SNDL Stock est toujours une histoire « Montrez-moi » malgré un solide troisième trimestre

Les producteurs de cadrans solaires (NASDAQ :SNDL) est une action de cannabis qui était passée inaperçue avant son rallye boursier mème cette année. Le producteur canadien de marijuana a profité des fluctuations sauvages du marché pour renforcer son bilan et changer le sentiment négatif autour de son stock.

Source : Postmodern Studio / Shutterstock.com

Grâce à l’injection massive de liquidités, l’action SNDL se négocie à une capitalisation boursière gonflée par la taille de son bilan. Néanmoins, malgré les récents points positifs, cela reste une histoire de « montre-moi ».

L’action SNDL s’est redressée de manière impressionnante après avoir publié de solides résultats au troisième trimestre et un programme de rachat d’actions. L’action a presque touché la barre des 1 $ le 12 novembre après avoir affiché un gain de 28% pour la journée.

Cependant, la plupart de ces gains ont été inversés dans les jours suivants, ce qui était un phénomène régulier pour le titre. De plus, de nombreuses variables font de l’action SNDL un pari risqué à ce stade.

Un troisième trimestre solide

Peu importe ce que disent les ours, le troisième trimestre de Sundial est un élément positif majeur pour l’entreprise. Les revenus bruts du cannabis ont augmenté de 57 % par rapport au deuxième trimestre et de 12 % par rapport au même trimestre de l’année dernière pour atteindre 14,4 millions de dollars canadiens.

Il comprend également le chiffre d’affaires de Feuille d’esprit et ses franchises. De plus, les revenus de culture se sont élevés à 8,2 millions de dollars canadiens tandis que les revenus de vente au détail ont atteint 6,1 millions de dollars canadiens. De plus, les ventes de Spiritleaf attribuables à la société se sont élevées à 33,5 millions de dollars canadiens.

Pour l’avenir, Sundial s’attend à une forte augmentation des revenus au quatrième trimestre à 19,1 millions de dollars canadiens. Une augmentation des revenus beaucoup plus importante viendra lorsque celui d’Alcanna les ventes sont comprises dans la transaction. Plus important encore, la société a déclaré un bénéfice net pour la première fois de son histoire.

Son bénéfice net s’est élevé à 11,3 millions de dollars CA et un BAIIA ajusté de 10,5 millions de dollars CA. Cependant, une bonne partie du résultat net est attribuable à son recouvrement d’impôts et aux variations de la juste valeur des dérivés.

En termes de flexibilité financière, la société a déclaré un énorme 1,1 milliard de dollars CA en équivalents de trésorerie en septembre. De plus, il dispose de 571 millions de dollars canadiens sans restriction avec aucune dette. Par conséquent, il est dans une excellente position pour investir davantage dans de nouvelles cibles.

Le chemin à parcourir

La récente acquisition d’Alcanna par Sundial et sa participation majoritaire dans Nova Cannabis sera un coup de pouce majeur pour ses finances. Alcanna a une empreinte colossale en Alberta, au Canada, avec 171 points de vente d’alcool au détail et 63 points de vente au détail en raison de son état majoritaire à Nova Cannabis. Les derniers revenus trimestriels d’Alcanna de 189 millions de dollars canadiens sont nettement supérieurs aux chiffres de Sundial et promettent une valorisation beaucoup plus importante.

Sundial est susceptible d’avoir une portée massive sur le marché avec des ventes provenant de 341 points de vente au détail, bien que les récompenses financières de Nova Cannabis soient plutôt floues. Les marges bénéficiaires brutes sont actuellement négatives à 19 % sur une base de douze mois glissants. La baisse des prix a fortement impacté cette situation.

Les opérations d’investissement de l’entreprise sont peut-être un aspect essentiel de la croissance future. Elle a investi plus de 350 millions de dollars pour accélérer ses opérations. De plus, il a formé une joint-venture appelée; SunStream Bancorp avec Groupe SAF dans la recherche d’opportunités intéressantes dans le secteur de la marijuana. Jusqu’à présent, SNDL a comptabilisé plus de 25 millions de dollars de revenus d’investissement jusqu’à présent cette année, indiquant quelques premiers signes de succès.

Résultat final

Sundial Growers est un stock de mèmes populaire dans le secteur de la marijuana, un statut qui a aidé l’entreprise à renforcer son bilan. Il s’est bien comporté ces derniers temps et ses récentes acquisitions élargiront considérablement sa piste de croissance à venir.

Cependant, il a encore beaucoup à prouver sur le plan des fondamentaux et des investissements pour être considéré comme un jeu de marijuana à long terme. De plus, les actions SNDL se négocient à plus de 29 fois les ventes à terme nettement supérieures à celles de leurs homologues américains rentables du cannabis.

À la date de publication, Muslim Farooque n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com

Muslim Farooque est un investisseur passionné et un optimiste dans l’âme. Joueur de longue date et passionné de technologie, il a une affinité particulière pour l’analyse des valeurs technologiques. Muslim est titulaire d’un baccalauréat ès sciences en comptabilité appliquée de l’Université d’Oxford Brookes.