SNDL Stock: La vérité sur ce jeu de meme chaud

Les producteurs de cadrans solaires (NASDAQ :SNDL) reste l’un des penny stocks les plus controversés. Sundial est une petite entreprise de cannabis non rentable qui négocie un peu moins d’un dollar par action. Normalement, ce genre de société peut passer inaperçu. Mais le stock SNDL est devenu un champ de bataille étrangement captivant toute l’année.

L’automne dernier, l’action SNDL s’échangeait autour de 25 cents par action et générait d’énormes pertes d’exploitation. Les analystes suggéraient que la société faisait face à un risque de faillite. Les choses semblaient sombres.

Puis le Reddit les commerçants sont arrivés. Compte tenu du faible cours de l’action de Sundial et de sa position courte importante, il s’est facilement contracté et a brièvement atteint 4 $ en février.

Le cadran solaire est encaissé, mais avec une dilution massive

La société a profité de cette accélération pour émettre une quantité gargantuesque d’actions. Tellement, en fait, qu’il a remboursé ses dettes et s’est retrouvé avec un milliard de dollars de liquidités en trop. C’était un mouvement incroyable.

Cependant, Sundial s’est également retrouvé avec une énorme quantité d’actions en circulation; elle compte actuellement plus de 1,6 milliard d’actions en circulation. Cela signifie qu’il a également une capitalisation boursière de 1,5 milliard de dollars compte tenu du cours actuel de l’action.

Les traders achètent et vendent également plus de 200 millions d’actions SNDL quotidiennement en moyenne. C’est un montant incroyable. Ne confondez donc pas le faible cours de l’action avec le signe d’une bonne valeur ou le fait que Sundial est une action négligée.

Le bas cours de l’action de Sundial fausse ses fondamentaux

Si Sundial effectuait un grand reverse split, il perdrait une grande partie de son attrait commercial unique. Par exemple, comparons cela à une autre entreprise de marijuana Cronos (NASDAQ :CRON). Cronos, comme Sundial, a eu du mal à générer beaucoup de rentabilité ou un succès commercial constant.

Cronos a une capitalisation boursière de 3,3 milliards de dollars, soit environ le double de celle de Sundial. De plus, Cronos a également 11% des actions vendues à découvert, il serait donc logique de constituer une cible de compression courte. Pourtant, Cronos suscite relativement peu de buzz sur les réseaux sociaux, et vous pouvez le voir dans le volume des transactions. Cronos négocie en moyenne 1,5 million d’actions par jour. C’est une ombre pâle par rapport au volume quotidien de 200 millions d’actions de Sundial.

Pourquoi les traders ne s’intéressent-ils pas aux actions CRON ? Je dirais que c’est parce que l’action CRON se vend 9 $ par action, alors que l’action SNDL ne coûte que 1 $.

Pourtant, le cours nominal de l’action n’a pas vraiment d’importance en ce qui concerne les fondamentaux à long terme d’une entreprise. Si Sundial effectuait une division inverse de 10:1, il conserverait exactement les mêmes perspectives commerciales, mais il aurait maintenant un cours de bourse de 10 $ au lieu de 1 $. À ce stade, les commerçants préféreraient-ils toujours 10 $ d’actions SNDL à 9 $ d’actions CRON ? En d’autres termes, les commerçants de mèmes semblent attirés par le cadran solaire simplement parce qu’il a l’air bon marché. Mais, lorsque vous considérez réellement l’énorme quantité de dilution, l’attrait du cadran solaire s’estompe considérablement.

Le cadran solaire essaie de pivoter

L’activité de vente au détail de cannabis existante de Sundial n’a pas réussi à se lancer comme prévu. L’entreprise a rencontré divers problèmes d’exploitation et de satisfaction de la demande des consommateurs. Il reste à voir si l’équipe de direction actuelle peut résoudre ces problèmes structurels ou non.

Cependant, avec son énorme trésorerie, Sundial n’est pas seulement coincé avec ses opérations en difficulté. Pour un signe d’une nouvelle direction, Sundial a investi massivement dans une entreprise qui financera les opérations de cannabis. Cela fait de la société une sorte de prêteur spécialisé, ce qui semble plus prometteur que le commerce de détail de marijuana de la société.

Étant donné que Sundial a près de 40 cents par action en espèces, il semble étrange que les vendeurs à découvert restent si obsédés par les actions SNDL. L’entreprise ne va pas à zéro de sitôt. Pendant ce temps, avec sa trésorerie importante, Sundial pourrait annoncer une fusion ou une acquisition transformatrice et faire bouger les choses.

Sundial est une entreprise assez moche à en juger par ses résultats passés, cela ne fait aucun doute. Mais avec une tonne d’argent, cela pourrait changer à tout moment si la direction propose quelque chose d’intelligent.

Verdict Stock SNDL

Vous pouvez faire une affaire décente pour les producteurs de cadrans solaires en tant que commerce. Pour une action mème, les fondamentaux sous-jacents ici ne sont pas mauvais. La position de trésorerie massive de l’entreprise en particulier lui donne un tas d’options que les sociétés rivales de marijuana peuvent ne pas avoir.

Cela dit, cela ressemble à un exercice de futilité en analysant les fondamentaux à ce stade. Parce que ce ne seront pas les changements dans les perspectives de l’entreprise qui entraîneront l’action des prix à court terme. Au contraire, la question centrale pour les perspectives actuelles de l’action SNDL est de savoir si un autre short squeeze démarre ou non. Et c’est plus à la foule des médias sociaux et de Reddit de le déterminer que tout ce qui se passe dans l’industrie de la marijuana ou avec Sundial en particulier.

En tant que tel, ce qu’il faut retenir, c’est que l’action SNDL est tout à fait appropriée pour un lancer de dés spéculatif. Les gigantesques liquidités de la société protègent les actionnaires de trop de baisses à court terme. Pour les investisseurs à long terme, cependant, il est probablement préférable d’attendre que l’énergie du mème se déplace ailleurs afin que l’action SNDL puisse recommencer à se négocier en fonction de sa valeur sous-jacente réelle.

Si rien d’autre, veuillez regarder au-delà du cours de l’action de 1 $. L’action SNDL n’est pas nécessairement « bon marché » simplement parce que c’est un penny stock.

