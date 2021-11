Snapdragon Tech Summit annoncé: Snapdragon 898 entrant

Robert Triggs / Autorité Android

TL;DR

Le Snapdragon Tech Summit aura lieu du 30 novembre au 2 décembre. Qualcomm devrait annoncer le successeur du Snapdragon 888 lors de l’événement.

Qualcomm organise le Snapdragon Tech Summit à la fin de chaque année, profitant de l’occasion pour annoncer un nouveau processeur phare pour smartphone. Maintenant, la société a discrètement annoncé la date de l’édition 2021 du sommet.

Le concepteur de puces a confirmé sur son site Internet que le Snapdragon Tech Summit 2021 aurait lieu du 30 novembre au 2 décembre (h/t : FoneArena). Qualcomm n’a pas fourni plus de détails, mais nous nous attendons à voir le processeur Snapdragon 898 (SM8450) lors de l’événement.

Une fuite plus tôt cette année grâce au pronostiqueur vétéran Evan Blass nous a déjà donné une idée approximative de ce à quoi s’attendre. Plus précisément, le Snapdragon 898 offrirait un processus de fabrication de 4 nm et un modem Snapdragon X65.

D’autres détails apparents incluent un processeur Kryo 730 basé sur l’architecture Armv9 et un GPU Adreno 730. En ce qui concerne le premier, nous nous attendons à ce que Qualcomm adopte les cœurs de processeur Cortex-X2, Cortex-A710 et Cortex-A510. Si cela ressemble au Snapdragon 888, nous verrons un Cortex-X2, trois Cortex-A710 et quatre cœurs Cortex-A510.

Qu’est-ce que Qualcomm pourrait montrer d’autre lors de l’événement ? Eh bien, cela fait un moment que nous n’avons pas vu de nouveau SoC Snapdragon haut de gamme pour ordinateurs portables, nous garderons donc un œil sur ce segment également. Nous ne nous attendons pas encore à voir des processeurs avec des processeurs Nuvia, car la société a précédemment déclaré que ces puces ne seraient prêtes à être échantillonnées que dans la seconde moitié de 2022.