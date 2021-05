SNDL Stock une vente alors que les producteurs de cadrans solaires poursuivent leur spirale descendante

Je continuerai d’être baissier en ce qui concerne Les producteurs de cadrans solaires (NASDAQ:SNDL) jusqu’à ce qu’il montre aux investisseurs quelque chose de positif. Les résultats récents ne font que rendre la situation de plus en plus sombre.

Et si les nouvelles sur les acquisitions semblent appropriées et stratégiquement logiques, les résultats restent à voir.

Le seul positif est le faux espoir

Les déclarations de revenus doivent toujours être prises avec un grain de sel. Ils sont produits par des entreprises et orientés vers le langage le plus rose pour brosser le tableau le plus agréable. Heureusement, les vérités quantitatives qui sous-tendent ce langage subjectif sont indéniables.

Exemple concret: La deuxième ligne du rapport sur les résultats du premier trimestre de Sundial indique que l’entreprise a atteint son «premier bénéfice d’exploitation trimestriel positif de l’histoire de la société».

Passez négligemment ce titre et vous pourriez être tenté de penser que les choses vont de plus en plus chez Sundial Growers. Ils ne le sont pas.

En fait, les pertes nettes continuent d’augmenter de plus en plus. Sundial Growers a enregistré une perte nette de 134,445 millions de dollars au cours des trois premiers mois de 2021. C’est plus du double des 64,144 millions de dollars perdus au trimestre précédent.

Peut-être convenez-vous qu’il est quelque peu injuste de comparer Q4 et Q1. Après tout, les entreprises font face à la cyclicité et il est tout à fait normal de comparer des pommes avec des pommes. Mais même dans ce cas, les résultats sont les mêmes et restent décourageants. Au premier trimestre de 2020, Sundial Growers a enregistré une perte nette de 37,949 millions de dollars qui a grimpé à 134,445 millions de dollars un an plus tard.

Le stock SNDL ne livre pas

La direction a tenté de dissiper les problèmes apparents:

«Nous sommes heureux d’annoncer le premier trimestre de Sundial avec un bénéfice d’exploitation positif et un BAIIA ajusté … ce résultat reflète nos efforts continus pour construire une plate-forme ciblant des opportunités de déploiement de capitaux attrayantes tout en nous concentrant sur l’amélioration continue de nos pratiques de culture dans un environnement immature et industrie en évolution rapide. »

Les mêmes problèmes à l’échelle de l’industrie qui affectent le cannabis en général existent également pour les producteurs de cadrans solaires. La simple vérité est que l’enthousiasme autour des stocks de cannabis et la rentabilité ne correspondent tout simplement pas.

Le PDG de Sundial Growers a raison d’affirmer que l’industrie du cannabis est immature. Mais les investisseurs en ont aussi assez. Le cannabis a été dépénalisé à des degrés divers depuis un certain temps. Les investisseurs sont clairement fatigués des arguments selon lesquels la maturation de l’industrie équivaudra à des sociétés de cannabis fonctionnant en bonne santé.

Les analystes sont également frustrés par Sundial Growers. Il n’a actuellement pas de notes d’achat, ni de notes de surpondération pour cette question. Trois analystes la considèrent comme une prise et les trois autres comme une vente.

Le prix cible de 94 cents qu’ils lui ont donné ne vous fera pas grand-chose. Il y a beaucoup d’avantages là-bas par rapport au prix actuel de 70 cents de l’action SNDL. Cependant, sa valeur a diminué de plus de 75% au cours des trois derniers mois.

De manière assez surprenante, ce rapport sur les bénéfices, publié le 11 mai, n’a pas beaucoup affecté le cours des actions.

Action SNDL: les acquisitions peuvent-elles arrêter l’hémorragie?

Le 5 mai, Sundial Growers a acquis Inner Spirit Holdings et le Spiritleaf Retail Cannabis Network pour 131 millions de dollars. Spiritleaf dispose d’un réseau de vente au détail en croissance rapide composé de magasins de vente au détail à marque unique. Elle est passée à 86 magasins en deux ans et opère en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, en Ontario, à Terre-Neuve-et-Labrador.

L’acquisition au détail a du sens. Je vais en donner autant aux Sundial Growers. Il doit augmenter ses revenus marque par marque. L’acquisition du réseau de vente au détail lui donne la plate-forme à travers laquelle vendre ces marques. Au premier trimestre de 21, les quatre marques de Sundial Growers ont généré un chiffre d’affaires brut de 9,05 millions de dollars. Au trimestre précédent, ce chiffre était de 14,1 millions de dollars.

Sundial Growers croit clairement que le réseau de 86 magasins l’aidera à inverser cette tendance à la baisse des revenus trimestriels.

Verdict

Sundial Growers a pris une sage décision stratégique en élargissant sa présence au détail. Il n’en demeure pas moins qu’il a continué d’afficher des pertes nettes de plus en plus importantes. Il y a encore beaucoup à faire pour redresser les Sundial Growers avant que vous ne deviez y investir votre argent.

