‘SNL’ a le nouveau Joe Biden rencontre le vieux Joe Biden dans Jason Sudeikis Cold Open

Saturday Night Live a lancé son épisode d’Halloween avec le président Joe Biden recevant des visites de Bidens du passé dans une ouverture froide étonnamment courte. L’animateur Jason Sudeikis a joué sa version de Biden de l’époque où il était vice-président du président Barack Obama, tandis que le nouvel acteur James Austin Johnson a joué Biden tel qu’il est aujourd’hui. Alex Moffat, qui a brièvement joué Biden dans la seconde moitié de la saison 2020-2021, a également fait une apparition, mais personne n’avait la moindre idée de qui il était vraiment censé être. Jim Carrey, qui a joué Biden pendant la campagne présidentielle de 2020, était introuvable.

Lorsque Sudeikis’ Biden est arrivé dans le bureau ovale, il a essayé de remonter le moral de Johnson’s Biden, dont la vie est très différente en tant que commandant en chef qu’elle ne l’était en tant que vice-président « Je suis vous d’il y a huit ans, mec. Le fantôme du passé de Biden ! » Sudeikis a dit à Johnson.

!!!!!!!!!! pic.twitter.com/zWXzZ5yVkL – Saturday Night Live – SNL (@nbcsnl) 24 octobre 2021

« Comment peux-tu être moi ? Tu as l’air si heureux, si insouciant, alors… quel est le mot que je cherche ? » Johnson’s Biden a demandé. « Lucide, » dit Sudeikis. Sudeikis a également semblé déçu de la façon dont les pressions de la présidence arrivaient à Biden d’aujourd’hui. Lorsque Biden a expliqué à Younger Biden le gâchis qu’il a dû nettoyer à cause du président précédent, Younger Biden a crié: « Wow, Hillary est devenue géniale! »

Après la brève apparition de Moffatt, Younger Biden a donné quelques conseils à Biden d’aujourd’hui. « Je veux que vous vous teniez debout. Je veux que vous fassiez clignoter ces chompers 100% naturels que nous avons, et rappelez-vous, nous pouvons être d’époques différentes, mais à la fin de la journée, nous sommes tous les deux Joe flippant Biden », a-t-il déclaré. .

Le Saturday Night Live de ce week-end était étonnamment la première fois que Sudeikis a animé depuis qu’il a quitté l’émission en 2013. Il a cependant fait plusieurs apparitions surprises, y compris l’épisode SNL at Home du 25 avril 2020. L’apparition de Sudeikis dans l’émission qui l’a rendu célèbre intervient après le succès retentissant de Ted Lasso d’Apple TV+, qui lui a valu un Emmy le mois dernier. L’émission, inspirée des publicités NBC Sports qu’il a faites, a été un succès auprès du public et des critiques. Apple TV+ a déjà repris l’émission pour une troisième saison.

L’interprète musicale de l’épisode de Sudeikis était Brandi Carlile, qui a également fait ses débuts chez SNL. Le dernier album de Carlile, In These Silent Days, est sorti en octobre. L’album a reçu des éloges de la critique et comprend le single « Right on Time ». Les nouveaux épisodes de SNL sont diffusés le samedi à 23 h 30 HE.