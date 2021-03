SNDL Stock est-il un bon choix de cannabis canadien?

Si tu entendais ça Les producteurs de cadrans solaires (NASDAQ:SNDL) le stock est en hausse de 140% depuis le début de l’année, vous pourriez penser que la réponse à ma question serait certainement un «Oui!» retentissant. Mais en ce qui concerne les actions SNDL, la réponse n’est pas si simple.

Investir – pas négocier – est une question de perspective. Et les trois derniers mois n’ont pas vu beaucoup de perspectives. En fait, si vous regardez son graphique sur cette période récente, il y a un mois et demi, l’action était de près de 3 $ l’action. Maintenant, c’est environ 1,13 $. Et il n’a augmenté que de 19% au cours des 12 derniers mois.

Cela signifie qu’au début de février, c’était un coup de lune, à partir d’environ 47 cents par action en janvier. Maintenant, le cours actuel de l’action n’a pas l’air si étonnant. Certains qualifieraient le stock de couteau qui tombe.

Bien sûr, d’autres diront que c’est un stock de pêche de fond de premier choix à ce stade.

Stock SNDL: les stocks de cannabis fument à nouveau

Tout d’abord, de minuscules actions comme celle-ci sur les marchés chauds vont être volatiles. C’est juste la nature du jeu, donc si vous ne pouvez pas faire de vagues, ne jouez pas.

Le cannabis est toujours l’une de ces industries où tout l’espace est en train de prendre forme. Le cannabis est légal dans tout le Canada, mais avec une population d’environ 11% de la taille des États-Unis, ce n’est pas exactement un marché qui peut lancer une révolution majeure du cannabis.

Certes, elle a des partenaires commerciaux en Europe, ce qui ajoute des clients aux meilleures entreprises. Mais à l’heure actuelle, il est peu probable que les stocks de cannabis canadiens actuels survivront tous les prochaines années. Et le stock de Sundial Growers est cette bulle.

Le marché américain s’ouvre un État à la fois en raison du fait que la réglementation fédérale rend toujours le cannabis illégal. Cela rend le financement (et en particulier les opérations bancaires) pour les opérations de cannabis plus difficile aux États-Unis.

De plus, la distribution aux États-Unis par des producteurs canadiens comme Sundial est peu probable, puisque les États-Unis ont beaucoup de leurs propres producteurs prêts à démarrer. Et le marché intérieur favorisera les producteurs locaux par rapport aux bureaucraties d’importation de produits autrefois illégaux.

Nuageux Q4 des producteurs de cadrans solaires

Un autre défi pour SNDL est le fait qu’il a même du mal à rivaliser sur le marché canadien.

La croissance des revenus pour le quatrième trimestre a été de 8%. Ce n’est pas très impressionnant pour la croissance massive attendue (et réalisée) pour de nombreuses actions de ce secteur. Et c’était une croissance terne sur des chiffres de croissance faibles d’une année à l’autre des chiffres du troisième trimestre. En termes simples, les ventes s’affaiblissent à mesure que l’entreprise mûrit et ne semblent pas pouvoir soutenir la croissance nécessaire pour soutenir une grande valorisation.

La société a également du mal à gérer d’autres aspects de ses activités alors qu’elle tente d’équilibrer les attentes de croissance du stock de Sundial Growers avec les coûts croissants d’exploitation d’une opération de cannabis à forte croissance qui a commencé comme une entreprise de fleurs ornementales endormie.

Préparez-vous pour une promenade cahoteuse

Cela ne veut pas dire que l’action SNDL est vouée à l’échec. Un changement de direction peut être en mesure d’attirer des partenaires, de redresser les difficultés de croissance et de rationaliser les opérations. Une vente de la société à une opération plus grande et mieux gérée peut constituer une opportunité clé pour les actions de SNDL, car ce marché se consolidera au cours de la prochaine année ou deux, alors que les entreprises à forte trésorerie chercheront à dépenser stratégiquement pour la croissance.

Cependant, acheter et simplement espérer n’est généralement pas une bonne stratégie d’investissement. Bien sûr, vous aurez peut-être de la chance. Mais selon toute vraisemblance, vous serez en mesure de déduire celui-ci de vos impôts dans un an ou deux.

À moins que SNDL n’ait une grande niche de marché ou un produit spécifique qui vaut la peine d’être acquis, il devra attendre et espérer être acheté par une entreprise à un prix fortement réduit par rapport à celui où il se trouve aujourd’hui.

