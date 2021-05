SNDL Stock: Ce que Reddit dit sur les producteurs de cadrans solaires alors que le Penny Stock prend de l’ampleur

Après deux jours difficiles, des actions de Les producteurs de cadrans solaires (NASDAQ:SNDL) le stock monte lentement vendredi matin.

Le mouvement à la hausse survient trois jours après que la société canadienne de cannabis a déclaré ses bénéfices pour le premier trimestre de l’exercice 2021. Cela comprenait un revenu net de 9,89 millions CAD, soit une baisse de 29% par rapport à la même période l’an dernier. Cependant, l’entreprise a déclaré ses premiers résultats d’exploitation trimestriels positifs de son histoire. Ce chiffre s’est établi à 1,7 million de dollars canadiens comparativement à une perte d’exploitation de 32,7 millions de dollars canadiens au trimestre précédent.

Cela dit, de nombreuses personnes sur Reddit ont eu beaucoup à dire sur ce stock de penny au cours des derniers jours. Ainsi, plongeons-nous et examinons de plus près les commentaires concernant les bénéfices des actions SNDL et plus encore.

Un utilisateur était particulièrement enthousiasmé par les chiffres trimestriels du cadran solaire.

Un autre a également apprécié les bénéfices des actions SNDL, mais a expliqué un peu plus comment le modèle commercial de l’entreprise est rentable pour les investisseurs.

D’un autre côté, certains avaient des mèmes avant la montée de vendredi sur le fait que «l’achat du plongeon» ne peut aller que si loin.

De plus, un Redditor a qualifié l’action SNDL de «pire mouvement que j’ai fait depuis longtemps», mais il est toujours réticent à vendre.

De plus, un fil de discussion de r / WallStreetBets de Reddit est allé en profondeur sur un article de Newsweek et sur la manière dont le cadran solaire et d’autres stocks de cannabis seraient affectés.

Le titre SNDL était en hausse de 1,35% vendredi matin.

A la date de publication, Nick Clarkson ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Nick est rédacteur Web chez InvestorPlace.