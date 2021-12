Snapdragon G3x : impressions et présentation de l’ordinateur portable Razer avec Android, 5G et Xbox Cloud Gaming | Jeux

Cette semaine le Sommet technologique Snapdragon 2021, le grand événement annuel de Qualcomm au cours duquel l’entreprise présente ses dernières propositions pour les appareils de l’année prochaine.

Cette année, ils sont venus très fort avec un Snapdragon 8 Gen 1 qui a l’air très, très bien, en particulier dans l’intelligence artificielle et la photographie informatique, mais aussi un SoC pour ordinateurs portables avec Windows 11, de nombreuses nouveautés liées au métaverse et même une console.

Il s’agit du Snapdragon G3x, une console et une plate-forme qui est un concept assez étrange car est développé par Razer et QualcommCela a l’air spectaculaire, cela ressemble à un produit final et beaucoup d’entre vous nous ont posé des questions à ce sujet.

Cependant, il ne sera pas possible d’acheter Car, comme son nom l’indique, il s’agit toujours d’un kit de développement pour les studios de jeux vidéo, même si bon, je ne perds pas totalement espoir et je vous en parle ici.

Cela dit, allons-y avec notre premier avis sur le Snapdragon G3x. Je peux vous dire que je l’ai aimé plus que je ne le pensais.

Sections des impressions du Snapdragon 3Gx:

Fusion du design Switch et Steam Deck avec une ergonomie très, très satisfaisante

Nous allons commencer par le design car la console semble très simple, mais souvent dans cette « simplicité », il y a la magie d’un matériel.

Il n’y a pas beaucoup de mystère : le design est ce que nous avons vu dans d’autres ordinateurs portables et dans les commandes de ceux qui sont attachés au mobile, mais la vérité est que vous pouvez voir le bon travail de Razer à cet égard.

Pour commencer, il pèse beaucoup moins qu’il n’y paraît. Hay que tener claro que esto no es un móvil con dos mandos a los lados, por lo que hay muchos elementos que nos ahorramos como las partes de cristal y aluminio, los módulos de cámara con el peso que ello implica y otros componentes que añaden gramos à la fin.

Dans la main la prise en main est très confortable autant pour ce faible poids que pour les deux ‘cornes’ et la disposition des boutons. La vérité est que c’est une machine avec laquelle il semble que les heures peuvent passer et nous ne le saurions même pas.

Les boutons m’ont beaucoup rappelé ceux du Razer Kishi -analyse- et c’est normal, car cette console est à 80% Razer (tout le matériel) et 20% Qualcomm (le SoC).

Ils sont un peu caoutchouteux et dans certains, vous devez serrer plus que nécessaire, mais je n’en tiens même pas compte car, et c’est important et il faut en tenir compte à tout moment, ce n’est pas un produit final.

Mais bon, au delà des sensations dans la main, qui sont bonnes, en haut nous avons un appareil photo de 5 mégapixels, un USB-C et un évent d’air chaud.

À l’arrière se trouve l’entrée d’air frais pour un petit ventilateur, ce qui est important pour quelque chose que nous vous dirons plus tard et en bas, nous avons la prise jack 3,5 mm et les boutons de volume haut/bas, ainsi que le bouton d’alimentation.

Le panneau OLED fonctionne bien dans une lumière vive et est un spectacle visuel

L’écran est quelque chose de fondamental dans une console et c’est quelque chose qui a été vu dans la Nintendo Switch OLED. Étant le même matériel que celui de 2017, avec l’ajout d’un écran OLED le jeu monte d’un cran grâce à une meilleure luminosité, des angles plus généreux et, surtout, des couleurs beaucoup plus riches.

On a ici une dalle OLED qui ne m’a pas semblé celle des mobiles haut de gamme du marché car il manque un peu de luminosité, bien qu’il soit correctement vu à l’extérieur, mais il répond plus que ce que l’on attend d’une console comme celle-ci.

Les angles de vision sont très bons, il prend en charge le contenu HDR et le taux de rafraîchissement est de 120 Hz.

Vous savez déjà que cette boisson gazeuse n’est pas une valeur absolue car il existe des jeux qui ne profitent pas de ce taux, mais bon, c’est précisément l’un des intérêts de Qualcomm grâce à son ensemble d’outils, que les développeurs puissent facilement atteindre ces fréquences.

La résolution n’a rien de fou et reste à 1,080p. À cette taille de 6,65 « , l’expérience de densité de pixels est parfaite et plus la résolution est basse, mieux c’est pour pouvoir compresser le SoC et créer des expériences plus riches au niveau visuel. Ou pour arriver à ce taux Hz.

Et des deux côtés de l’écran, nous avons les deux haut-parleurs. Ils n’étaient pas au maximum, mais pour jouer la vérité, c’est qu’ils se conforment. Si vous souhaitez une meilleure qualité, vous pouvez toujours connecter des écouteurs grâce au Bluetooth 5.2 et aux différentes technologies audio qu’intègre le SoC.

Nous ne l’avons pas fait et j’ai seulement essayé Asphalt 9, un jeu propre à Qualcomm et xCloud, et ils ne sont pas les meilleurs en termes de son. Cela sonne bien, mais ce n’est pas quelque chose que je peux sérieusement apprécier.

Plus importants que les intervenants, qui dépendront de chaque entreprise, sont les Capacités de son Bluetooth et HD à faible latence SoC.

Jusqu’à 4K à 144 Hz, HDR 10 bits, une connexion au téléviseur et un GPU pour durer le maximum tant que la batterie dure

Mais bon, prenons les tripes. Tant dans la présentation Qualcomm dans laquelle ils ont annoncé la console que dans la démonstration privée, parler de chiffres a été évité.

Nous savons que nous avons plusieurs cœurs Kryo et un GPU Adreno, mais honnêtement, cela ne nous dit absolument rien.

On parle d’une plate-forme mobile de nouvelle génération (c’est ainsi qu’ils définissent le SoC) qui est capable d’exécuter des jeux très lourds avec le GPU travaillant toujours à la fréquence maximale.

Nous n’avons pas pu le vérifier, mais nous avons testé des puces Qualcomm récentes qui, après un certain temps de jeu, baissent les performances en raison d’une surchauffe.

Pour éviter cela, et c’est quelque chose qu’on m’a dit trois fois dans la demi-heure que j’étais avec la console, nous avons le ventilateur.

Il s’agit d’un système de dissipation conçu pour que la fréquence à laquelle le GPU fonctionne soit toujours au maximum et, ainsi, être en mesure de tirer le meilleur parti du SoC sans que l’expérience de jeu ne soit alourdie.

Cette console n’a pas de gyroscopes ni d’accéléromètres, mais on m’a confirmé que le SoC prendrait en charge ces technologies et, si un fabricant décidait de les inclure dans son produit, il pourrait parfaitement être joué avec des commandes de mouvement dans des titres compatibles.

En outre, il dispose également de la suite de configuration Snapdragon récemment introduite et prend en charge certaines des fonctionnalités GPU du Snapdragon 8 Gen 1 pour afficher les graphiques mobiles de nouvelle génération.

En fait, Qualcomm a développé un jeu d’avion extrêmement simple, mais visuellement impressionnant pour un mobile.

Une autre chose intéressante est qu’il vise carrément la Nintendo Switch et la Xbox. Nous pouvons connecter la console à un moniteur ou à un téléviseur grâce à l’USB-C, qui sert également à connecter des accessoires XR, et à émettre un signal HDR 10 bits à 144 Hz et avec une résolution 4K maximum.

C’est-à-dire que nous allons avoir une console Android puissante, mais aussi un système qui exécute des jeux Xbox Game Pass avec une très faible latence via xCloud ou notre bibliothèque Steam en streaming.

J’imagine que vous pouvez également faire la même chose avec d’autres plates-formes et applications qui permettent des jeux en streaming, comme Stadia -analyse-, puisque nous avons le PlayStore avec tout ce que cela signifie.

Ah ! Nous avons une vibration haptique et bien que je n’aie pas pu la tester, vous savez les gars qu’elle est là.

5G, Wi-Fi 6 et xCloud « tirant » avec le réseau Wi-Fi très saturé d’un hôtel de vacances

Il y a des sections, comme la batterie, dont je ne peux pas vous parler car, logiquement, je n’ai pas eu le temps ni les conditions pour évaluer au minimum cela.

Je n’ai passé qu’une demi-heure avec la machine, donc Je n’ai aucune idée de ce que contiendra ses 6 000 mAh, mais curieusement je peux vous dire que diriez-vous de la section sans fil de la machine.

Au-delà des connexions physiques, l’ordinateur portable se distingue par la connectivité 5G mmWave et par le Wi-Fi 6E.

Ce sont des connexions de dernière génération, mais l’équipe m’a dit que le modem est hautement optimisé et conçu pour tirer parti de tout type de connexion, qu’elle soit de dernière génération ou non.

La vérité est que les développeurs disent toujours la même chose, mais quand il m’a mis sur xCloud -analyse- j’ai été étonné de voir à quel point Minecraft Dungeons se débrouillait bien dans le cloud.

Au début, il a heurté quelques bosses, mais bientôt l’image est devenue claire, haute résolution et la réponse des commandes était précise et ce qu’elle devait être.

Je n’ai pas pu jouer à des titres comme Forza Horizon 5, par exemple, parce que le développeur m’a dit qu’il n’était pas autorisé à montrer des jeux xCloud non optimisés pour téléphones mobiles, mais il a avoué qu’il avait joué à Halo ou Forza, parmi d’autres, et que son expérience était bonne.

Mais réellement la chose intéressante à ce sujet n’est pas que xCloud fonctionne bien, parce qu’il le fait dans presque tous les genres, mais faites-le dans une cour d’un lieu de villégiature c’est plein de journalistes qui sucent le Wi-Fi, et c’est sans compter les autres locataires de l’hôtel.

Et non, il a baissé la barre des tâches et n’était pas connecté à un réseau privé mis en place pour l’occasion, mais à celui de l’hôtel (ce qui n’a rien d’extraordinaire). Alors… oui, j’ai foi, pour ainsi dire, dans les capacités sans fil de cette puce.

Cela ressemble à un produit final et j’attends avec impatience un Xiaomi ou un realme attentif au concept

Au final, les impressions de ce Snapdragon G3x sont très, très positives, mais vous avez toujours cet arrière-goût amer sachant que vous ne pouvez pas l’acheter et que, pour l’instant, ceci n’est disponible que pour les développeurs qui en font la demande.

C’est une plate-forme de développement beaucoup plus attrayante que ces « gadgets » ne le sont habituellement, et c’est le mérite à 100% d’un Razer qui prend toujours grand soin de cette section et, par conséquent, même si cela semble être un produit final … il est.

Evidemment j’ai demandé le prix qu’auraient ces Snapdragon G3x, mais de Qualcomm, ils ne m’ont pas donné de chiffre, quelque chose de logique étant donné que c’est littéralement inestimable, mais la chose intéressante est que c’est la base de ce que d’autres entreprises veulent lancer.

Un realme ou un Xiaomi peut arriver et prendre le concept, mettez la puce Snapdragon G3x, n’appelez pas Razer pour faire le châssis, mettez les modifications qu’ils envisagent et lancez-le sur le marché.

Et oui, d’autres l’ont déjà essayé, comme Nvidia, mais maintenant il semble que Qualcomm, qui est en position dominante, s’y intéresse et la lettre de motivation de son kit de développement pour les entreprises ne pourrait être meilleure.

Je veux voir le parcours de cet appareil et, surtout, voir qui le lance en premier. Et attention, c’est peut-être Razer lui-même qui prend et met un prix dessus, mais il n’y avait personne de la société à qui demander.