommes d’argent, et le POCO X3 Pro en est un bon exemple.

Peu d’inconvénients peuvent être mis, car dispose d’une puce NFC pour les paiements mobiles, une des absences habituelles lorsque les marques veulent tirer le meilleur parti du prix d’un appareil, du premier sacrifié.

Il a également une charge rapide de 33W de puissance, assez pour qu’en seulement 40-45 minutes vous ayez la batterie à 100%, quelque chose qui donne beaucoup de tranquillité d’esprit si vous faites partie de ceux qui jouent toujours à la limite.

