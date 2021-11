Sneak Peek Photos révèle que «Karate Kid» Baddie est de retour en action et bien plus encore

La saison 4 de Cobra Kai sera diffusée sur Netflix le 31 décembre. Elle sortira près d’un an après la fin de la saison 3, qui a été un énorme succès pour Netflix. La troisième saison s’est terminée avec Daniel LaRusso (Ralph Macchio) et Johnny Lawrence (William Zabka) unissant leurs forces pour vaincre John Kreese (Martin Kove). En réponse à ces appels, John nad vieil ami, qui semble être Terry Silver (Thomas Ian Griffith).

Dans une interview avec Cobra Kai Kompanion, Griffith a parlé de ses retrouvailles avec Macchio alors que les deux commençaient dans The Karate Kid Part III. « Coupé à, vous savez, 30 ans plus tard, quand j’avais marché sur le plateau parce que je n’avais pas vu Ralph, nos chemins ne s’étaient pas croisés pendant toutes ces années, juste pour le voir sur le plateau de ‘Cobra Kai’, c’était tellement bizarre », a-t-il déclaré par Heavy. « Nous étions comme si nous nous regardions en souriant et vous savez, vous avez le sentiment que vous vous dites « ah, c’était une bonne expérience avec cette personne ». Je ne me souviens pas de grand-chose, mais je me souviens que c’est une chose vraiment positive et c’est – je suis parti en disant: ‘Je suis heureux d’être là.' » Voici un aperçu de quelques photos de Cobra Kai Saison 4 .

Sliver et Kreese

(Photo : Netflix)

On dirait que Kreese recrute Silver pour le rejoindre dans son combat avec Daniel et Johnny. Silver a terrorisé Daniel dans The Karate Kid Part III. Il sera intéressant de voir la réaction de Daniel face à son ennemi dans le mix.

Étrange couple

(Photo : Netflix)

C’est bon (et étrange) de voir Johnny et Daniel ne pas essayer de s’entretuer. Et cela conduit à la question de savoir si le partenariat durera très longtemps ou pas ?

Miyagi-Do et Eagle Fang

(Photo : Netflix)

Les étudiants de Myigi-Do et Eagle Fan semblent inquiets. Nous ne savons pas ce que c’est, mais ils devront se remettre sur la bonne voie pour battre Cobra Kai dans le tournoi de karaté All Valley.

Nouveau personnage

(Photo : CURTIS BONDS BAKER/NETFLIX)

On dirait qu’il y a un nouveau personnage dans la série. Son nom est Kenny et est joué par Dallas Dupree Young. Nous ne savons pas ce qui est arrivé à Kenny, mais ça n’a pas l’air bien.

Père et fils

(Photo : CURTIS BOND BAKER/NETFLIX)

Daniel s’assoit avec son fils Anthony sur cette photo. Serait-ce la saison où Anthony joue un grand rôle dans l’histoire? Va-t-il enfin céder et apprendre le karaté de Daniel ?

L’heure du vin

Avec la bataille en cours avec les dojos de karaté, Daniel et Amanda ont besoin de vin pour se calmer. Amanda est l’un des personnages les plus équilibrés de la série, et son timing comique en fait une favorite des fans.

Temps de danse?

(Photo : CURTIS BONDS BAKER/NETFLIX)

On dirait que Miguel se prépare à aller danser. Il est probable que Miguel emmène Sam depuis que les deux se sont remis ensemble dans la saison 3. Et cela nous amène à deux personnages supplémentaires dont les fans sont curieux.

Robby et Tory

(Photo : CURTIS BONDS BAKER/NETFLIX)

Robby et Tory dirigent le dojo Cobra Kai et semblent prêts à affronter tout le monde. Il sera intéressant de voir comment les deux se débrouillent dans le tournoi car ce sont de très bons combattants.

