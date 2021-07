SNK nomme le vétérinaire de Sega Matsubara au poste de PDG

L’éditeur japonais SNK a embauché le vétérinaire de Sega, Kenji Matsubara, en tant que nouveau directeur général.

La société a révélé la nouvelle hier, affirmant qu’il entrerait en fonction le 1er août 2021. Matsubara était auparavant président et directeur de la publication chez Sega, mais a démissionné il y a 12 mois pour des raisons personnelles.

“Nous accueillons chaleureusement M. Matsubara qui possède une vaste expertise commerciale et une expérience dans la direction de l’industrie du jeu”, a écrit SNK.

« Il a apporté un succès tangible à des entreprises prestigieuses grâce à sa vaste expérience dans le développement, le marketing et les ventes de logiciels de jeux au Japon et à l’étranger. Nous visons une croissance future et une augmentation de la valeur de l’entreprise sous sa direction. Avec la nomination de Kenji, nous promettent que SNK se positionne pour une nouvelle phase de croissance et de développement.”

En plus de Sega, Matsubara a occupé des postes chez Zynga, Oracle et Hitachi.

Fin 2020, le prince héritier saoudien Mohamed bin Salman a acquis 33,3% de SNK, avant de revenir pour racheter 17,7% supplémentaires de l’entreprise.

