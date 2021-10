SNES RPG Laplace No Ma est une aventure lovecraftienne fascinante

Image : Groupe SNE / Vic Tokai / MobyGames

Gagner de l’argent dans les jeux de rôle se résume souvent à tuer des monstres ou à vendre des équipements de bas niveau dont vous n’avez plus besoin. Mais le terrifiant Laplace no Ma (à peu près le démon de Laplace en anglais) adopte une approche plus originale, vous permettant d’accumuler une petite fortune en prenant des photos glamour de squelettes, de fantômes et d’autres horreurs assorties.

Laplace no Ma (publié pour la première fois par le groupe SNE pour les ordinateurs de la série 8800/9800 de NEC en 1987 avant d’être porté sur la Super Famicom en 1995) s’inspire considérablement du jeu de rôle sur table Call of Cthulhu. Une série de meurtres et de disparitions d’enfants hante la morne ville de Newcam dans le Massachusetts (une référence évidente au cadre commun de HP Lovecraft à Arkham), et c’est à vous d’enquêter sur le manoir au cœur de tout: Weathertop Manor.

Immédiatement après le démarrage de Laplace no Ma, vous êtes invité à rassembler un groupe d’aventuriers. Là où les jeux de rôle normaux comme Dragon Quest peuvent vous permettre de choisir parmi des classes comme Warrior et Mage, cependant, les personnages de Laplace no Ma ont des occupations plus banales. Les détectives agissent comme les brutes de première ligne du jeu, par exemple, en envoyant des ennemis avec des fusils et des poings, tandis que les scientifiques utilisent des «machines à esprit» qui peuvent être personnalisées pour examiner les monstres, infliger des dégâts et améliorer les alliés.

Bien sûr, dès que j’ai vu le cours de Journaliste, j’ai su que c’était celui-là qu’il fallait attribuer à mon personnage principal.

Les journalistes de Laplace no Ma ont des compétences diverses mais sont relativement faibles dans le département de combat. Là où ils brillent vraiment, c’est dans leur capacité unique à prendre des photos des monstres que vous rencontrez dans Weathertop Manor. En équipant une caméra, la commande d’attaque principale du journaliste est remplacée par la possibilité de photographier toutes les créatures qui attaquent actuellement le groupe, du banal au surnaturel.

Lorsqu’il s’agit de survivre aux horreurs constantes du manoir décrépit, le journaliste est presque entièrement inutile (aïe), mais la vraie valeur du rôle se révèle lorsque vous retournez finalement en ville.

Le réceptionniste de l’hôtel Laplace no Ma est, pour une raison quelconque, prêt à payer le prix fort pour vos photos dégoûtantes. Apparemment, le mec n’a jamais vu une araignée de maison de base auparavant, car il débourse 20 $ chaque fois que vous lui apportez une photo d’une. Idem avec les chauves-souris. Et les récompenses ne font qu’augmenter à partir de là : 40 $ pour un slime, 80 $ pour une goule, 100 $ pour un fantôme. Cela s’additionne vraiment, surtout lorsque le film ne coûte que 2 $ la photo.

Quoi que flotte ton bateau, mon pote.Capture d’écran : Groupe SNE / Vic Tokai / Kotaku

Alors que Laplace no Ma est une expérience assez moyenne par ailleurs, j’aime quand les RPG fournissent ce genre de mini-jeux basés sur les classes. Je ne suis jamais revenu en arrière et j’ai terminé Bravely Default II, mais les quelques heures que j’ai vécues ont été passées obsédées par le travail de Beastmaster, qui n’est essentiellement que Pokémon si vous libérez vos monstres capturés après une seule attaque. Si je devais deviner, mon affection pour Dragon Quest IV, en particulier le chapitre consacré au marchand Torneko Taloon, vient probablement du même endroit.

En termes simples, c’est cool quand les jeux de rôle vous permettent de jouer un rôle qui n’implique pas exclusivement de tuer des choses. L’introduction de cours qui prennent des photos ou apprivoisent des créatures ou qui sont vraiment doués pour acheter et vendre des choses contribue grandement à faire en sorte que ces mondes fictifs se sentent comme des lieux réels et pas seulement des arènes pour vivre nos fantasmes de pouvoir les plus violents. Ne vous méprenez pas, j’aime autant éclairer les zombies avec des sorts magiques que le gars d’à côté, mais c’est toujours agréable lorsque les jeux traitent des personnages qui ont plus pour eux que des prouesses physiques en tant que membres précieux d’une équipe.