SNDL Stock est un pur jeu sur le sentiment commercial

Presque sûrement dans tout autre contexte, Les producteurs de cadrans solaires (NASDAQ :SNDL) se serait effondrée dans le marasme en raison des signaux d’avertissement clairs que son équipe de direction a adressés au public investisseur. Il est vrai qu’il y aura toujours des spéculateurs qui s’approvisionneraient en actions SNDL simplement à cause de son prix bon marché. Mais la différence aujourd’hui, c’est le volume desdits spéculateurs.

Théoriquement, alors, les producteurs de cadrans solaires peuvent aller plus haut – beaucoup plus haut peut-être – en raison de la théorie du plus grand imbécile. Fondamentalement, l’idée est que vous pouvez vendre des actions d’un actif négociable car il y aura toujours quelqu’un à qui les décharger. En principe, cela s’applique à presque tout dans un délai donné. Mais la difficulté avec le stock SNDL est qu’il faut s’assurer de ne pas finir par tenir le sac.

Principalement, le défi avec ces soi-disant actions meme – par là, je veux simplement dire une unité d’équité qui a d’énormes médias sociaux dans le but final de négociation coordonnée axée sur la communauté – est que les fondamentaux font généralement défaut. En d’autres termes, sans que tout le monde publie des articles idiots, il est difficile de justifier quelque chose comme le stock SNDL.

Le contributeur d’InvestorPlace, Ian Bezek, a décrit de manière experte le manque flagrant de catalyseur fondamental de Sundial – au moins un qui soutiendrait et maintiendrait une hausse significative. Bezek a noté que Sundial a vu l’opportunité dans la première vague d’enthousiasme, en écrivant :

« L’entreprise a profité de cette accélération pour émettre une quantité gargantuesque d’actions. Tellement, en fait, qu’il a remboursé ses dettes et s’est retrouvé avec un milliard de dollars de liquidités en trop. C’était un geste incroyable. »

Cependant, Bezek a pivoté, « Sundial s’est également retrouvé avec une énorme quantité d’actions en circulation ; elle compte actuellement plus de 1,6 milliard d’actions en circulation. Cela signifie qu’il a également une capitalisation boursière de 1,5 milliard de dollars compte tenu du cours actuel de l’action. »

D’où le problème avec les actions Sundial.

Stock SNDL bloqué dans Dilution Central

La dilution est l’un des principaux ennemis des rendements du capital. Heck, c’est même l’une des principales sources de plaintes pour les consommateurs. Combien de fois êtes-vous allé dans un fast-food ou dans une salle de cinéma et avez-vous remarqué que les boissons de la fontaine étaient édulcorées ? Vous n’en avez pas pour votre argent.

Et c’est exactement ce qui se passe avec le stock SNDL. Non seulement l’évaluation est édulcorée, mais la direction insiste pour remplir la moitié des tasses des actionnaires avec de la glace. Plus d’avantages pour les costumes et cravates, moins pour vous, le détenteur du risque.

Encore une fois, dans toute autre circonstance, vous vous attendriez à ce que les gens appellent à la bêtise cette pratique commerciale ; peut-être même en écrire vraiment en colère Japper (NYSE :JAPPER) Commentaires. Mais ce n’est pas ce qui se passe dans la nouvelle normalité. Non, les gens achètent des actions SNDL parce que « regrouper fort ».

Mais il n’y a pas que la dilution qui pose problème. C’est le fait qu’après avoir levé l’argent, la direction a décidé de rembourser ses dettes. Je suis d’accord avec Bezek que c’était un mouvement incroyable. Je ne suis pas sûr que ce soit un bon.

Avec tout l’argent que la direction a levé, il aurait pu faire beaucoup de choses avec. Au lieu de cela, il a choisi de faire ce que je trouve l’action la plus curieuse, en particulier dans cet environnement. Après tout, les taux d’intérêt de référence baissent depuis des décennies. Et à cause de la folie de la pandémie, ils sont tombés à des niveaux ridicules. Pourtant, les dirigeants ont décidé de rembourser leurs dettes et de détenir des liquidités ?

Ne vous méprenez pas, cela pourrait s’avérer être la bonne décision si l’économie tombe dans un cycle déflationniste. Mais c’est le problème. Si la direction avait confiance dans l’économie ou dans ses affaires, elle disposait de plusieurs possibilités pour faire quelque chose avec la vente d’actions, mais elle choisissait le jeu le plus sûr.

Le cadran solaire va avoir besoin de faire quelque chose

Pour être juste, c’est tôt dans l’aubaine. Au cours des prochains trimestres, nous aurons une idée de la direction que veulent prendre les dirigeants. Faites le bon choix et encore plus de traders sur les réseaux sociaux suivront.

Mais pour moi, même la vente d’actions SNDL est intéressante. De toute évidence, lorsque les actions volaient vers 4 $, les personnes les plus proches de l’entreprise sous-jacente voyaient une plus grande valeur dans le déchargement des actions. C’est pour moi un autre signe de défiance.

Je ne blâme pas la direction d’avoir fait ce qu’elle a fait. Je vendrais aussi – et probablement plus tôt. Mais pour que les investisseurs particuliers achètent des actions alors que même ceux qui comprennent vraiment l’entreprise préféreraient prendre de l’argent ? C’est une chose à laquelle vous devriez penser avant d’acheter des actions SNDL.

