Snickers dévoile un nouveau film avec Vinay Pathak

Le film montre une version humoristique de « Hunger Pangs » que les consommateurs ont souvent vue et aimée dans les films publicitaires de Snickers.

Snickers a sorti un nouveau film avec Vinay Pathak aux côtés de Vedika Nawani. Donnant vie à la proposition de marque « Vous n’êtes pas vous quand vous avez faim », le film montre une vision humoristique des « coups de faim » que les consommateurs ont souvent vus et aimés dans les films publicitaires de Snickers. Le film est disponible en neuf langues, dont l’hindi, le tamoul, le kannada, le malayalam, le télégu, le bengali, l’oriya, le gujrati et le marathi.

Conceptualisé par BBDO India, le nouveau TVC dépeint un acte ou une décision inhabituel et étrange du protagoniste, comme on le voit dans le film où Vinay Pathak, incarnant le rôle d’un père, finit par acheter un camion “monstre” pendant une sensation de faim. « La proposition de marque de Snickers, ‘Vous n’êtes pas vous quand vous avez faim’, est devenue emblématique et est appréciée des consommateurs du monde entier. Avec cette nouvelle publicité mettant en scène les acteurs Vinay Pathak et Vedika Nawani, nous avons puisé dans l’humour ironique de la marque pour donner vie à une situation cocasse née de la faim. Chez Mars Wrigley India, nous sommes guidés par notre objectif de créer un milliard de meilleurs moments pour les consommateurs, les clients et les communautés, et nous sommes convaincus que le public adorera le nouveau TVC alors que nous célébrons la joie associée aux Snickers », Kalpesh R Parmar, a déclaré le directeur général du pays, Mars Wrigley, en Inde.

« Snickers est une marque tellement appréciée et je résonne profondément avec sa personnalité et son sens de l’humour ironique. Faire partie de leur nouveau film original a été une expérience amusante et j’ai hâte de voir comment le public réagira à la publicité. J’espère qu’ils prendront autant de plaisir à le regarder que j’en ai pris à le tourner », a déclaré Pathak à propos de son association.

« Nous avons construit sur l’idée globale de longue date et la vérité humaine : quand vous avez faim, vous n’êtes tout simplement pas vous-même. La tâche consistait à le rafraîchir pour un impact immédiat – quelque chose qui sera instantanément remarqué, distinctif et qui donnera de l’importance à Snickers. Le camion monstre, c’était ça ! L’incongruité est intrigante ! Pourquoi notre héros a-t-il acheté un camion monstre ? A-ha, c’est une sensation de faim ! Et, bien sûr, Snickers est la barre substantielle remplie de noix qui a toujours été connue pour satisfaire la sensation de faim », a déclaré Josy Paul, président et CCO de BBDO India.

