Sneakerhead lancée par Teenaged Sneakerhead rejoint le showroom DSMP – WWD

Parlez d’une année mouvementée pour Philéo Landowski.

À la même époque l’année dernière, le jeune homme de 19 ans présentait la collection inaugurale de sa marque de baskets Phileo au Trading Museum de Comme des Garçons.

Ce mois-ci, son ajout à la liste des marques sous l’égide de Dover Street Market Paris – Eli Russell Linnetz ERL, Vaquera, Weinsanto, Honey F–king Dijon, Liberal Youth Ministry, Rassvet, Sky High Farm et Youths in Balaclava – a été tout aussi rapide .

“C’est arrivé samedi dernier, entre 11h et 15h”, a déclaré le créateur, avec le ton de quelqu’un qui n’arrive pas à y croire.

L’aménagement comprend un espace pour présenter ses collections ainsi qu’un support pour la commercialisation et la presse.

Mais aller sur la voie rapide semble être l’un de ses traits de caractère. À un âge où d’autres adolescents envisagent des options à l’université, Landowski en est déjà à sa deuxième compagnie avec Phileo, qui signifie « j’aime » en grec ancien.

Un aperçu de la collection de chaussures printemps 2022 de Phileo, qui sera présentée au showroom de Dover Street Market Paris. Avec l’aimable autorisation de Philéo

Après une blessure qui a mis fin à ses jours de trottinette freestyle et à l’entreprise qui en découle, qu’il a fondée à l’âge de 13 ans, un autre a peut-être repris ses études. Pas Landowski.

Il a abandonné le lycée, puis l’éducation formelle au profit de stages, notamment chez Céline en production à la fin du mandat de Phoebe Philo. « Je suis vraiment animé par la passion et [a need] d’apprendre continuellement », a-t-il déclaré, ajoutant que c’est à cette époque qu’il a décidé de concevoir des baskets, qu’il collectionnait depuis longtemps.

“Tout l’argent que j’ai jamais eu, je l’ai dépensé”, a-t-il déclaré, expliquant que sa fascination était née d’un amour précoce pour le design automobile, qui est passé à la vitesse supérieure une fois qu’il a vu les parallèles entre les lignes fonctionnelles et architecturales des deux objets. “De plus, lorsque vous êtes mineur, les baskets sont votre” voiture “de choix”, a-t-il ajouté.

Une rencontre fortuite avec l’artiste d’origine britannique et basée à Paris Katerina Jebb a conduit à une introduction au PDG de Dover Street Market et président de Comme des Garçons International Adrian Joffe au tout début de la marque de baskets.

« Quand j’ai compris qui était l’ami ‘AJ’ de Katerina, je l’ai recherché sur Google et j’ai passé les deux semaines suivantes à être pétrifié à l’idée de rencontrer [someone of his stature] à une époque où je ne connaissais absolument personne dans la mode », a déclaré Landowski.

Mais la perspective angoissante d’un rendez-vous de 30 minutes avec le cadre chevronné s’est transformée en une longue conversation qui a abouti à une offre de lancement de ses chaussures au Musée du Commerce à Paris.

Rejoindre le showroom de Dover Street Market Paris permettra à Landowski, qui a également décroché un poste de consultant créatif pour les spécialistes des vêtements de sport Salomon l’année dernière, de réorienter son attention sur le design et l’amélioration de la durabilité. “L’objectif plus large chaque saison est d’être aussi propre que possible, mais aussi de grandir de manière raisonnée et réaliste”, a-t-il déclaré, ajoutant que les baskets continueraient d’être produites par les fabricants existants de la marque au Portugal.

La signature Phileo est constituée de styles rétro, souvent avec des semelles épaisses et utilisant des matériaux non animaux, comme la toile ou des alternatives végétales au cuir. Conçue comme une gamme unisexe, la gamme comprend désormais également des derbies et des chaussures de style mary jane dans une gamme de tailles inclusive allant d’une taille française 36 à 44 (ou l’équivalent américain d’une taille femme 5 et jusqu’à un homme 11).

La quatrième saison de la marque s’inspire de la maison d’enfance du créateur dans le sud de la France, où son arrière-grand-père avait un atelier de cordonnier. Il sera présenté du 29 septembre au 5 octobre aux côtés des collections ERL Kids, Vaquera, Weinsanto et Honey F-king Dijon, dans le cadre du showroom physique de DSMP printemps 2022, désormais situé à l’espace polyvalent 3537 dans le Marais.

POUR EN SAVOIR PLUS, VOIR AUSSI :

Rencontrez DSMP, une version alternative et indépendante d’un groupe de luxe

L’urgence climatique est un sujet brûlant au 3537 du Dover Street Market

Entretiens du PDG : Adrian Joffe de Dover Street Market