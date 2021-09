Snapdragon 888 beaucoup moins cher que d’habitude dans cette offre pour le realme GT publiée par Amazon | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Normalement, les mobiles dotés des derniers processeurs sont généralement très chers, bien que cela ait changé ces dernières années grâce à Xiaomi et realme.

Par le passé, peu de marques étaient capables d’équiper un processeur Snapdragon qui venait d’arriver sur le marché et de vendre des téléphones portables, principalement en raison de leur prix élevé. Maintenant, les choses changent et il existe déjà des marques chinoises capables d’utiliser ces mêmes puces et même de réduire les coûts autant que possible.

C’est pourquoi il est possible d’acheter un mobile avec Snapdragon 888 beaucoup moins cher que prévu, dans le cas du realme GT, l’un des téléphones les plus puissants de 2021, avec un prix qui n’est plus que de 529 euros, bien en deçà de ce qu’il coûtait à l’origine.

La realme GT est là et arrive avec une finition sportive et des performances TOP sous le capot. Un téléphone portable aux nombreuses qualités, dont un processeur Snapdragon 888 très puissant.

De cette façon, il est pratiquement à un prix minimum historique, ou proche de celui-ci., et aussi dans un magasin assez fiable comme Amazon Espagne, qui propose la livraison gratuite que vous soyez utilisateur de son service Prime ou non, un luxe.

Outre le processeur, véritable gage de fluidité pour les prochaines années, capable de faire tourner n’importe quelle application ou jeu à une vitesse maximale, d’autres caractéristiques clés du realme GT sont à noter, comme sa charge rapide à 65W, 5G ou WiFi. 6, bien que dans ce dernier cas vous devrez d’abord acheter un routeur WiFi 6 pour en profiter.

Comme nous avons pu le soumettre à l’analyse, nous sommes en mesure d’affirmer qu’il a très peu ou rien à envier aux flagships d’autres marques, et pour seulement une fraction de son prix pratiquement, quelque chose dans lequel il peut vraiment mettre en difficulté Xiaomi.

Si vous souhaitez rester au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Par exemple, contrairement à ce qui est habituel dans les téléphones portables des marques asiatiques qui aspirent à beaucoup de puissance à faible coût, leurs appareils photo surprennent par les résultats, de jour comme de nuit, et cela est à apprécier au prix auquel ils se déplacent. .

Son équivalent, le Xiaomi Mi 11, a un prix qui le dépasse de plus de 100 euros, une distance quasi insurmontable.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.