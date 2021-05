Sneaker Pimps annonce “ Squaring The Circle ”, premier album en 20 ans

Sneaker Pimps est de retour près de 20 ans après la sortie de son troisième album, Bloodsport en 2002. Les années 90 trip-hop Les sommités ont annoncé aujourd’hui que leur quatrième album, Squaring the Circle, sortira cet automne. La chanson titre, qui est également le premier single, devrait sortir le 9 juillet. Un teaser est disponible pour regarder ci-dessous. L’album est disponible en pré-commande via Bandcamp.

L’album a été écrit, interprété et produit par les membres fondateurs Chris Corner et Liam Howe et a été enregistré aux Sawtooth Studios à Pioneertown, en Californie, et aux Tower Studios à Londres. Corner a également assumé la fonction vocale aux côtés de l’artiste vedette Simonne Jones.

“Il a fallu de nombreuses années et de nombreux faux départs pour que Sneaker Pimps revienne dans le jeu,” a écrit Corner sur Twitter. «Parfois, vous devez faire marche arrière et laisser l’univers prendre le contrôle. Je suis fier et soulagé de dire que cela se produit enfin. Nous avons officiellement de la nouvelle musique.

Sneaker Pimps est surtout connu pour son morceau «6 Underground», qui présentait les voix de l’ancien chanteur Kelli Ali, qui a quitté le groupe après leur premier album de 1996, Becoming X. Cet album, qui a été classé n ° 27 au Royaume-Uni (et N ° 1 sur le US Heatseekers Chart), a été accueilli par la critique quasi unanime et une base de fans instantanément adorée.

A déclaré Stephen Thomas Erlewine pour AllMusic, «Becoming X est l’un des sous-produits les plus attrayants du trip-hop post-Portishead. Alors que les Sneaker Pimps n’ont pas le romantisme condamné de Portishead ou les vilaines tendances expérimentales de Tricky, ils ont un sens cool des crochets pop et une attaque de guitare plus pointue que leurs prédécesseurs. Ces subtiles sensibilités pop ont fait monter en flèche le groupe, qui a ensuite mis leur succès sous un microscope sur leur deuxième album, Splinter.

Écoutez les Sneaker Pimps sur Apple Music et Spotify.

Mise au carré de la liste de pistes Circle:

01. Combattant

02. La quadrature du cercle

03. Aime-moi stupide

04. Bruit rose

05. No Show

06. Rayures

07. Enfant dans le noir

08. Pluie noire

09. Alibis

10. Ligne de vie

11. La salle du papier

12. Cœurs immaculés

13. Jusqu’ici parti

14. Viens comme le remède

15. SOS

16. Le piège de la tranquillité