Snip3down est susceptible de revenir pour la saison compétitive Halo Infinite

Une chronologie des événements menant au retour supposé de la légende du jeu Snip3down dans Halo compétitif.

Halo et les fans d’esports devraient se souvenir du nom d’Eric « Snip3down » Wrona comme l’un des meilleurs à avoir jamais joué à Halo en compétition. Il a commencé dans Halo 3 et a rapidement remporté le titre d’étoile montante et peut-être le meilleur avec un fusil de sniper. Les distinctions de carrière de Snip3down incluent un championnat national MLG dans Halo 3 et plus de victoires en tournoi que la plupart des joueurs ne pourraient l’imaginer.

En 2019, Snip3down a décidé de se retirer de Halo pour participer à Apex Legends. Le joueur vétéran de l’esport a gravi les échelons comme le font les champions, se méritant finalement une place dans l’équipe Apex Legends de TSM FTX. Snip3down a poursuivi sa riche carrière avec cette équipe, mais son cœur est resté avec Halo.

La sortie inattendue du multijoueur de Halo Infinite a laissé le joueur en conflit. Il avait initialement prévu de quitter Apex le mois prochain pour participer à la dernière version de Halo, mais cela pourrait arriver plus tôt que prévu.

Lancement de Halo « Bittersweet » de Snip3down

Depuis le lancement du multijoueur Halo Infinite, la chronologie des événements a été une montagne russe d’émotions pour le joueur d’esport aujourd’hui âgé de 30 ans. Il s’est adressé à Twitter, déclarant son intention de jouer à Apex Legends jusqu’à la date de sortie initialement prévue de Halo Infinite, le 8 décembre. Une fois le jeu terminé, il pourrait travailler et participer à l’événement de lancement des Halo Championship Series en Raleigh, Caroline du Nord.

Malheureusement, la date de lancement anticipée du 15 novembre signifiait que Snip3down devrait s’abstenir de jouer à Halo et se retirer essentiellement :

«C’est un jour de lancement de Halo doux-amer pour moi, heureux que le jeu soit sorti mais aussi vidé car avec cette sortie anticipée, je n’aurai pas le temps nécessaire pour concourir pour gagner au tournoi de lancement avec les priorités Apex. J’ai eu l’espoir de terminer ma carrière de compétition Halo en beauté.

Lorsqu’un abonné de Twitter lui a demandé si cette déclaration signifiait qu’il participerait à Halo. Snip3down a répondu en déclarant: « Non, cela signifie essentiellement que je prends ma retraite. »

Sa réponse n’était pas celle que les fans de Halo compétitifs voulaient voir. Snip3down est un nom légendaire, et son retour augmenterait finalement l’exposition et ferait une belle histoire. Il semblait que l’avenir de Snip3down était clair : il resterait avec Apex Legends et renoncerait à sa carrière Halo. Cependant, cela prendrait une tournure surprenante, et certaines fuites intrigantes indiquaient que Snip3down avait changé d’avis.

FaZe Clan Drop formel, ajouter Snip3down?

OpTic FormaL confirme qu’il a été retiré de la liste FaZe Halo pour TSM Snip3down, qui pourrait passer d’Apex Legends à Halo maintenant pic.twitter.com/EtJkhWpmdQ – Jake Lucky (@JakeSucky) 19 novembre 2021

Jake Lucky d’Esports Talk a partagé un clip stimulant du pro de Call of Duty à la retraite – Matthew « Formal » Piper – qui était sur le point de faire son retour dans la compétition Halo aux côtés de la liste de FaZe Clan. Formal avait joué des mêlées avec la rumeur de l’équipe FaZe pendant quelques jours, et il a confirmé qu’il serait en compétition avec eux lors de l’événement de lancement du HCS Raleigh. Quelques jours plus tard, Formal a divulgué que FaZe Clan avait décidé de rivaliser avec Snip3down à la place.

Il n’était pas clair si Formal cherchait à remuer le pot. Snip3down jouait à Infinite mais n’a pas officiellement annoncé de retour à la compétition. Plus tard dans la journée, d’autres sources ont confirmé que FaZe Clan avait abandonné Formal, et il est devenu évident que Snip3down était son remplaçant.

Un coéquipier de TSM FTX confirme la décision de Snip3down

TSM Imperialhal et C9 ZachMazer expliquent comment le passage de Snip3down à Halo compétitif a été divulgué pic.twitter.com/AIIFTPfH5W – kauzey (@kauzeyy) 20 novembre 2021

L’utilisateur de Twitter kauzeyy a coupé une partie du coéquipier Apex de Snip3down, Phillip « ImperialHal » Dosen, où il discute de la fuite et appelle Formal une « mère stupide ***** ». Hal conseille à son collègue joueur professionnel d’Apex, ZachMazer, d’attendre une annonce, mais est en colère contre la situation. ZachMazer l’appelle, déclarant: « Formal peut l’avoir divulgué, mais vous venez d’appuyer sur le bouton de confirmation. »

Formal a depuis rectifié le problème. Il s’est excusé auprès de Hal sur Twitter, mais où cela laisse-t-il Snip3down ? Le vétéran de Halo n’a pas officiellement confirmé son retour à Halo pour la saison. Cependant, il a dit qu’il participerait au tournoi en ligne HCS Open Series de ce week-end avec FaZe et Apex Legend Global Series avec TSM FTX.

Le retour de Snip3down dans Halo compétitif est un excellent scénario pour cette saison très attendue. Nous devrons attendre la confirmation, mais l’écriture est sur le mur.