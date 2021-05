Snips and Snipes 5 mai 2021 – Faites-le simplement

Je vais commencer par un message d’un fan de boxe dans l’ordre alphabétique-BA, EH, FW re TF vs. UN J. Je sais que BM et BE sont impliqués, mais juste GID. Traduction: à Bob Arum, Eddie Hearn et Frank Warren concernant Tyson Fury vs. Anthony Joshua Je sais qu’il y a beaucoup d’argent et de gros ego impliqués, mais faites-le faire! Si cela n’a pas lieu à l’automne, il y a toutes les chances que cela ne se fasse pas du tout. Fury ne s’est pas battu depuis plus de 14 mois et il y a des pressions sur la WBO pour ordonner à Joshua de combattre Oleksandr Usyk. Nous savons que le lieu et les contrats sont examinés, mais dire que nous nous approchons de la ligne d’arrivée, c’est probablement surestimer le taux de progrès basé sur les récents échanges entre les parties impliquées, alors faites-le pour le bien de la boxe et de vos soldes bancaires .

C’était un peu comme un vieux week-end des poids lourds car Joseph Parker a déclaré qu’il s’était blessé au coude droit dans l’un des tours du milieu de son combat avec Dereck Chisora ​​et que Chris Arreola s’était blessé à l’épaule gauche contre Andy Ruiz.

Une compensation pour Arreola aurait été sa bourse officielle de 300 000 $ avec une garantie avec des accessoires de 500 000 $. La bourse officielle de Ruiz était de 1 million de dollars avec une garantie de 1,5 million de dollars.

D’autres bourses pour le spectacle Carson ont vu la bourse d’Erislandy Lara à 300000 dollars, Thomas Lamanna 100000 dollars (il n’a duré que 80 secondes, ce qui équivaut à 1250 dollars par seconde), Omar Figueroa à 200000 dollars, Abel Ramos à 150000 dollars, Sebastian Fundora à 70 000 et Jorge Cota à 60 000 $.

Lee McGregor n’a pas le droit de se reposer sur ses lauriers. Après avoir arrêté Karim Guerfi ​​pour remporter le titre européen des poids coq en mars, l’UER a demandé des offres de bourse d’ici le 19 mai pour une défense contre le challenger obligatoire 32-0 Vincent Legrand. Toujours sur les titres européens, il y a des rumeurs selon lesquelles David Avanesyan quitterait son poste de champion d’Europe des poids welters permettant à Conor Benn de se battre pour le titre vacant lors d’une émission le 31 juillet. En ce moment 27-0, le Français Jordy Weiss est le challenger obligatoire avec Kell Brook au n ° 1 et Benn au n ° 2 et je n’ai vu aucune confirmation de la rumeur. C’est une tâche difficile de remporter un titre de l’UER, mais tout aussi difficile de s’y accrocher.

Il y aura également trois combats pour le titre de l’UER sur l’undercard contre Joshua Buatsi vs. Le Français Daniel Bienda Dos Santos à Manchester le 15 mai. Cela devrait être une soirée facile pour Buatsi car Dos Santos n’a disputé que quatre et six manches. Les combats pour le titre européen verront la défense du titre de Gamal Yafai contre Jason Cunningham au super bantam et Tommy McCarthy vs. Alexander Jur au cruiserweight avec Lerrone Richards et l’italien expérimenté Giovanni De Carolis se battant pour le titre vacant des super-moyens. Tous les combats de bonne qualité.

L’ancien champion des super poids welters Jaime Munguia sera de retour le 19 juin contre le Polonais Maciej Sulecki à El Paso. Il défendra le titre Inter-Continental WBO dans son troisième combat chez les poids moyens. Sulecki a une fiche de 29-2 avec ses défaites contre Daniel Jacobs et dans un défi pour le titre WBO contre Demetrius Andrade.

Excellent combat pour le titre WBA à venir en juillet. Ryad Merhy (29-1) mettra son titre cruiserweight en jeu contre le sud-africain Kevin Lerena (26-1) à Bruxelles le 17 juillet avec le titre IBO de Lerena également sur la table. Ce sera le premier combat de Merhy depuis octobre 2019 mais Lerena était sur le ring plus récemment avec une victoire sur Patrick Ferguson en décembre dernier.

Il y a encore une pandémie de gueule de bois avec deux spectacles reportés au Japon et un au Danemark. La pandémie a également frappé durement les amateurs japonais. Cinq des neuf boxeurs qu’ils ont envoyés aux Championnats du monde de la jeunesse en Pologne auraient été infectés après leur arrivée en Pologne. Le seul point positif a été la découverte d’un nouveau talent en Reito Tsutsumi qui a remporté l’or à 60 kg.

Un autre problème qui claque au Japon est un test prétendument positif pour Kazuto Ioka de sa défense du titre WBO super mouches contre Kosei Tanaka en décembre qui n’a toujours pas été résolu. Le camp d’Ioka proteste contre l’innocence et blâme la procédure de test et tout le monde attend que l’affaire soit réglée quatre mois après le combat.

Un combat prévu pour plus tard ce mois-ci au Japon est 21-0 Ensemble Nakatani défendant son titre de poids mouche WBO contre l’ancien champion WBO portoricain Angel Acosta. Ce sera la première défense de Nakatani du titre qu’il a remporté avec un kayo de huit rounds de 24-1 du Philippin Giemel Magramo en novembre. Nakatani, 23 ans, avec plus de visibilité pourrait être la prochaine star japonaise.

Pas trop surpris de voir que la prochaine star australienne de boxe, Justis Huni, affrontera l’ancien joueur de la ligue de rugby Paul Gallen à Sydney le 16 juin. Ce sera probablement le dernier combat de Huni avant de concourir à Tokyo. Gallen a accumulé un grand nombre de fans en Australie et il obtient sa récompense pour avoir battu le pauvre Lucas Brown. Une victoire pour Gallen, qui n’a que les compétences de boxe les plus rudimentaires, serait un coup dur pour la boxe australienne car Huni semble être un talent sarcelle.

Cela semble être une période un peu agitée en boxe au Ghana. Le Ghana Board a donné à Richard Commey une interdiction de deux ans pour manque de respect, maintenant qu’ils ont giflé le poids lourd Richard Harrison Lartey avec une interdiction de cinq ans. Lartey a perdu à l’intérieur de la distance dans des combats en Grande-Bretagne contre Daniel Dubois, Nathan Gorman et Fabio Wardley mais a falsifié une lettre du Conseil d’administration lui permettant de combattre Wardley. Lartey n’a pas nié l’accusation, mais a allégué qu’il avait falsifié la lettre après que la Commission eut pris 5 000 £ de son sac à main pour le combat contre Gorman et qu’il s’agissait de ses représailles.

Manny Pacquiao n’est pas le seul boxeur en politique. Les frères Marquez Juan Manuel et Rafael font campagne, pacifiquement, aux élections dans leur district. Tous deux étaient champions du monde, mais ils devront tous deux se rappeler que des coups de poing sous la ceinture sont attendus en politique.

Parler de coups de poing le week-end dernier a vu un certain nombre de boxeurs avertis pour des coups de poing à l’arrière de la tête et une pléthore de telles fautes ignorées. Tout coup de poing à l’arrière de la tête est une faute! La plupart de ces coups de poing sont délivrés en corps à corps alors qu’un boxeur atteint et tape gifle ou frappe son adversaire. Peu importe que ce soit un robinet ou un coup de poing plein de sang, c’est toujours une faute. Vous ne pouvez pas avoir de règle disant que ce n’est pas une faute tant que ce n’est pas difficile. Vous ne pouvez pas dire que c’est bien de frapper quelqu’un à l’arrière de la tête mais pas dans l’aine après tout, les cerveaux de tous les hommes ne sont pas là, peu importe ce que les femmes disent. Va-t-il avoir besoin d’une tragédie ou d’une quasi-tragédie comme celle subie par Prichar Colon avant que quelque chose ne soit fait?

Il est toujours encourageant de voir un ancien boxeur rester dans le sport et jouer un rôle de premier plan. Dominique Nato a été quatre fois champion de France amateur des poids lourds et membre constant de l’équipe de France pendant huit ans. Une rétine détachée l’a forcé à sortir de la boxe en 1985 avec un dossier de 14-0 et il a été nommé directeur technique national de la Fédération française et a supervisé une période où la France a remporté six médailles olympiques. Il a été nommé vice-président de la Fédération et en mars de cette année, il a été élu président. Donc une bonne paire de mains au volant pour la boxe française.

Pas un si bon moment pour la boxe a vu deux combattants faire face à de graves accusations. Felix Verdejo, 27 ans, a été arrêté alors que la mort de son amante enceinte Keishia Rodriguez fait l’objet d’une enquête. Il est allégué que Verdejo a attaqué et enlevé Rodriguez, puis l’a jeté d’un pont près de San Juan. Quand il est devenu professionnel en 2012, Verdejo était présenté comme un futur champion du monde et il a remporté ses 23 premiers combats. Il a ensuite été grièvement blessé dans un accident de voiture et est resté hors du ring pendant 13 mois. À son retour, il a perdu son premier combat et n’avait jamais vraiment retrouvé sa forme précédente avant de perdre au neuvième round d’arrêt contre Masayoshi Nakatani en décembre 2020.

Dans une affaire moins médiatisée, le meilleur amateur de Namibie, Junias Jonas, a été arrêté et fait face à des accusations de tentative de meurtre et d’agression contre un policier. Jonas, 27 ans, devait avoir eu son premier combat professionnel samedi dernier mais cela ne s’est pas produit. Jonas avait remporté l’or aux Championnats d’Afrique et aux Jeux du Commonwealth et était considéré comme l’un des favoris à 63 kg à Tokyo. Il a participé aux Jeux olympiques de Rio, mais c’était un événement traumatisant pour lui. Il a été arrêté au Brésil pour avoir agressé sexuellement une femme de ménage du village des athlètes. Il a été libéré le jour de son quart de finale qu’il a perdu et a dû rester à l’ambassade de Namibie au Brésil pendant huit mois avant de pouvoir quitter le Brésil et a finalement été innocenté.

La meilleure nouvelle était que l’Argentin Maximiliano Veron était revenu à la conscience après un coma induit pendant douze jours. Il avait subi une intervention chirurgicale d’urgence pour une hémorragie cérébrale après avoir été arrêté en huit coups par Gustavo Lemos le mois dernier.

Les combats à surveiller ce week-end verront Liam Smith (29-2-1) vs. Magomed Kurbanov (21-0) au super poids welter à Ekaterinbourg vendredi et bien sûr Saul Alvarez vs. Billy Joe Saunders au Texas samedi avec le Mexicain Elwin Soto (18-1) défendant le titre des poids mouches légers WBO contre le Japonais Katsunari Takayama (32-8) et le poids lourd cubain invaincu Frank Sanchez vs. vétéran aguerri Nagy Aguilera (21-10) également sur la carte. Le 14 mai verra le poids lourd polonais Michal Cieslak (20-1) vs. Le russe Yury Kashinsky (20-1) dans un éliminateur IBF. Samedi 15 dans encore un autre morceau de détritus de la WBA, Mahmoud Charr défendra son-son quoi? Il est le «champion de la récréation» de la WBA, mais la WBA a déjà un Super a Secondaire et un détenteur du titre Or, donc si Charr gagne, il reste champion de la récréation ou si Chris Lovejoy, le poids lourd classé No 304 de Box Rec, gagne, devient-il champion de la récréation ce qui serait ridicule même pour la WBA. Je suppose qu’il y a toujours la position de repli de l’intérim.

Depuis que je suis sur la WBA, ils ont réussi une autre beauté ce mois-ci. Il avait déjà été annoncé que Carlos Canizales défendrait le titre secondaire des poids mouches légers WBA contre Esteban Bermudez même si Bermudez ne figurait pas dans les classements WBA. Lors de ses trois derniers combats en octobre 2020, Bermudez avait perdu aux points contre Rosendo Guarneros qui avait perdu ses deux derniers combats. C’était le premier et le seul combat de Bermudez à avoir été programmé pour dix rounds. En décembre 2020, il a battu Javier Marquez qui avait son premier combat professionnel et en mars de cette année a eu un nul technique dans un combat de huit rounds avec Luis Macias qui avait 11-10-2 et avait perdu quatre de ses cinq derniers combats. Surprise Surprise! Dans les classements WBA publiés le 30 avril, Senor Bermudez apparaît soudainement où? Au n ° 15-non, au n ° 14 non, au n ° 13 non, au n ° 12 non, au n ° 11 non et le voilà n ° 10. Les WBA sont si arrogants qu’ils ne se donnent même pas la peine de cacher leurs manipulations.

Je suis sûr que de nombreux jeunes qui entrent dans la boxe ont des rêves avec l’un d’entre eux étant de participer aux Jeux Olympiques. Eh bien, le Ghana a un de ces jeunes hommes dans Prince “The Buzz” Larbie. Il a déjà jeté son dévolu sur les JO – pour 2032! Larbie n’a que sept ans mais est déjà un nom familier au Ghana. Il a certainement tous les mouvements d’une version «chérie, j’ai rétréci les enfants» d’un Gervonta Davis ou Devin Haney et participe régulièrement à des expositions avec beaucoup de jeunes plus âgés qui ne sont pas faciles avec lui. Vous pouvez le voir sur You Tube, mais 2032 est loin et beaucoup de choses peuvent se passer d’ici là, mais vous ne pouvez pas lui reprocher de rêver.