Snapdragon Studios est le plan de Qualcomm pour transformer les téléphones mobiles en consoles portables de nouvelle génération | Jeux

Quand on parle de processeurs, généralement dans le segment plus « tech », on pense aux fréquences, aux cœurs, à la technologie desdits cœurs ARM, à la lithographie et à d’autres facteurs beaucoup plus « profonds », mais au final où la puissance d’une nouvelle génération est dans les tâches lourdes, telles que les jeux vidéo.

Un jeu vidéo peut être extrêmement simple et ne tirez que quelques cœurs de processeur, en sautant tout le reste, mais cela peut aussi être complexe à l’extrême et profitez d’une architecture unifiée dans laquelle CPU, GPU et RAM sont un seul composant qui a une très bonne communication entre ses parties pour que tout soit plus fluide.

Plus un système est optimisé, meilleur ira le jeu vidéo même si le matériel n’est pas le plus à la pointe et nous l’avons vu depuis des années dans le segment des consoles. Des machines comme la Xbox 360 ou la PS3 exécutant des titres comme Halo 4, The Last of Us ou, surtout, GTA V étaient une vraie folie et cela a été réalisé grâce à l’optimisation.

C’est précisément ce que veut atteindre Qualcomm, que des appareils qui sont déjà très, très puissants donnent un saut de qualité dans les jeux vidéo en offrant des expériences de console grâce à l’amélioration des outils pour créer ces jeux vidéo. Conclusion : les développeurs n’ont pas à lutter contre le matériel pour faire sortir ces composants.

Avec cette idée, Snapdragon Studios est né qui, comme la même entreprise l’a avoué dans la keynote tenue il y a quelques heures, vise à transformer les téléphones portables en d’authentiques consoles. Comment veulent-ils y parvenir ? La réponse est simple : attirer les meilleurs créateurs de jeux vidéo.

Ce matin, heure espagnole (même si j’écris ceci à 21h à Hawaï), Qualcomm a célébré la traditionnelle présentation de sa nouvelle génération de Snapdragon. Nous vous avons déjà dit tous les détails du Snapdragon 8 Gen 1, une puce qui s’améliore en CPU, mais surtout en ISP pour la photographie, la puce d’intelligence artificielle et le GPU.

La nouvelle génération d’Adreno est 30% plus puissante que le précédent, mais il consomme aussi moins du fait de la lithographie générale de la puce en 4 nanomètres et, comme vous devez déjà le savoir, peu importe la puissance d’un système, si les outils ne l’accompagnent pas, il n’y a aucun moyen de obtenir tout le jus ou, au moins, il n’est pas pressé comme il se doit.

Par conséquent, et sachant qu’ils ont une puce très puissante, ce que Qualcomm a fait, c’est d’attirer grands développeurs de jeux tels que Microsoft, Sony, Electronic Arts, Square Enix ou Ubisoft, entre autres, avec une série d’outils pour pouvoir presser le matériel des mobiles.

L’objectif est pour eux d’apporter leurs expériences triple-A aux mobiles avec Snapdragon Et, dans cet esprit, Snapdragon Studios est né.

Non, ce n’est pas que Qualcomm a marqué un Google avec Stadia et a commencé à ouvrir des studios de développement de nulle part, mais qu’il a développé un kit de développement avec des outils pour que les studios de jeux vidéo aient plus de facilité à exécuter ses créations. téléphones portables.

Avec cela, ils proposent des guides, des plugins, des tutoriels, un accès facile aux outils et au SDK et des conférences, entre autres aides, afin que les créateurs de jeux connaissent la plate-forme en profondeur et puissent apporter des expériences « grandes » et de nouvelle génération aux téléphones mobiles.

Tout cela fait partie de la boîte à outils du jeu Spandragon et, selon Qualcomm, ils travaillent depuis des années pour trouver un moyen pour les développeurs de jeux de se familiariser facilement avec le système.

De cette façon, il est recherché qu’il existe des jeux avec de meilleurs graphismes sur les téléphones mobiles tout en appliquant des techniques de nouvelle génération telles que de nouvelles techniques de rendu qui améliorent la communication entre le CPU et le GPU, téléchargeant ainsi le système et permettant aux jeux d’avoir une meilleure apparence.

De cette façon, nous aurons une meilleure physique, des textures haute résolution et d’autres outils, tels que le rendu « élevé » des seuls éléments que nous avons en vue dans un jeu vidéo à télécharger sur les différents composants matériels, afin d’avoir des jeux avec une section graphique plus réaliste.

En fait, la démo qu’ils ont montrée est impressionnante :

Ce que vous venez de voir est une démo d’un jeu optimisé pour mobile avec Snapdragon 8 Gen 1 avec les outils Qualcomm, qui permettent des techniques telles que la profondeur de champ, les textures « élevées » et d’autres éléments plus typiques des jeux sur console que des jeux mobiles.

En réalité, Qualcomm s’est associé à Unity et Unreal, deux des moteurs graphiques les plus connus et les plus utilisés actuellement, pour permettre aux jeux mobiles d’avoir des techniques que, actuellement, nous voyons sur des plates-formes plus puissantes telles que celles de bureau.

Un exemple est le VRS, qui vient avec des améliorations pour décharger le CPU, le GPU et la batterie dans cette nouvelle génération, ainsi que des éléments volumétriques tels que le brouillard, la poussière ou la fumée, ce dont on ne parle généralement pas dans les jeux pour mobiles.

Et, c’est un jeu de compromis. Vous pouvez avoir des titres visuellement attrayants qui vident votre batterie en quelques heures. D’autres sont plus basiques et nécessitent évidemment moins de ressources.

Avec les outils Snapdragon Toolkit Il est prévu qu’il y ait un équilibre et que, connaissant mieux le matériel, les développeurs puissent créer des jeux plus attrayants sans trop nuire à l’autonomie.

Et, en plus, tout n’est pas « graphique » dans un jeu vidéo et le son joue un rôle fondamental. Le Snapdragon 8 Gen 1 possède une nouvelle « autoroute » qui connecte le GPU et le CPU afin que le GPU puisse s’occuper des visuels les plus exigeants tandis que le CPU s’occupe de calculer le son, entre autres tâches.

De cette façon un son plus immersif est obtenu Cela nous permet d’approfondir le jeu vidéo.

Bien choisir le type et la quantité de RAM pour un ordinateur, un mobile ou tout autre appareil est primordial pour obtenir les performances que l’on recherche, et ne pas gaspiller d’argent…

Cela semble très bien, mais bien sûr, vous devez voir (et entendre) comment les développeurs le mettent en pratique et s’ils utilisent vraiment tous ces outils pour transformer, comme le veut Qualcomm, un mobile en une console portable de nouvelle génération.

Il semble que l’intention et les outils soient sur la table. Maintenant, il faut voir si les principaux développeurs de jeux ont un intérêt en serrant les téléphones mobiles pour réaliser des expériences de nouvelle génération.

Ces jours-ci, nous testerons les nouvelles propositions de Qualcomm et discuterons avec les responsables et nous vous informerons de toute nouvelle intéressante sur le Web. Alors restez à l’écoute.