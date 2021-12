Sneaky Vampire Syndicate (SVS) annonce un partenariat avec le prochain Scream pour apporter une utilité réelle à la communauté

Los Angeles, Californie, 17 décembre 2021, Chainwire

Le Sneaky Vampire Syndicate (SVS), un projet NFT indépendant très réussi, est ravi d’annoncer qu’il s’est associé à Paramount Pictures et Spyglass Media Group’s Scream. Cette collaboration est la première du genre. Aucun autre projet NFT ne s’est jamais associé à une sortie de film majeure.

SVS et le film d’horreur collaborent pour la promotion du dernier film de la franchise Scream – avant sa sortie le 14 janvier 2022 et pour apporter des avantages concrets à la communauté. L’équipe SVS ajoute constamment autant d’utilitaires que possible pour combler le fossé entre l’espace NFT et les médias grand public.

Le prochain film Scream met en vedette Melissa Barrera, Kyle Gallner, Mason Gooding, Mikey Madison, Dylan Minnette, Jenna Ortega, Jack Quaid, Marley Shelton, Jasmin Savoy Brown, Sonia Ammar, avec Courteney Cox, David Arquette et Neve Campbell.

À partir du 17 décembre, le SVS organisera un concours de fan art jusqu’à ce que la période d’inscription à la tombola sanglante commence le 4 janvier. Le concours encouragera les communautés SVS et Scream à publier leur propre fan art influencé par la collaboration en utilisant l’actif créatif officiel publié sous inspiration.

Pendant toute la durée du concours, les plateformes sociales SVS et @ScreamMovies interagiront et interagiront avec ces entrées.

La période d’inscription à la tombola sanguine se déroule du 4 au 10 janvier 2022. C’est à ce moment-là que le nouveau film Scream attribuera plusieurs paires de billets à leurs projections avancées à travers l’Amérique du Nord pour les détenteurs de SVS.

Les détenteurs de SVS pourront participer à un tirage au sort en utilisant le jeton utilitaire $BLOOD pour avoir la chance de gagner soit une paire de billets pour les projections avancées, une impression limitée (sur 500) de l’actif créatif publié le 16 décembre, ou un entrée gratuite pour le film. Les détenteurs reçoivent quotidiennement trois jetons $BLOOD lorsqu’ils misent leurs NFT.

Bien que les projections avancées et les billets gratuits soient exclusifs aux États-Unis, les détenteurs de SVS du monde entier pourront recevoir l’impression limitée en gagnant.

Des projections anticipées auront lieu quelques jours avant la sortie mondiale. Les projections auront lieu dans des marchés sélectionnés, avec une quantité de places réservées exclusivement aux détenteurs de SVS. Les gagnants qui assisteront aux projections recevront également un cadeau contenant divers articles et objets de collection de marque Scream et SVS.

À propos du Syndicat des vampires sournois

Le Sneaky Vampire Syndicate (SVS) est un projet NFT indépendant composé de 8 888 vampires. Créé par l’ancien artiste du Bored Ape Yacht Club Migwashere, chaque vampire est unique, dessiné à la main avec ses propres caractéristiques et expressions. Depuis le début, l’équipe SVS a poursuivi sa vision d’innovation constante, de renforcement de la communauté et de rendre tous les aspects du projet aussi équitables que possible.

À propos de Paramount Pictures Corporation

Paramount Pictures Corporation (PPC), un producteur et distributeur mondial de divertissement filmé, est une unité de ViacomCBS (NASDAQ : VIAC ; VIACA), une société de contenu leader avec des marques de cinéma, de télévision et de divertissement numérique importantes et respectées. Paramount contrôle une collection de certaines des marques les plus puissantes du divertissement filmé, notamment Paramount Pictures, Paramount Animation et Paramount Players. Les activités de PPC incluent également Paramount Home Entertainment, Paramount Pictures International, Paramount Licensing Inc. et Paramount Studio Group.

À propos de Spyglass Media Group, LLC

Spyglass Media Group, LLC est une société mondiale de contenu premium, dirigée par Gary Barber, axée sur le développement, la production, le financement et la distribution de films et de programmes télévisés sur toutes les plateformes pour un public mondial. La société bénéficie également du soutien stratégique de Lantern Capital Partners, Lionsgate, Warner Bros., Eagle Pictures et Cineworld Group.

Contact média : Sartaj Sandhu, [email protected]

