Snapdragon 8cx Gen 3 : Comparé à Intel, Apple M1

Le deuxième jour du Snapdragon Tech Summit 2021, Qualcomm a dévoilé un nouvel ensemble de SoC basés sur Arm destinés aux ordinateurs portables et aux ordinateurs détachables. Le Snapdragon 8cx Gen 3 est la nouvelle offre haut de gamme de la société, tandis que le Snapdragon 7c Plus Gen 3 s’adresse directement au segment d’entrée de gamme. Les appareils dotés de ces puces devraient arriver au cours du premier semestre 2022.

Lire la suite: Annonces Snapdragon PC et jeux de 2021

Dans le passé, nous avons vu la plate-forme Snapdragon 8cx faire son chemin vers les appareils Windows tels que le Galaxy Book Go et le Surface Pro X. Le 7c d’entrée de gamme, quant à lui, a commencé à devenir un choix populaire pour ChromeOS milieu de gamme. des appareils tels que Lenovo Duet 5 et HP X2 11.

Les dernières puces de Qualcomm promettent d’offrir des gains de performances à deux chiffres par rapport à la génération précédente, ainsi que quelques améliorations sur le front de la connectivité et de l’IA. En apparence, cela semble vraiment prometteur, mais si vous vous demandez comment la nouvelle puce phare Windows on Arm se compare à la concurrence, la réponse est un peu compliquée.

Quelle est la puissance des nouvelles puces Snapdragon Compute ?

Semblable à l’actualisation de l’année dernière, le Snapdragon 8cx Gen 3 est une mise à niveau incrémentielle par rapport à la génération précédente. Pourtant, la société vante un bond considérable en termes de performances et d’efficacité. Plus précisément, Qualcomm dit que les cœurs Kryo mis à jour fonctionnent pour offrir une augmentation de 40% des performances du processeur monocœur et une augmentation encore plus impressionnante de 85% en multicœur. Le nouveau GPU Adreno, quant à lui, offre une augmentation générationnelle de 60%.

Le Snapdragon 7c+ Gen 3 bas de gamme offre un saut plus modeste de 60 % dans les performances du processeur multicœur et de 30 % dans les charges de travail monocœur. Le GPU obtient également une augmentation significative de 70%.

Les nouvelles puces PC Snapdragon utilisent des processus de fabrication plus modernes, ce qui leur permet de réaliser de grands progrès en termes de performances et d’efficacité.

Qualcomm dit que le 8cx Gen 3 est fabriqué sur le nœud de processus 5 nm, ce qui suggère qu’il utilise les cœurs Cortex-X1 d’Arm ou une conception Kryo 680 modifiée – pas le nouveau Arm Cortex-X2. À cet égard, il semble similaire au Snapdragon 888, son précédent SoC mobile phare. Pourtant, la décision de s’éloigner de 7 nm devrait signifier de meilleures performances par watt. Mais quelle est la puissance de cette nouvelle puce haut de gamme ?

En termes de performances du processeur, le Snapdragon 8cx Gen 2 de l’année dernière est allé de pair avec des puces de classe ultrabook telles que la variante à faible consommation de 15 W du processeur Intel i5. C’était une performance assez décente de Qualcomm, d’autant plus que la puce Snapdragon consommait deux fois moins d’énergie à 7W.

D’après les chiffres cités cette année, vous vous attendez à ce que le dernier 8cx Gen 3 maintienne sa compétitivité par rapport à Intel. Et bien sûr, les résultats de Geekbench 5 divulgués nous ont déjà donné un aperçu de ce qui va arriver. Les benchmarks, soumis via les produits de test internes Qualcomm Reference Design (QRD), montrent que le Snapdragon 8cx Gen 3 atteint un score monocœur moyen de 1 000. Le score multicœur moyen, quant à lui, oscille autour de 5 000 points.

Ces chiffres sont conformes aux améliorations revendiquées par Qualcomm de 40 % en single et de 85 % en multicœur par rapport à la génération précédente. Un score Geekbench monocœur d’environ 1 000 à 1 100 correspond également à ce que nous attendions du noyau Cortex X1, sur la base des résultats d’appareils comme le Pixel 6 Pro. Enfin, nous savons que la société a utilisé les scores Geekbench pour arriver à certains de ces chiffres comparatifs en interne, ce qui donne plus de crédibilité à l’exactitude de ces chiffres divulgués.

Le Snapdragon 8cx Gen 3 est-il compétitif en 2022 ?

Andy Walker / Autorité Android

L’i5-1130G7 d’Intel de cette année – une puce de 15 W, pour le contexte – atteint un score Geekbench monocœur d’environ 1 200 et affiche un score multicœur au milieu des années 4000. Pour une autre année consécutive, le Snapdragon 8cx Gen 3 semble offrir des performances équivalentes dans une classe de puissance inférieure. Malheureusement pour Qualcomm, cette victoire pourrait être de courte durée.

Intel devrait dévoiler ses processeurs mobiles Alder Lake tant attendus d’un jour à l’autre. C’est la première fois que nous voyons des processeurs x86 grand public adopter une technologie de cœur hybride, avec des cœurs de performance et d’efficacité discrets. En termes simples, Intel espère imiter le grand succès d’Arm. L’utilisation de cœurs d’efficacité devrait améliorer les performances par watt par rapport aux générations précédentes, en particulier dans les scénarios moins exigeants.

Voir également: Arm vs x86 – les principales différences expliquées

Une diapositive divulguée plus tôt cette année suggère qu’Intel introduira une nouvelle classe de processeurs mobiles 5W Alder Lake. Avec un cœur de performance et quatre cœurs d’efficacité, il est destiné aux facteurs de forme ultra-portables comme les tablettes. La classe de puissance suivante, baptisée U9, peut offrir deux cœurs de performance et quatre ou huit cœurs d’efficacité, ainsi qu’un TDP minimum de seulement 9 W.

Alder Lake est également construit sur la nouvelle microarchitecture Golden Cove d’Intel. Selon la société, il obtient une augmentation moyenne des instructions par cycle (IPC) d’environ 19% par rapport à la génération précédente. Le chiffre exact peut être supérieur ou inférieur en fonction de l’application spécifique, mais il suffit pour suggérer une avance sur le Snapdragon 8cx Gen 3 de Qualcomm.

Qualcomm est aujourd’hui en tête d’Intel en termes de performances par watt, mais cela pourrait changer lorsque les puces mobiles Alder Lake arriveront.

De plus, les appareils dotés de la puce 8cx Gen 3 n’arriveront qu’au début de 2022. Il s’agit d’une fenêtre de lancement similaire à celle des ordinateurs portables Alder Lake, qui pourrait être annoncée au CES 2022. Qualcomm pourrait donc ne pas bénéficier non plus de son annonce précédente.

Le Snapdragon 8cx Gen 3 contre Apple Silicon

Gary Sims / Autorité Android

Les comparaisons avec les processeurs Intel sont importantes car c’est ce que la grande majorité des ordinateurs portables Windows utilisent aujourd’hui. Cependant, Intel n’est pas le seul concurrent sur la plaque de Qualcomm – il a également les puces Arm d’Apple telles que le M1 à affronter. Malheureusement, les perspectives de Qualcomm continuent de sembler un peu sombres dans ce département.

Le score monocœur de 1 000 Geekbench divulgué par le Snapdragon 8cx Gen 3 est encore loin des 1 700 points du M1. Et bien que la différence dans les scores multicœurs ne soit pas aussi flagrante, il y a toujours un écart. L’Apple M1 affiche une moyenne d’environ 7 700 points contre 5 000 points pour la puce Snapdragon.

En fait, les benchmarks montrent que l’Apple M1 parvient à battre le score monocœur du 8cx Gen 3 même lorsqu’il s’exécute dans une machine virtuelle Windows. Malgré les frais supplémentaires liés à la virtualisation et à l’exécution d’un système d’exploitation supplémentaire, le score multicœur du M1 est à portée de main de la nouvelle puce Qualcomm.

Avec la permission de : Linus Tech Tips

N’oubliez pas que nous comparons la dernière et la meilleure puce de Qualcomm à une puce lancée par Apple l’année dernière. Alors que la société se bat pour remporter la couronne de performances des puces Intel basse consommation et des graphiques intégrés, Apple a apparemment pris de l’avance et a même trouvé sa place dans des charges de travail très exigeantes.

La puce M1 2020 d’Apple parvient toujours à surpasser confortablement la concurrence. Le nouveau Snapdragon 8cx Gen 3 réduit l’écart, mais pas de beaucoup.

Les SoC M1 Pro et M1 Max étendent une plus grande avance dans le département CPU. Ils offrent même suffisamment de puissance graphique pour rivaliser avec certains GPU complémentaires de Nvidia et AMD. Enfin, Apple a satisfait les utilisateurs professionnels avec l’annonce récente de l’encodage vidéo ProRes accéléré et des capacités de formation ML. Qualcomm n’a pas encore de réponse à ces produits, à n’importe quel prix.

Valeur : le deuxième talon d’Achille de Qualcomm

En mettant de côté les chiffres de performance pour un instant, il convient également de discuter du deuxième plus grand obstacle de Qualcomm à l’adoption par le grand public : la valeur. Même si le Snapdragon 8cx Gen 2 de l’année dernière a pris du retard par rapport à l’Apple M1, il était en concurrence dans une fourchette de prix similaire, voire un cran plus haut. Dans un certain contexte, la variante de base du Macbook Air 2020 avec la puce M1 d’Apple et 8 Go de RAM commence à 1 000 $.

Le Galaxy Book Go était l’appareil 8cx Gen 2 le moins cher à 799 $, mais il était livré avec 4 Go de RAM – décidément insuffisant pour un appareil Windows moderne. Le Surface Pro X, quant à lui, a utilisé une version modifiée du 8cx Gen 2 mais a commencé bien au-dessus de 1 000 $. Enfin, l’Acer Spin 7 se vend à 1 500 $, mais au moins il offre un modem 5G intégré pour justifier son prix plus élevé que la normale.

Les portables Windows propulsés par Snapdragon sont loin d’être le meilleur rapport qualité-prix aujourd’hui, surtout compte tenu du faible prix d’entrée de l’Apple M1.

Outre le prix, on ne peut s’empêcher de remarquer les E/S ternes sur les appareils Windows alimentés par Snapdragon sortis jusqu’à présent. Aucun des appareils susmentionnés n’offre Thunderbolt, par exemple. Qualcomm vante les vertus d’une connectivité robuste grâce à sa prise en charge de la 5G et des normes émergentes comme le Wi-Fi 6E. Pourtant, en même temps, vous aurez du mal à trouver des concurrents au prix similaire avec des E/S aussi éparses ou des configurations de mémoire limitées.

Dans l’ensemble, le manque de performances de Qualcomm par rapport à l’Apple M1 et même à d’autres puces x86 d’Intel et d’AMD ne serait pas si préoccupant si les puces Snapdragon parvenaient à saper ces offres. Cependant, cela ne s’est pas produit dans le passé et ne le sera probablement pas non plus dans un avenir proche.

Alors, le Snapdragon 8cx Gen 3 est-il mort à son arrivée ? Pas tout à fait, mais il faudra certainement un appareil convaincant (et un cas d’utilisation qui l’accompagne, peut-être) pour le propulser vers le succès. À l’heure actuelle, toute la plate-forme offre des performances similaires à celles des ordinateurs portables x86. La durée de vie de la batterie légèrement plus longue que celle de ses concurrents directs et la prise en charge de mmWave 5G ne valent pas une prime pour beaucoup.

Voir également: Qu’est-ce que la 5G et que peut-on en attendre ?

2022 n’est probablement pas l’année d’Arm sur Windows

La gamme Snapdragon 8cx a été lancée pour la première fois en 2019 – battant l’annonce de la transition d’Apple d’une année entière. Windows on Arm existe depuis encore plus longtemps que cela, les premiers appareils partageant les SoC mobiles de Qualcomm tels que le Snapdragon 835.

Alors que beaucoup d’entre nous ont été enracinés pour Microsoft et Qualcomm, ce n’est que cette année que la plate-forme Windows on Arm a commencé à attirer l’attention. Microsoft a finalement ajouté l’émulation d’application 64 bits à Windows 11 cette année, rendant les appareils Arm entièrement compatibles avec les anciens logiciels non natifs.

La transition d’Apple vers x86 a également aidé par inadvertance les efforts de Windows, de nombreux développeurs de logiciels tiers se démenant pour développer des versions natives d’Arm de leurs applications à temps pour le lancement de M1.

En d’autres termes, Windows on Arm atteint le point où la grande majorité des utilisateurs occasionnels et professionnels ne remarqueront rien d’anormal. Cependant, ce n’est que le côté logiciel des choses. Microsoft étant apparemment engagé dans un accord d’exclusivité avec Qualcomm, le Snapdragon 8cx Gen 3 sera le seul chipset haut de gamme basé sur Arm dans les ordinateurs portables Windows dans un avenir prévisible. Si cet accord se termine l’année prochaine comme le prétend la rumeur, nous pourrions enfin voir une concurrence dans l’espace et, espérons-le, une poussée plus large vers Windows on Arm en 2023.

Windows on Arm s’est considérablement amélioré en 2021, mais le matériel continue de rattraper son retard.

À peu près au même moment, nous devrions également avoir un premier aperçu du plan de Qualcomm pour rivaliser sérieusement avec Apple Silicon. Plus tôt cette année, la société a acquis Nuvia et sa longue liste de talents comprenant d’anciens concepteurs et dirigeants de silicium d’Apple et de Google.

Qualcomm a déclaré que nous pouvons nous attendre à ce que les résultats de cette entreprise, sous la forme d’une nouvelle microarchitecture personnalisée, entrent dans les tests au cours de la seconde moitié de 2022. Cela correspond parfaitement au prochain Snapdragon Tech Summit, ce qui signifie que nous pourrions enfin voir un réponse mesurée à Apple Silicon au début de 2023.

En résumé, même avec les gains de performances de 8cx Gen 3, 2022 ne sera probablement pas l’année de Windows on Arm à moins que les OEM ne proposent des conceptions remarquables. Cependant, il y a de quoi être enthousiasmé, car la concurrence d’Intel et d’Apple devrait obliger Qualcomm à faire encore mieux la prochaine fois.

