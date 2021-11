SNDL, TLRY, ACB, CGC : Pourquoi les stocks de marijuana sont-ils en hausse aujourd’hui ?

Les investisseurs se demandent pourquoi les stocks de marijuana sont en hausse aujourd’hui et nous avons les réponses à cette question !

Les actions de cannabis sont en mouvement aujourd’hui alors que les investisseurs espèrent la légalisation de la drogue aux États-Unis.

Le représentant républicain aurait l’intention de présenter un nouveau projet de loi qui déprogrammerait et réglementerait la marijuana. Si cela est vrai, cela pourrait être juste le catalyseur nécessaire pour que la drogue atteigne réellement la légalisation.

L’idée que la marijuana soit confrontée à la légalisation fédérale n’est pas à se moquer. L’idée a été lancée pendant des années maintenant mais n’a jamais été mise en œuvre. Même ainsi, les rumeurs selon lesquelles cela se produit éveillent toujours les oreilles des commerçants qui cherchent à profiter de la hausse des stocks de pot, note CNBC.

Maintenant que nous savons pourquoi les stocks de marijuana sont en hausse aujourd’hui, voyons comment ils se portent ci-dessous !

La marijuana s’approvisionne aujourd’hui

Les producteurs de cadrans solaires (NASDAQ :SNDL) l’action est en hausse de 15,6% mercredi après-midi et de 50,8% depuis le début de l’année. Il y a aussi d’autres nouvelles qui l’envoient plus haut aujourd’hui.

Tilray (NASDAQ :TLRY) les actions obtiennent une augmentation de 2,9% au moment de la rédaction de cet article et sont en hausse de 35,7% depuis le début de l’année.

Aurora Cannabis (NASDAQ :ACB) le stock rejoint la liste des actions de cannabis en croissance avec une augmentation de 3,8% ce matin mais est en baisse de 17,4% depuis le début de 2021.

Croissance de la canopée (NASDAQ :CCG) clôturent nos actions gagnantes en pot avec un bond de 4,4% malgré une baisse de 46% depuis le début de l’année.

Avec la réponse à la question pourquoi les stocks de marijuana sont-ils en place aujourd’hui, pensez à consulter d’autres nouvelles sur les stocks chauds ci-dessous !

