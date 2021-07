SNDL Stock est prêt pour un rallye sans rapport avec son statut de meme

in

Les producteurs de cadrans solaires (NASDAQ :SNDL) est un penny stock attrayant qui a également un intérêt à découvert croissant. C’est l’une des raisons pour lesquelles l’action SNDL mérite d’être considérée aux niveaux actuels de 97 cents.

Source : Jan Havlicek/shutterstock.com

Comme le Reddit l’armée continue de croître, les penny stocks sont restés au centre de l’attention.

Dans le même temps, les investisseurs particuliers ont ciblé les actions qui ont un pourcentage élevé d’actions à découvert. Le rallye à court terme a le potentiel de générer des rendements multiples dans un court laps de temps.

Cependant, l’action SNDL n’est pas un pur pari spéculatif. Je pense qu’une certaine exposition à moyen et long terme peut être envisagée pour le stock de cannabis. Cette chronique mettra en évidence certains des facteurs fondamentaux qui font que le cadran solaire mérite d’être pris en compte.

Au début, il y a de plus en plus d’espoirs de légalisation du cannabis au niveau fédéral aux États-Unis. Les progrès sur ce front peuvent déclencher un rallye pour tous les stocks de cannabis.

Sundial n’est peut-être pas encore présent aux États-Unis, mais la société est bien positionnée financièrement pour faire de gros investissements.

Des estimations récentes suggèrent que le marché mondial du CBD vaudra 2,7 milliards de dollars au cours de l’exercice 2021. En outre, le marché devrait croître à un TCAC de 51 % jusqu’en 2030.

Selon les propres estimations de l’entreprise, le marché mondial légal du cannabis devrait représenter 47 milliards de dollars d’ici 2025.

Clairement, avec un vent favorable sur plusieurs années dans l’industrie, je serais tenté d’investir dans une entreprise qui se positionne pour une forte croissance.

Grande réserve de trésorerie et stock SNDL

Je crois que Sundial est à un point d’inflexion de croissance. L’une des principales raisons est le fait que la société dispose d’une réserve de trésorerie de 873,5 millions de dollars. Cela lui donne la flexibilité d’investir dans la croissance organique et inorganique.

Actuellement, Sundial possède un portefeuille de marques axées sur les produits inhalables par opposition aux produits comestibles. L’entreprise a déjà accéléré l’investissement dans son équipe de vente. Cela contribuera à accroître le réseau de distribution à travers le Canada.

Une croissance saine des revenus est probable au cours des prochains trimestres grâce au portefeuille de marques internes.

Un point important à noter est que pour le premier trimestre 2021, le mix des ventes de cannabis de marque de la société représentait 74% des ventes. À mesure que le poids des produits de marque augmente, il est très probable que la marge d’EBITDA s’améliore.

Pour le premier trimestre 2021, la société a investi 96 millions de dollars dans des investissements de portefeuille liés au cannabis. Cela a généré des revenus de 15,7 millions de dollars. Il est très probable que la société continuera à investir dans des opportunités mondiales liées au cannabis.

En fait, Sundial a déjà une joint-venture avec Groupe SAF. La JV a l’intention d’investir dans des instruments de dette, d’actions et hybrides à l’échelle mondiale. Sundial a engagé 188 millions de dollars dans cette coentreprise.

Par conséquent, les revenus des investissements vont s’accélérer au cours des 12 à 24 prochains mois. Cela soutiendra la hausse de l’EBITDA et la croissance des flux de trésorerie. En mai 2021, la société disposait déjà de 76 millions de dollars de titres négociables et de 254 millions de dollars d’investissements.

De plus, je ne serais pas surpris si Sundial continue de poursuivre ses acquisitions. Récemment, l’entreprise a acquis Inner Spirit Holdings, qui compte 86 magasins en activité au Canada.

Ces magasins peuvent potentiellement être utilisés pour étendre la visibilité de la marque de produits de l’entreprise. L’acquisition sera finalisée d’ici le troisième trimestre 2021. Par conséquent, l’impact de l’acquisition sur la croissance devrait être visible en 2022 et au-delà.

Conclusions

C’est peut-être un moment décisif pour le stock SNDL. L’évolution du cours de l’action dépend en grande partie de l’utilisation par l’entreprise du coussin de trésorerie.

Un ou deux investissements stratégiques ou acquisitions qui ont le potentiel de créer de la valeur à long terme peuvent faire voler le stock de SNDL.

Je suis optimiste compte tenu du partenariat de l’entreprise avec le Groupe SAF et des efforts déployés pour accroître la visibilité de sa propre marque.

En outre, les investissements stratégiques et les investissements dans des valeurs mobilières de placement sont susceptibles de stimuler les flux de trésorerie récurrents.

Il est donc logique de rester investi en actions SNDL. Je ne serais pas surpris si l’action franchissait les précédents sommets de 3,96 $ au cours des prochains trimestres.

À la date de publication, Faisal Humayun n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur l’un des titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Faisal Humayun est un analyste de recherche senior avec 12 ans d’expérience dans le domaine de la recherche de crédit, de la recherche sur les actions et de la modélisation financière. Faisal est l’auteur de plus de 1 500 articles spécifiques au stock, axés sur le secteur de la technologie, de l’énergie et des matières premières.