Snapdragon 888, écran 120Hz et Android 12 pour le OnePlus 9RT, un mobile que vous ne pourrez pas acheter | La technologie

La firme asiatique OnePlus vient d’annoncer un appareil qui ne sera présent qu’aux frontières de la Chine, mais qui est identique au OnePlus 9 Pro et avec un prix bien inférieur.

OnePlus est devenu une entreprise qui lance plusieurs terminaux par an. Les équipes destinées à rivaliser avec le haut de gamme cette année sont les OnePlus 9 Pro et OnePlus 9, bien qu’il semble maintenant qu’un autre appareil ait rejoint ces rangs.

Aujourd’hui, OnePlus a lancé un nouvel appareil sur le marché. Le OnePlus 8RT arrive en remplacement du OnePlus 9R présenté en Chine il y a quelques mois. Et, est-ce que, la chose frappante à propos de cette équipe est qu’elle est presque identique à ses frères aînés.

On pourrait tous croire que cela n’a aucun sens de lancer un terminal avec ces caractéristiques, mais OnePlus a tout très bien mesuré pour que cette nouvelle équipe ait un rôle de premier plan pour le reste de l’année.

Le nouveau OnePlus 9RT arrive avec le Qualcomm Snapdragon 888 comme moteur, accompagné de 8 Go ou 12 Go de RAM, 128 Go ou 256 Go de stockage et un réservoir de 4 500 mAh avec une charge rapide de 65 W.

Allez, c’est pratiquement un OnePlus 9 Pro. L’écran fait 6,62 pouces avec une résolution de 1 080 x 2 400 pixels avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un ratio 20: 9 donc c’est un format panoramique pour pouvoir profiter du contenu.

La section photographique est marquée par un capteur principal de 50 mégapixels focale F/1.8 stabilisé optiquement et électroniquement. Le capteur secondaire est un grand angle de 16 mégapixels avec une focale f/2,2 et jusqu’à 123 degrés d’amplitude.

Le troisième et dernier capteur à l’arrière fait 2 mégapixels, il est destiné à la macrophotographie. Le capteur pour selfies est de 16 mégapixels avec une focale f/2,4 et il est signé par Sony, on s’attend donc à ce qu’il donne de bons résultats.

Le mobile de la gamme premium OnePlus dispose d’un écran AMOLED 6,7″ 120 Hz, Snapdragon 888, 8 Go et 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage avec un appareil photo de 48 Mpx et une batterie de 4 500 mAh.

La chose intéressante à propos de cet appareil est son prix, le OnePlus 9RT aurait un prix d’échange de 445 euros dans son modèle le plus économique et irait jusqu’à 515 euros dans le modèle le plus cher. Ce prix est loin de ce que coûte le OnePlus 9 Pro.

Bien sûr, ne vous faites pas trop d’illusions. Le OnePlus 9RT a été lancé en Chine et, très probablement, il ne quitte pas ces frontières. En Europe et plus précisément en Espagne, ce que la firme nous propose, ce sont les OnePlus 9 et 9 Pro.