Sniper Elite 5 vous emmènera en France lors de sa sortie l’année prochaine

La rébellion a annoncé Tireur d’élite élite 5, la prochaine itération de la série de tireurs d’action-aventure.

Sortant simultanément sur Xbox Game Pass, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, Epic Games Store, Steam et Windows Store, Sniper Elite 5 met à nouveau en vedette Karl Fairburne qui se rendra en 1944 en France pour détruire l’opération Kraken.

En tant que tireur d’élite et agent du SOE, Fairburne est connecté à une opération secrète des Rangers américains pour fournir un soutien aux tireurs d’élite alors qu’ils cherchent à affaiblir les fortifications nazies d’Atlantikwall le long de la côte bretonne. Cependant, bloqué derrière les lignes ennemies, il est forcé à l’intérieur des terres où il rencontre la Résistance française alors qu’elle découvre un projet nazi secret qui menace de mettre fin à la guerre avant que les Alliés puissent envahir l’Europe.

Votre objectif en tant que tireur d’élite est d’éliminer des officiers nazis de haut rang afin de découvrir les plans derrière l’opération Kraken et de la détruire avant qu’elle ne puisse commencer.

Votre bataille vous mènera à travers des lieux du monde réel qui sont aussi « précis que possible » et sont les « cartes les plus grandes, les plus interactives et les plus immersives » jamais vues dans la série Sniper Elite.

Le jeu proposera également des options de personnalisation qui vous permettront de personnaliser votre fusil, vos autres armes et vos munitions, en fonction de la mission et de votre style de jeu.

Voici une liste de fonctionnalités :

Campagne expansive – des emplacements réels ont été capturés à l’aide de la photogrammétrie pour recréer un environnement vivant et immersif, et de multiples points d’infiltration et d’extraction et des cibles de liste d’élimination offrent une toute nouvelle perspective sur chaque mission. Affrontez le complot nazi en solo ou travaillez avec un partenaire, avec des mécanismes de coopération améliorés vous permettant de partager des munitions et des objets, de donner des ordres et de vous soigner les uns les autres.

Physique avancée du jeu de tir et traversée – utilisez des tyroliennes, dévalez les pentes et glissez-vous le long des rebords pour atteindre le point de vue parfait ou pour vous faufiler devant un belvédère aux yeux perçants. Tenez compte des options de carabine et de canon ainsi que de la gravité, du vent et de la fréquence cardiaque pendant que vous alignez vos vues sur la cible.

Personnalisation de haut calibre – utilisez des établis pour personnaliser et améliorer pratiquement tous les aspects de votre arme. Modifiez les portées, les stocks, les barils, les magazines et plus encore. Les fusils, les armes secondaires et les pistolets ont tous une grande variété d’options. En plus de cela, vous pouvez sélectionner les munitions adaptées à votre cible, du perçage d’armure jusqu’au non létal.

PvP en mode Invasion – vous pouvez envahir la campagne d’un autre joueur en tant que tireur d’élite de l’Axe et vous engager dans un jeu mortel du chat et de la souris, offrant une nouvelle dimension au défi alors que vous traquez votre proie. Alternativement, en tant que Karl, vous pouvez appeler pour obtenir de l’aide et demander à un deuxième tireur d’élite de vous aider à vous sortir d’une situation délicate.

Multijoueur conflictuel tendu – personnalisez votre personnage et votre équipement et gagnez de l’XP, des médailles et des rubans en affrontant des batailles à 16 joueurs intensément compétitives qui mettront vraiment à l’épreuve vos compétences de tireur d’élite. Si la coopération est plus votre style, vous pouvez faire équipe avec jusqu’à 3 autres joueurs contre des vagues d’ennemis en mode Survie.

Caméra de mise à mort améliorée – plus réaliste et macabre que jamais, la caméra de destruction à rayons X de marque revient, vous montrant le véritable pouvoir destructeur de chaque tir. Les os détournent les balles de manière imprévisible, ouvrant un nouveau chemin à travers les corps ennemis. Les SMG et les pistolets peuvent également déclencher des kill cams, y compris plusieurs plans au ralenti dramatique.

Le jeu devrait sortir en 2022.