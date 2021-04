SNDL Stock, une société canadienne de cannabis, surdoses lors de la dilution des actions

Les producteurs de cadrans solaires (NASDAQ:SNDL) a récemment annoncé le 18 mars qu’elle émettrait 800 millions de dollars supplémentaires en actions SNDL. Ceci grâce à une toute nouvelle entente avec son nouveau souscripteur, Canaccord Genuity. Si cette vente se développe et qu’il y a un doute important, Sundial fera une overdose sur la dilution des actions. Et je ne peux pas imaginer pourquoi il fait cela, car il n’a pas besoin d’argent. C’est presque comme s’ils ne se soucient pas de l’effet de la dilution sur leurs actionnaires et les actions de SNDL.

Source: Shutterstock

Sur la base de mon article du mois dernier sur Sundial Growers, j’avais précédemment estimé qu’il avait 783 millions CAD (622 millions USD) en espèces sur son bilan. L’ajout de 800 millions de dollars américains supplémentaires (1 milliard de dollars canadiens) portera ce solde à 1,783 milliard de dollars canadiens (1,422 milliard de dollars américains). En outre, le nombre d’actions de la société avait explosé à 1,66 milliard d’actions en circulation.

Dilution à profusion

La nouvelle augmentation de capital de 800 millions de dollars pourrait ne pas se produire, selon le prix que Sundial vend ses actions. Il n’est cependant pas certain qu’il existe un prix d’offre minimum. Le prospectus semble impliquer que le prix sera de 1,54 $. Cela augmenterait également le nombre d’actions de 519,5 millions de 1,660 milliard 80,6% à 2,1797 milliards d’actions. Cela augmenterait le nombre de parts de 31,3%.

Mais depuis le 18 mars, l’action SNDL a chuté comme un roc à seulement 1,02 $ par action, au 6 avril. Et pas étonnant, Sundial parle de diluer les actionnaires existants de près d’un tiers, juste pour ajouter plus de liquidités.

De plus, si Sundial vendait 800 millions de dollars d’actions SNDL à 1,10 dollar par action, la dilution serait beaucoup plus élevée. Par exemple, cela impliquerait de vendre 727,27 millions d’actions, au lieu de 519,5 millions d’actions. Cela augmenterait le nombre de parts de 43,8% à 2,387 milliards. Dilution à gogo.

Et pour quoi? Par exemple, à la fin de 2020, Sundial n’avait que 65,3 millions CAD (51,9 millions de dollars) en espèces et seulement 918,8 millions d’actions en circulation, selon son dépôt 20-F. Depuis lors, les liquidités ont explosé à 783 millions de dollars canadiens et le nombre d’actions est maintenant en hausse de 80,6%. Cette nouvelle augmentation d’actions de 800 millions de dollars augmentera la dilution de 137% jusqu’à 160%. Et tout cela en l’espace d’un peu plus de 3 mois depuis la fin décembre 2020.

La société n’a pas dit pourquoi elle avait besoin de tant de liquidités, sauf pour le fonds de roulement général et les besoins de l’entreprise. Par conséquent, la seule conclusion que je peux tirer est que l’entreprise est prête à faire une surdose en cas de dilution.

Que faire avec le stock SNDL

La direction de Sundial Growers ne semble pas se soucier de la dilution de leur part. Ils doivent croire que diluer massivement les actionnaires pour gagner plus de liquidités est un moyen légitime de faire grimper les actions de SNDL.

Mais, bien sûr, le marché n’a pas cela. Plus le stock SNDL fait face à une dilution, plus il diminue. Et le marché ne sait pas exactement pourquoi l’entreprise lève autant de liquidités. Il n’y a pas d’acquisition majeure à l’horizon, du moins à la connaissance du public.

Ou y a-t-il? Dans l’état actuel des choses, avec 1,66 milliard d’actions à 1,02 $ par action, la capitalisation boursière des actions SNDL est de 1,69 milliard de dollars. Cela pourrait être suffisamment élevé pour éventuellement acheter une autre grande société de cannabis, ou pour fusionner, tout comme Tilray (NASDAQ:TLRY) et Aphria (NASDAQ:APHA). Ils prévoient de fusionner pour devenir la plus grande société de cannabis en termes de revenus.

Par exemple, HEXO Corp. (NYSE:HEXO), une autre grande société canadienne de cannabis, a une capitalisation boursière inférieure de seulement 765 millions de dollars. cependant, Cannabis Aurora (NYSE:ACB) a une capitalisation boursière très similaire de 1,77 milliard de dollars. Ils pourraient maintenant envisager une fusion d’égal à égal. De plus, comme le cadran solaire a maintenant une pile de trésorerie énorme et croissante, il pourrait être très attrayant pour ces prétendants.

Voici l’essentiel: les liquidités augmentent en pourcentage de la valeur marchande. Si Sundial réussit à lever 800 millions de dollars à 1,10 dollar par action, il aura 1,422 milliard de dollars en espèces et 2,387 milliards d’actions en circulation. Cela signifie que le cash par action équivaut à 59,6 cents par action ou 60 cents. C’est 54,1% du cours d’une action à 1,10 $.

Par conséquent, en supposant que le cannabis ne vaut pas plus de 10 cents par action, à 3 fois les ventes, l’action SNDL, y compris son argent par action, ne vaut que 70 cents. Cela représente une baisse potentielle de 40 cents ou encore 36% d’ici.

À la date de publication, Mark R. Hake ne détenait de position longue ou courte sur aucun des titres de cet article.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et exécute le Guide de la valeur du rendement total que vous pouvez consulter ici.