Snips and Snipes 7 avril 2021

Je commence à être nerveux à propos du Anthony Joshua vs. Combat de Tyson Fury. Il semble que certains facteurs aient été convenus, mais que d’autres restent à résoudre, ce qui conduit à douter que les questions en suspens soient suffisamment importantes pour faire dérailler les négociations. On nous dit que tout ce qui est remarquable, c’est où et quand et espérons qu’il en sera ainsi. J’ai toujours la gueule de bois depuis les premières négociations pour Floyd Mayweather Jr vs. Manny Pacquiao s’est effondré et nous ne les avons pas vus se battre à ce qui aurait été le moment optimal et une partie de la brillance avait disparu du combat au moment où cela s’est produit. C’est un combat trop gros et qui vaut trop pour ceux qui en ont un morceau, alors j’espère que nous entendrons bientôt avec une date et un lieu.

Il semble que la folie printanière est dans l’air. Evander Holyfield a accepté un combat avec Mike Tyson (on pense), Oscar De La Hoya revient juste après avoir passé son 48e anniversaire et n’ayant pas combattu depuis douze ans quand il a perdu contre Manny Pacquiao et pesait 145 livres. Roy Jones veut combattre De La Hoya bien que Jones ait 52 ans et pesait 199 livres lors de son dernier combat professionnel. Je suppose qu’il y a plus de chances que De La Hoya gagne maintenant 199 livres que Jones descende à 145 livres, mais pour être honnête, je m’en fiche. Il en va de même pour le troisième combat entre Tyson et Holyfield. Tyson a 54 ans et s’est battu pour la dernière fois en 2005 et Holyfield a 58 ans et s’est battu pour la dernière fois en 2011. Si cela vous excite, bonne chance à vous, mais pour moi, ce serait comme regarder Usain Bolt et l’actuel champion du monde du 100 mètres Chris Coleman s’affronter en 30 ans d’utilisation des cadres Zimmer. Miguel Cotto, 40 ans, va affronter Juan Manuel Marquez, 47 ans, dans une exposition et Marco Antonio Barrera entre également dans l’acte et combattra une exposition contre Joes Soto Karass. Encore un autre spectacle mettra en vedette Julio Cesar Chavez, 58 ans, vs. Hector Camacho Jr et Julio Chavez Jr vs. Le champion de l’UFC Anderson Silva. Tout aussi étrange est Denis Berinchyk qui vise à se battre avec leur champion Artem Lobov. Normalement, l’intérêt pour ces types d’expositions / combats interdisciplinaires est un signe que la boxe est en difficulté, mais je ne pense pas que ce soit le cas en ce moment. Peut-être que la nostalgie est en train de revenir.

Vasyl Lomachenko reviendra en juin probablement contre le combattant japonais Masayoshi Nakatani. Le record de Nakatani est de 19-1 avec la défaite sur une large décision unanime dans un combat contre Teo Lopez en juillet 2019. Il a rebondi à partir de cela avec un arrêt de Felix Verdejo en décembre dernier et est n ° 5 des poids légers avec la WBO. Premier combat pour Lomachenko depuis la perte de ses titres IBF et WBA contre Teo Lopez en octobre de l’année dernière. La hauteur de 5’11 ½ ”de Nakatani pourrait poser des problèmes à Lomachenko, mais Loma a atteint son objectif en résolvant des problèmes sur le ring.

Tim Tszyu a évidemment impressionné ses antécédents russes car il y a maintenant un mouvement pour lui attribuer la citoyenneté russe. Est-ce une citoyenneté provisoire, secondaire ou de franchise? Quelqu’un doit avoir un bon mot pour Poutine.

Cela dit, ils n’étaient pas pressés d’offrir à Tszyu une chance au titre, ses soutiens ont maintenant indiqué qu’ils étaient prêts à investir 10 millions de dollars pour que le champion IBF / WBA / WBC Jermell Charlo ou le champion WBO Brain Castano vienne en Australie pour défendre leur titres.

Le prochain combat de Tony Yoka pourrait être une défense de son titre de l’Union européenne de boxe contre le Belge Hervé Hubeaux. Rien de confirmé mais ce serait un bon match pour Yoka car Hubeaux a un bilan de 32-3 et n’a pas perdu sur la distance.

Toujours sur les poids lourds, des offres de bourse étaient dues hier pour un éliminateur final IBF entre le n ° 4 Michael Hunter et le n ° 5 Filip Hrgovic. Aucune nouvelle pour le moment, mais le gagnant sera éligible pour occuper la place vacante du n ° 1 en sautant sur le n ° 2 Charles Martin et le n ° 3 Oleksandr Usyk et dans la file d’attente pour un tir sur le vainqueur de Joshua vs. Fureur.

On dirait que Nordine Oubaali reviendra le 29 mai pour défendre son titre des poids coq WBC contre Nonito Donaire, qui sera le plus grand adversaire d’Oubaali jusqu’à présent.

Une fois de plus, la WBA m’a présenté un problème difficile. Je dois décider laquelle de deux manipulations flagrantes de leurs notes de poids lourds est la plus honteuse. Est-ce que quelque chose pourrait être pire que le glissement de Bermane Stiverne dans les notes de Don King afin que Trevor Bryan puisse remporter son titre secondaire? Je vous laisse aux juges. Prenons le cas de Chris Arreola. Il combat Andy Ruiz le 1er mai et est actuellement n ° 8 dans les classements WBA. Ils ont glissé Arreola dans leur classement au n ° 8 le 30 juin de l’année dernière. J’ai regardé en arrière en avril 2015 sans trouver Arreola nulle part dans leurs notes avant cette entrée soudaine en juin 2020. Cette élévation soudaine en juin 2020 survient malgré son dernier combat en août 2019 quand il a perdu contre Adam Kownacki et qu’il n’y a effectivement pas eu boxe aux USA entre le 14 mars et le 9 juin lorsque Top Rank a inventé la «bulle! La WBA a même prévisualisé leur manipulation en disant avec les notes publiées le 31 mai 2020 que «En raison du coronavirus, la boxe comme tous les autres sports a été forcée de s’arrêter. Tous les boxeurs conserveront leur classement jusqu’à ce que nous reprenions les activités normales ». Ainsi, en juin, la WBA a repris ses activités normales en glissant un Chris Arreola inactif dans ses classements au 7e rang!

Ne vous décidez pas encore avant de voir ce qui est arrivé à Bogdan Dinu. Pas exactement un nom familier mais n ° 2 dans les classements des poids lourds WBA au-dessus de Luis Ortiz, Deontay Wilder et d’autres noms plus grands et meilleurs. Je dois dire à l’avance que mon vote pour la manipulation la plus flagrante va à Dinu. Le 3 octobre 2020, il a battu Frank Bluemle, un gars avec un dossier de 16-8-2 classé n ° 502 par BoxRec qui avait 2-6 avant de combattre Dinu avec les six défaites à l’intérieur de la distance et cinq d’entre elles en trois tours. Naturellement, cela ne lui a pas valu une place dans les notations émises par la WBA le 30 octobre, mais lui a «valu» une place au 9e rang des notes du 30 novembre. Sans se battre, il a grimpé au n ° 3 dans les classements WBA 29 de janvier et est maintenant n ° 2. Ne soyez pas surpris si vous commencez à entendre parler de Dinu défiant Trevor Bryan pour le titre secondaire WBA.

Les IBF ne sont pas à l’abri des événements étranges dans leurs évaluations. Samedi, Jerwin Ancajas défendra le super poids mouche de l’IBF – ou poids coq junior comme ils l’appellent – contre Jonathan Javier Rodriguez. Avec les emplacements n ° 1 et 2 vacants, il est le combattant le mieux classé au n ° 3 mais ne peut pas être n ° 1 ou 2 car il n’a pas battu un combattant classé. Cela semble raisonnable, mais cela n’explique pas comment Rodriguez est passé du n ° 15 au n ° 3 – sans combattre qui que ce soit! Ses deux combats les plus récents ont eu lieu en juin 2019 et décembre 2020 contre des combattants non classés. Dans les classements IBF du 2 décembre 2019, il était n ° 15. Le 2 février 2020, il était n ° 10 et en mars 2020, il était n ° 3. Comment passer du n ° 15 au n ° 3 sans vous battre? Ne me demandez pas – demandez à l’IBF.

Pourquoi ai-je pris la peine? Eh bien, pour citer Simon Wiesenthal «pour que le mal s’épanouisse, il suffit que les hommes bons ne fassent rien» et puisque, de l’avis impartial de ma vieille mère, j’étais un bon garçon, je suis obligé de faire quelque chose pour attirer l’attention sur la honte de ceux qui sont en position de le pouvoir dans notre sport agit et n’oubliez pas à chaque fois qu’une cote est manipulée, d’autres combattants se font foutre.

Juste deux coups de gueule de plus car je ne voudrais pas laisser le WBC en dehors des choses. Le champion de la franchise est l’un des bricolages les plus ridicules depuis longtemps. La seule chose que j’avais l’habitude de penser que les organismes de sanction amenés à la boxe était le challenger obligatoire. Lorsque Ring Magazine était l’autorité sur les titres, il y avait un principe inébranlable qui, à part la retraite, le seul moyen pour un combattant de perdre son titre était de jouer sur le ring. Maintenant, cela signifiait qu’un champion pouvait choisir qui il combattait ou ne combattait pas et beaucoup de bons combattants se sont retrouvés gelés sans recours à aucune autorité ni aucune pression sur le champion. En notant quelqu’un n ° 1, les organismes de sanction semblaient avoir corrigé ce tort et pendant des années, le n ° 1 signifiait que vous étiez le challenger obligatoire et qu’il y avait des clauses dans les règles des organes de sanction consacrant ce droit. Oublier le fait d’être n ° 1 maintenant ne signifie pas que vous êtes le challenger obligatoire – demandez à Dillian Whyte – ou à Srisaket si vous ne me croyez pas car ils ont tous les deux trouvé qu’être n ° 1 ne leur donnait aucun droit à une chance pour le titre. Maintenant, nous avons un champion de la franchise et selon les propres mots de Mauricio Sulaiman «Un boxeur de franchise bénéficie d’un statut spécial en ce qui concerne ses obligations obligatoires ……….»

Être n ° 1 dans une division qui a un champion de franchise signifie que vous n’avez aucune idée de votre statut ou de vos droits en ce qui concerne un tir au titre. Un champion de la franchise ne fait rien du tout pour la boxe, il n’apporte pas un dollar de plus sur une porte ou sur un sac à main de boxeur ou ne ouvre pas la voie à un grand combat tout ce qu’il ajoute est une confusion de plus à un sport déjà ridiculement obscurci et même maintenant les règles sur un champion de franchise perdant ou gagnant la désignation de franchise dans le ring sont en cours de «mise à jour». Pour autant que je puisse voir, la seule chose qu’il a apportée au WBC est la critique et le ridicule.

Pour terminer ma diatribe, je pense que le WBC a fait une erreur en nommant sa nouvelle division de poids après un jeune garçon. Peu importe son courage – et James Bridger, âgé de 6 ans, était un héros s’attaquant à un chien sur le point d’attaquer sa sœur et souffrant de nombreuses morsures en le faisant – mais la nouvelle division a un nom qui reflète un acte héroïque en Grande-Bretagne, mon inquiétude est qu’une fois que la WBA, la WBO et l’IBF ont décidé d’adopter la même division de poids, il est peu probable qu’elles la dédient au jeune James. Les organismes de sanction ne peuvent déjà pas s’entendre sur le fait d’appeler leurs divisions super (WBA, WBC, WBO) ou junior (IBF) afin que je puisse nous voir finir avec quatre noms différents pour la même division. Si la nouvelle division avait été personnalisée avec un nom, alors quelque chose avec une signification plus mondiale et un héritage exceptionnel tel que Mandeladivision aurait été mieux. Bonne chance à toi James j’espère que tu as une vie heureuse et prospère.